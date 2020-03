Nathan Millier en action ce samedi à Moncton

RINGSIDE 11/03/2020

Le samedi 14 mars, Nathan «Timberwolf» Millier (13-2-2, 8KOs) d’Elsipogtog, Nouveau-Brunswick, revient contre le vétéran mexicain Victor Manuel Palacios (16-17-2, 8KOs) de Guadalajara pour huit rounds ou moins à le Lion’s Club de Moncton, au Nouveau-Brunswick.

L’émission marque les débuts de Millier en tant que promoteur, organisant six combats sous sa nouvelle bannière Timberwolf Promotions.

“Palacios est un dur à cuire, mais je me suis préparé à tous les scénarios possibles”, a déclaré Millier. «Je peux le battre en boxe et en bagarre, ça dépend de lui. De toute façon, c’est mon bras qui se lève. Mais mon combat n’est que la cerise sur le gâteau. Nous avons réuni une carte très solide pour les amateurs de combat de Moncton. Je pense qu’il se classera parmi les meilleurs. »

Millier a remporté quatre combats consécutifs, ponctués par une victoire sur Adam «Green Machine» Green (14-8-0, 7KO) pour la couronne des poids moyens du CPBC. De l’autre côté du ring, Palacios vient de perdre une décision difficile face à l’ancien champion continental Albert Onolunose (24-3-1, 8KO) de Calgary, endurant huit rounds complets avec la vedette internationale.

Millier-Palacios est soutenu par trois combats de six rounds, dont le retour de l’ancien champion canadien des poids lourds Ray «Mount Kilimanjaro» Olubowale (11-7-1, 8KOs) de Toronto contre le grand homme mexicain Santiago Martinez Perez (5-3) -0, 2KOs) de Mexico. Olubowale a détenu deux versions du titre national et participe au concours de samedi en tant que plus récent champion du CPBC.

Au super poids welter, Justin Blades (4-2-0, 2KOs) d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, affronte le «mauvais» ontarien «Bad» Thad Ridsdill (2-2-0, 1KOs) d’Oshawa pour six rounds ou moins en un combat sûr du candidat de nuit.

Blades est l’un des deux seuls hommes à avoir battu Mponda Kalunga de Toronto (8-2-0, 3KOs), qui a battu Ridsdill en 2018. Ainsi, si “Bad” Thad peut retirer la victoire samedi, le boxeur de Motor City pourrait faire un cas solide pour un match revanche Kalunga, peut-être pour un titre national.

Dans la troisième ronde de six, Kyle «Real Deal» McNeil (10-4-0, 2KOs) de Dartmouth visite le Nouveau-Brunswick pour la troisième fois en tant que professionnel, affrontant Luis Ernesto Granados (2-8-1, 2KOs) de Gomez Palacio, au Mexique, dans un affrontement super léger.

Le combat est le premier de McNeil depuis son thriller absolu contre Tyson Cave (35-3-0, 14KO) pour le titre canadien. Granados vient de réaliser un tirage impressionnant contre plus de 60 vétérans du combat Dunis Linan (24-40-5, 17KO) de Colombie.

La carte s’ouvre sur une paire de quatre rondelles intrigantes. Stephen Clement d’Elsipogtog (4-5-1, 1KO) est de retour pour un affrontement léger et lourd avec Steve Rainford (1-3-1, 1KO) de London, en Ontario. Dernier point, mais non des moindres, la perspective de poids léger de Richibucto, Jani Babineau (2-2-0), se bat dans le lever de rideau contre Brenda Balderas (0-3-0) de Cuernavaca, au Mexique.

Les fans peuvent suivre les promotions Nathan Millier et Timerwolf sur Twitter: @TimberWolfBox et Instagram: @timberwolfboxing.

Les billets peuvent être achetés en appelant le 506-227-5752 ou en envoyant un message @timberwolfboxing sur Instagram.