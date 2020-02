Natasha Spence c. Tanja Ovsenik en tête du classement féminin de Toronto le 23 avril

RINGSIDE 12/02/2020

Le jeudi 23 avril, Fight Social Club présente une soirée historique exclusivement féminine de boxe professionnelle au Design Exchange, avec le retour de l’ancienne championne WBF super-légère du monde Natasha “The Nightmare” Spence (8-3-2, 6KO) de Kitchener dans un affrontement des poids mi-moyens de huit rondes avec la joueuse invaincue de Toronto Tanja Ovsenik (3-0-0, 1 KO).

Fight Social Club s’efforce de responsabiliser les femmes dans le sport, en fournissant une plate-forme pour les combattantes professionnelles, tout en ramenant la sophistication à la boxe.

Ces événements sportifs d’élite en direct réunissent des professionnels, de fières partisans des femmes dans le sport, des passionnés de boxe et des amateurs de sports de Toronto qui recherchent quelque chose de nouveau et d’excitant. Ce sera un cadre intime, avec tous les fans à moins de 20 pieds du ring.

«En tant que fan et entraîneur de longue date, je voulais construire une plateforme pour les talents incroyables de notre pays, pour présenter les boxeuses et leur donner le public et le respect qu’ils méritent», explique le promoteur Emile Awe Reed.

«Il y a des tonnes de talents féminins ici en Ontario. Notre événement principal en témoigne. Spence-Ovsenik est un combat de premier ordre entre deux des meilleurs de la province. »

Spence vient de remporter un match nul contre Aleksandra Magdziak Lopes (18-5-3, 1KO), qui a par la suite perdu une décision unanime face à Cecilia Braekhus (36-0-0, 9KO) – la célèbre “Première Dame de Boxe” – pour le championnat unifié des poids mi-moyens du monde.

Les billets sont en vente maintenant via https://www.ticketscene.ca/fsc. Le prochain événement Fight Social Club aura lieu à l’automne 2020.