Munguia élimine Spike à onze ans, Tanajara bat Burgos

RINGSIDE 12/01/2020

📷 Photos de Hogan

DAZN a débuté la nouvelle année à l’Alamodome samedi soir, où Jaime Munguia (35-0, 28 KOs) a remporté ses débuts en poids moyen avec un arrêt sur Gary ‘Spike’ O’Sullivan (30-4, 21 KOs). Le coin d’O’Sullivan a jeté la serviette blanche au 11e round après de puissantes combinaisons et des coups de corps vicieux de Munguia, qui ont finalement conduit à sa victoire sur TKO.

Dans le co-événement principal, Alejandro Jimenez (13-0-1, 9 KOs) a bouleversé Franchon Crews Dezurn (6-2, (2 KOs) dans une passionnante victoire par décision partagée pour devenir la nouvelle WBC & WBO Female Super Middleweight Titlist.

Plus tôt dans la soirée, Hector Tanajara Jr. (19-0, 5 KOs) est resté invaincu après avoir parcouru la distance dans une rude bataille avec Juan Carlos Burgos (33-4-2, 21 KOs) et Joshua Franco (16-1- 2, 8 KOs) a remporté une victoire de TKO sur Jose Burgos (17-3, 14 KOs) dans un combat de super poids mouche.

Jaime Munguia

«Je n’étais pas sûr parce que quand je l’avais blessé, c’était quand il frappait fort, alors j’ai dû le laisser se fatiguer puis trouver l’arrivée. Je me donnerais huit ou neuf. J’ai dû faire encore plus de choses, mais je prendrai ce combat combat par combat.

«J’étais confus d’attaquer ou non, mais grâce à mon coin et à Robert Morales. Je pense que j’ai fait mieux à 160. J’ai l’impression d’avoir moins usé à cause de la perte de poids. Je sentais que je jetais plus de coups de poing, plus de combinaisons, et cela faisait la différence.

«Je veux combattre les meilleurs de la division, Golovkin, Canelo ou Charlos.»

Alejandro Jimenez

«Je prenais mon temps et j’étudiais, cela faisait partie de la stratégie. Nous avons eu une excellente préparation, je me sens bien, je me sens bien, j’ai une excellente équipe et je viens du meilleur pays.

«J’ai regardé au-delà de tout le travail acharné. Le temps où je n’ai pas pu manger pendant le Nouvel An et Noël. Le travail acharné a porté ses fruits. Tout le temps où j’étais loin de mes filles, maintenant être championne de super poids moyen est super.

“Nous allons pour Claressa Shields au poids moyen.”

12-Round Vacant WBO Intercontinental Middleweight Title Bout @ 160 lbs.

Jaime Munguia contre Gary ‘Spike’ O’Sullivan

Jaime Munguia (35-0, 28 KO) bat Gary “Spike” O’Sullivan (30-4, 21 KO) par TKO à 2:17 de la ronde 11

10-Round WBC & WBO Female Super Middleweight Title Bout @ 168 lbs.

Franchon Crews Dezurn contre Alejandro Jimenez

Alejandro Jimenez (13-0-1, 9 KO) bat Franchon Crews Dezurn (6-2, (2 KO) par décision partagée)

(97-93 X2 98-92)

Bout léger à 10 coups @ 135 lb

Hector Tanajara Jr. contre Juan Carlos Burgos

Hector Tanajara Jr. (19-0, 5 KOs) bat Juan Carlos Burgos (33-4-2, 21 KOs) par décision unanime

(99-91, 97-92 X2)

Super poids mouche à 10 coups @ 115 lb

Joshua Franco contre Jose Burgos

Joshua Franco (16-1-2, 8 KOs) bat Jose Burgos (17-3, 14 KOs) par TKO à 2:13 de la manche 9

Bout de croisière 4 poids rond à 200 lb

Tristan Kalkreuth contre Blake Lacaze

Tristan Kalkreuth (4-0, 3 KOs) bat Blake Lacaze (4-8-1, 2 KOs) par KO à 1:50 du Round 1

Super poids welter à 10 coups @ 154 lb

Travell Mazion contre Fernando Castaneda

Travell Mazion (17-0, 13 KOs) bat Fernando Castaneda (26-14-1, 17 KOs) par KO à 58 secondes du Round 1

Bout de poids welter à 6 rondes à 140 lb

George Rincon contre Diego Perez

George Rincon (10-0, 7 KOs) bat Diego Perez (13-10-1, 11 KOs) par KO à 2:53 du Round 1

La boxe sur DAZN sera de retour jeudi 30 janvier lorsque la demi-finale de la WBO Demetrius Andrade défendra son titre contre Luke Keeler dans l’événement principal d’une carte empilée en direct de Miami avant le grand match.