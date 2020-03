Mykquan Williams reste optimiste malgré l’arrêt de la pandémie

RINGSIDE 24/03/2020

📷Ed Diller

Comme la plupart des boxeurs professionnels, Mykquan Williams (15-0-1, 7 KOs), espoir super léger invaincu, tire le meilleur parti d’une situation incroyablement difficile, alors qu’il se prépare à son avenir inconnu en boxe.

Le coronavirus a fermé la boxe dans le monde entier. Les événements sont suspendus indéfiniment, les boxeurs sont limités en termes d’entraînement et l’avenir immédiat reste au mieux ténu.

Incapable de s’entraîner dans son gymnase, Manchester ROCS, qui est fermé en raison d’une ordonnance de l’État du Connecticut, Williams, âgé de 21 ans, gère cette pandémie d’une manière mature qui dément son jeune âge. Pas de pleurnicheries, pas de sentiments de «pauvre moi».

“C’est une période difficile pour tout le monde, y compris ceux d’entre nous en boxe”, a déclaré Williams, un résident de East Hartford (CT). «Il n’y a pas de boxe à la télévision, personne ne peut rivaliser et tout le monde est isolé. C’est juste dommage, mais je préfère être en sécurité que désolé. Les problèmes de santé sont et devraient toujours être la priorité absolue. »

Williams n’est plus en action depuis le 24 octobre dernier, quand il s’est battu pour un tirage au sort douteux au huitième tour avec Tre’Sean Wiggins, dans lequel Williams a conservé son titre super léger du World Boxing Council (WBC) United States (USNBC). La plupart des observateurs ont estimé que Williams méritait une victoire par décision.

Depuis le début de 2020, Williams s’entraînait pour un combat attendu dans le premier tiers de l’année, et il s’entraîne toujours pour rester en forme, bien que ce ne soit pas de la même manière que s’il avait une date de combat confirmée.

“Je continue de m’entraîner”, a expliqué Williams. «Je dois rester en forme lorsque l’appel arrive après le retour de la boxe. Je suis en bonne forme et quand j’aurai ma prochaine date de combat, je n’aurai pas besoin de passer de zéro pour me préparer. Je veux garder une forme de 50 à 60% et terminer ensuite l’entraînement comme prévu pour mon prochain combat. »

“Je sais que Mykey a toujours couru”, a ajouté l’entraîneur-chef de Williams, Paul Cichon. «Nous allons bientôt reprendre l’entraînement. Je crois que tout se passe pour une raison. Mykey et moi avons eu une conférence téléphonique avec (manager) Jackie Kallen et (promoteur) Lou DiBella, et nous espérons que, dès que possible, Mykey sera de retour en action. “

Parce que Williams n’a pas 22 ans avant ce 6 avril, en plus d’être déjà un boxeur professionnel depuis près de quatre ans, sa jeune carrière de boxe devrait reprendre plus vite et plus fort que pour de nombreux boxeurs plus âgés. Perdre six mois ne devrait pas gêner autant un espoir comme Williams qu’un vétéran qui n’a peut-être pas autant de temps de compétition de qualité comparable sur le ring.

“Je ne sais pas si l’âge est un si gros avantage”, a répliqué Williams. “Si certains combattants étaient épuisés parce qu’ils se battaient beaucoup, prenaient des congés, que ce soit à cause du virus ou non, une pause pourrait les aider à revenir mieux et plus fort que lors de leur dernier combat.”

Williams a été quintuple champion national amateur, établissant un record amateur de 45-13, mis en évidence par trois titres mondiaux Ringside, en plus des médailles d’or aux championnats nationaux PAL et National Silver Gloves.

“Je ne sais pas quand la boxe reviendra”, a conclu Williams, “mais la boxe ne mourra jamais. Les gens voudront toujours voir des gars se frapper au visage. La boxe est un sport riche en traditions et, en ce moment, il y a encore beaucoup de talent à venir. “

Et Mykquan Williams sera en tête de la prochaine vague lorsque l’interdiction de boxe sera enfin levée.