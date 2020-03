Nathan Gorman donne un coup de feu à Joe Joyce contre Daniel Dubois

RINGSIDE 12/03/2020

NATHAN GORMAN croit que Joe Joyce est capable de bouleverser Daniel Dubois dans leur énorme affrontement Heavyweight, malgré ce que pense le cousin Tyson Fury.

Gorman a connu la puissance de Dubois, se faisant éliminer en cinq manches, lors de leur rencontre pour le championnat britannique vacant en juillet dernier.

Comme le grand public britannique, Gorman ne peut pas attendre Dubois (14-0, 13 KOs) et Joyce (10-0, 9 KOs) pour régler leur rivalité à l’O2 Arena de Londres le samedi 11 avril, en direct sur BT Sport Box Office.

Le vainqueur de la bataille titanesque ‘Seek and Destroy’ se rapprochera des champions du monde Tyson Fury et Anthony Joshua, ainsi que des titres britanniques, du Commonwealth, européens, WBC Silver et WBO International.

Gorman, qui retournera à l’action sous la carte du retour de Josh Taylor à Glasgow le 2 mai, a déclaré: «C’est un combat passionnant.

Je pense que c’est 50-50 et il est faux que certaines personnes semblent radier Joyce pour ce combat. “

Il a ajouté: “Ne vous méprenez pas. Si Daniel le frappe, il va faire des dégâts, mais vous devez vous rappeler que Joyce a 19 pierres et plus et s’il frappe Daniel, il lui fait du mal. »

Nathan a peut-être perdu contre Dubois quand cela comptait dans le ring, mais il a également joué de nombreuses manches avec Joyce au fil des ans.

«Joyce a concouru en tant qu’amateur haut de gamme, il a 30 ans et plus et un homme. Il peut se battre! ” dit Gorman.

«Je me suis battu avec lui au gymnase de David Haye et également à Sheffield au camp Team GB. Il est venu à pas de géant. Nous connaissons sa taille, mais j’ai été impressionné par sa force et son rythme de travail pour un homme si énorme. Il est très, très en forme.

“J’imagine que Joyce pourrait être prudent au début, mais il est l’un de ces combattants qui peuvent également sauter partout sur Daniel, le rendre maladroit et étouffer son espace.”

Gorman n’a jamais offert d’excuses pour sa défaite contre Dubois, mais pense que l’arme secrète est plus que le pouvoir de fin de combat de Daniel.

L’homme de Nantwich tient l’entraîneur de Daniel Martin Bowers en haute estime et a ajouté: «Je savais à quel point Daniel allait au combat et il fait très bien les bases – le jab, le 1-2, le 1-2-hook et est bon avec ses pieds.

Martin Bowers avait un très bon plan de match et Daniel en aura besoin de lui dans ce combat à venir.

À qui cela revient, Martin est un très bon entraîneur. »

Dans le soutien principal, Anthony Yarde d’Ilford mettra au défi le champion des poids lourds et légers du Commonwealth de Manchester, Lyndon Arthur, dans un brillant affrontement 50-50.

D’autres combattants sur le projet de loi incluent David Adeleye, Dennis McCann, Archie Sharp et Hamzah Sheeraz. Un autre combat pour le titre sur le projet de loi voit une revanche entre le champion britannique des poids mi-moyens Chris Jenkins et Johnny Garton.

Les billets sont maintenant en vente via AXS.com et Ticketmaster.co.uk