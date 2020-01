Murodjon Akhmadaliev bat le record de Leon Spinks le 30 janvier à Miami

RINGSIDE 28/01/2020

đŸ“· Monde de boxe

Murodjon Akhmadaliev poursuit l’histoire alors qu’il se prĂ©pare Ă dĂ©fier le champion du monde des poids super-coq WBA et IBF Daniel Roman au Meridian at Island Gardens Ă Miami le jeudi 30 janvier, en direct sur DAZN aux États-Unis et sur Sky Sports au Royaume-Uni.

Akhmadaliev (7-0 6 KOs) peut Ă©galer le record de Leon Spinks de devenir un champion du monde unifiĂ© masculin dans son huitiĂšme combat professionnel et deviendra le premier souverain unifiĂ© d’OuzbĂ©kistan avec la victoire sur Roman (27-2-1 10 KOs).

‘MJ’ s’est frayĂ© un chemin vers l’endroit obligatoire avec la WBA depuis qu’il est devenu pro en mars 2018 et pour le joueur de 25 ans, sa rencontre avec le Baby Faced Assassin reprĂ©sente une opportunitĂ© de devenir un hĂ©ros dans son pays fou de boxe.

“C’est une histoire en devenir”, a dĂ©clarĂ© Akhmadaliev. «Pour devenir un champion unifiĂ© en seulement huit combats et le premier d’OuzbĂ©kistan est vraiment une belle histoire Ă faire pour moi, je veux rendre mon pays fier. La boxe est le sport numĂ©ro un en OuzbĂ©kistan et avec la bĂ©nĂ©diction de Dieu, je pense que tout se passera bien.

«C’est un rĂȘve devenu rĂ©alitĂ© pour moi. Je grimpe cette montagne depuis 17 ans, dans le gymnase deux fois par jour Ă cette Ă©poque. J’ai cassĂ© mes poignets, mes poings, mon nez, mon visage ensanglantĂ©, j’ai eu des coupures; tout ce sacrifice est pour des combats comme celui-ci. Je sais que les gens pensent que je suis inexpĂ©rimentĂ© et Danny me sortira ou quelque chose comme ça, mais croyez-moi, je l’ai tout donnĂ© pendant 17 ans et ce ne sera pas diffĂ©rent pour la nuit de combat.

«C’est le combat le plus important de ma carriĂšre jusqu’Ă prĂ©sent. Je me bats contre le champion unifiĂ©, le meilleur de la division, donc c’est un grand pas en avant pour moi mais nous sommes trĂšs bien prĂ©parĂ©s pour ce combat avec mes entraĂźneurs Antonio et Joel Diaz.

«Je n’ai eu que sept combats et je ne me suis senti mis au dĂ©fi dans aucun de ces combats. Je ne compare pas ces combats Ă celui-ci car je sais qu’ils sont diffĂ©rents et c’est un combat difficile. Tout le discours sur son expĂ©rience qu’il apporte sur le ring est bien, mais ce n’est que lorsque nous monterons sur le ring que nous verrons qui est le meilleur combattant, le plus expĂ©rimentĂ©, qui est le plus fort, le plus rapide, le plus net et le plus intelligent. Je n’aime pas trop parler; J’adore me battre et j’ai hĂąte de le combattre. “

Le choc d’Akhmadaliev avec Roman fait partie d’une Ă©norme nuit de boxe aux championnats du monde alors que Demetrius Andrade (28-0, 17 KOs) dĂ©fend son titre WBO World Middleweight contre le concurrent Luke Keeler (17-2-1, 5 KOs) et Tevin Farmer (30 -4-1, 6 KOs) dĂ©fendant son titre IBF World Super Featherweight contre JoJo Diaz (30-1, 15 KOs).

Le concurrent Super-Middleweight Anthony Sims Jr (20-0 18 KOs) se bat pour son premier titre pro contre Roamer Alexis Angulo (25-1 22 KOs) et une foule de jeunes talents sont en action sous la forme de Movladdin Biyarslanov (5-0 4 KO), Austin Williams (4-0 3 KO), Alexis Espino (4-0 3 KO), Otha Jones III (4-0 1 KO) et Avril Mathie (4-0-1 2 KO).