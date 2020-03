Nathan Heaney de bonne humeur avant le choc IBO Continental

RINGSIDE 11/03/2020

Le favori national Nathan Heaney est en tête du projet de loi du King’s Hall ce week-end alors qu’il part à la recherche du titre continental IBO dans sa ville natale.

«The Hitman», le dernier à détenir le titre de poids moyen des Midlands, a remporté neuf victoires en neuf sorties, avec trois TKO en cours de route. En plus de ses 90 combats amateurs, il devient un Centurion vendredi soir dans l’émission «Vendredi 13» à guichets fermés de BCB Promotions.

Au sein de ces 9 victoires parfaites à ce jour, la date de victoire la plus impressionnante de Heaney l’a vu remporter la couronne de zone alors qu’il dépassait Stokes pour la couronne vacante en 10 rounds l’année dernière, qui faisait partie de 33 rounds au total en 2019.

Serge Ambomo et Daniel Urbanski, le premier olympien de 2012 et le dernier ennemi de Gennady Golovkin, ont également été aperçus au loin.

Sa dernière sortie et arrêt est venu contre Nelson Altamirano, qui s’est couché dans le cinquième des six tours prévus. Il avait précédemment arrêté Martin Kabrhel et Sean Gorman.

Heaney, maintenant âgée de 30 ans, a fait ses débuts à la fin de 2017 avec un blanchiment de points sur Darryl Sharp, après une brillante carrière amateur avec South Staffs Boxing Club.

Maintenant, à quelques jours du plus grand combat de sa carrière à ce jour, le Hitman est d’humeur confiante.

«La semaine de combat est la même que toujours; nous avons mis la greffe dure, il est donc temps de se détendre et de se sentir bien prêt pour la nuit », a-t-il déclaré.

«L’entraînement s’est très bien passé, mais comme avec n’importe lequel de ces combats de niveau championnat, la quantité de travail qui peut y être peut être mentalement et physiquement difficile, mais si je réussis la nuit, cela en vaut la peine.

«J’ai vu que Schembri a également fait le travail et je sais qu’il est là pour décrocher le titre et je sais qu’il croit qu’il peut me battre. Cela devrait faire un grand combat car nous voulons tous les deux lever les mains en tant que champion IBO.

«Il est physiquement prêt pour le combat, comme moi, mais est-il prêt pour l’atmosphère dans laquelle il est sur le point de pénétrer?

“Ça va être un belter!”

Heaney et Schembri peseront au Best Western Plus Stoke on Trent Moat House, Etruria Hall, Festival Way, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST1 5BQ, à 14h00 demain (jeudi).