Nathan Heaney se battra pour IBO Cont. ceinture le vendredi 13

RINGSIDE 29/01/2020

Le favori national Nathan Heaney sera en tête de liste lorsque la boxe professionnelle sera de retour à Stoke-on-Trent en mars.

«The Hitman», qui est le champion en titre des poids moyens des Midlands, fait la une des journaux alors qu’il cherche à ajouter le titre IBO Continental Middleweight à son CV déjà impressionnant.

Il ouvrira la voie dans le cadre de la première offre de BCB Promotions dans la ville pour 2020, qui aura lieu au King’s Hall le vendredi 13 mars.

Invaincu, Heaney cherchera à en faire un 10 parfait dans les rangs professionnels, après avoir remporté neuf victoires en neuf sorties avec trois TKO en cours de route.

Son dernier arrêt est survenu avec le roulement des caméras BT Sport, arrêtant Nelson Altamirano dans le cinquième des six tours programmés.

Cela a achevé une année 2019 chargée où il a été en action à quatre reprises, notamment en repérant Tom Stokes pour la couronne de la zone vacante.

Serge Ambomo et Daniel Urbanski, le premier olympien de 2012 et le dernier ennemi de Gennady Golovkin, ont tous été aperçus au loin.

Ils ont disputé respectivement 10 et 8 rounds, ajoutant aux victoires 2018 contre Martin Kabrhel et Sean Gorman, par TKO, et des victoires de points sur Patryk Buzcek et Emmanuel Moussinga.

Heaney, maintenant âgé de 30 ans, a fait ses débuts fin 2017 avec un blanchiment de points sur Darryl Sharp, après une brillante carrière amateur avec South Staffs Boxing Club, qu’il a représenté dans 90 combats.

Trois camarades pugilistes payés de Stoke figurent sur la sous-carte avec Kieron McLaren, Cole Johnson et Atal Khan prêts à occuper le corner.

McLaren est le plus expérimenté, ayant accumulé 12 victoires de 14 affaires pro, avant d’affronter Lee Appleyard, qu’il a poussé à un tirage 95-95 après 10 tours.

Sa seule et unique défaite est ensuite venue à Maxi Hughes, dans ce qui était un éliminateur pour les honneurs légers anglais, par un arrêt de quatrième ronde.

Johnson est une autre partie de la division des poids légers et a jusqu’à présent remporté cinq points de succès, après avoir pris chaque tour en cours de route.

Simas Volosinas, Reynaldo Cajina, Dean Evans, Ibrar Riyaz et Dean Jones ont été vaincus par Johnson, qui en est à sa troisième année en tant que pro.

Il était auparavant devenu un titre national en tant qu’amateur, réclamant les honneurs du développement senior de l’Angleterre en 2017.

Southpaw Khan est un super-léger qui a levé la main deux fois jusqu’à présent, en tant que pro, restant invaincu sans aucune perte de rounds face à face avec Riyaz et Matt ‘MJ’ Hall.

Il a obtenu sa mise à la terre amateur avec l’Impact Boxing et plus tard Orme Boxing Clubs, accumulant 28 victoires de 42 concours non rémunérés.

Johnson et Khan sont tous deux diplômés de la salle de gym Orme, tout comme Luke Caci, qui atteindra des chiffres doubles lorsqu’il franchira les cordes pour la 10e fois dans le code pro.

Caci, un poids lourd léger de Newcastle-under-Lyme, est toujours invaincu avec neuf victoires et un TKO, arrêtant Bryn Wain au cinquième des six tours.

Connor Parker et Leon Gower, qui viennent de Woodville dans le Derbyshire et Burton-on-Trent, font le voyage de l’autre côté des Midlands.

Parker cherche à rebondir après une première défaite professionnelle, avec Sam Maxwell prenant son «0» à travers un arrêt de septième ronde pour la boule européenne ultra légère WBO.

Il peut rétablir l’équilibre avec un 13e succès professionnel, dont le plus notable l’a vu devenir champion des Midlands aux dépens de Kevin Hooper.

Le gaucher a bouleversé les chances de forcer le retrait de l’expérimenté Hooper, un ancien titre des Midlands et anglais, à la fin du cinquième tour lors de leur rencontre en 2018.

Gower a échoué dans sa tentative de gloire dans la région cette année-là avec son ennemi juré, Brad Foster, qui a remporté des ceintures britanniques et du Commonwealth.

Il revient maintenant, après avoir raté tout 2019, avec le désir de s’appuyer rapidement sur ses six victoires, avec trois TKO déjà dans le sac.

Les billets, au prix de £ 35 standard ou £ 65 VIP au bord du ring avec un buffet et un service de serveuse, sont en vente maintenant. Ce sera £ 40 pour l’entrée sur la porte. Pour plus d’informations, contactez les boxeurs.