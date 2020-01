NBA Trade Deadline: 11 équipes qui pourraient être des vendeurs

Nous sommes à moins d’un mois de la date limite de négociation de la NBA, ce qui signifie que le temps est maintenant venu pour les équipes de la ligue de se pencher sur ce miroir profond et sombre, de faire face à des faits sur leur position actuelle et de choisir un plan d’action qui pourrait les aider à se rapprocher de l’endroit où ils veulent aller. Ces choix sont plus clairs pour certains que pour d’autres. Les favoris du titre et les équipes éliminatoires infaillibles passeront les prochaines semaines à rechercher les améliorations qui pourraient contourner les cotes du championnat vers le nord d’un ou deux points de pourcentage. Descendez au classement, cependant, et le calcul devient un peu plus trouble.

Quelles équipes pourraient – ou devraient – choisir de jouer sur le reste de la campagne 2019-2020 et de procéder à une vente d’incendie avant la date limite du 6 février? Lesquels pourraient décider de rester assis plutôt que de retirer leurs listes de pièces? Examinons la situation dans la perspective de l’échéance, en commençant par les équipes les plus susceptibles d’être ouvertes:

Les vendeurs probables

Detroit Pistons

Friggin ’Pistons, mec. Cela a été une sacrée décennie à Détroit, et la misère s’est poursuivie récemment, le club de Dwane Casey ayant perdu 10 de ses 13 derniers matchs. Une éruption de blessures a ravagé Detroit aux deux extrémités du terrain: les Pistons possèdent la pire défense de la NBA au cours du mois dernier et n’ont pas pu combattre le feu avec le feu sans Reggie Jackson, Luke Kennard et Blake Griffin, qui a raté la moitié de la saison avec un genou gauche chauve, et qui pourrait bien manquer le reste. Jeudi dernier, le propriétaire de l’équipe, Tom Gores, a déclaré à Vince Ellis du Detroit Free Press que les Pistons «aspiraient à quelque chose de plus grand que» juste en lice pour la huitième tête de série chaque année, et «devaient probablement prendre des risques avec certains des jeunes» sur la liste. Un jour plus tard, plusieurs rapports indiquaient qu’ils avaient discuté des accords pour le centre André Drummond avec plusieurs équipes, avec des contrats expirants et de futurs choix de brouillons suggérés comme retour potentiel.

Si c’est la voie que la confiance du cerveau de Détroit veut emprunter, Derrick Rose (en moyenne 17,3 points sur un pourcentage de tir réel de 0,555 et 5,7 passes décisives en 24,8 minutes par match, devait une ombre inférieure à 7,7 millions de dollars pour la saison prochaine) et Langston Galloway (tir 40,3 pour cent à partir de 3 points sur 5,3 tentatives par match, qui devrait entrer en agence libre cet été) pourrait également devenir la cible des prétendants à la recherche de coups offensifs. L’option de joueur de 12,2 millions de dollars de Tony Snell pour la saison prochaine pourrait donner une pause aux prétendants, tout comme le fait qu’il ne pouvait pas se présenter sur le terrain pour Milwaukee lors des séries éliminatoires du printemps dernier, mais les équipes affamées pour les ailes 3 et D pourraient essayer de un vétéran qui peut défendre plusieurs positions et qui a tiré au-dessus de 40% en profondeur au cours des quatre dernières années. Markieff Morris (un record de 41,1% en carrière sur une longue distance) pourrait avoir du sens pour les équipes à la recherche de ténacité et d’espacement en zone avant. Fondamentalement: chaque Piston en bonne santé de plus de 24 ans pourrait être en mouvement, alors que Detroit essaie de trouver une nouvelle voie à suivre à travers Kennard, la recrue débutante des minutes Sekou Doumbouya et le monstre par minute Christian Wood, tout en espérant pour un retour en force de Griffin à un moment donné.

Franchement, c’est un point de départ assez terrible pour une reconstruction, mais c’est là que les Pistons se retrouvent après des années de choix de repêchage manqués et de signatures d’agents libres qui ont fait faillite. La bonne nouvelle: Détroit contrôle tous ses propres choix de première ronde à l’avenir et devrait avoir une feuille de match assez propre d’ici 2021, que Griffin opte ou non pour la dernière saison de son contrat.

Les Cavaliers de Cleveland

Welp:

Welp:

Welp:

WELP:

Kevin Love a eu une explosion verbale émotionnelle dirigée contre le directeur général Koby Altman après le tournage samedi, exprimant son mécontentement et son dégoût envers l’organisation, ont déclaré des sources de la ligue à The Athletic.

L’amour criait devant ses coéquipiers et les entraîneurs des Cavs et les membres du front-office qu’il n’y avait “aucune sensation ici”, ont déclaré des sources de la ligue. … L’échange de samedi entre Love et Altman n’était pas le premier. À la fin de la saison dernière, Love a élevé la voix vers le directeur général et Altman a menacé de lui infliger une amende. Des sources ont déclaré avoir entendu Love dire: «Allez-y. J’ai beaucoup d’argent. “

L’amour insiste sur le fait que, preuve visuelle du contraire, il est cool avec Collin Sexton et ses autres coéquipiers. Mais compte tenu des crises répétées, de la détérioration des résultats sur le terrain et de l’intérêt manifesté pour l’écoute des offres, vous devez imaginer que le temps de Love à Cleveland tire à sa fin. Les Cavs ont déjà transféré Jordan Clarkson en Utah pour l’ancien choix des cinq premiers Dante Exum et une paire de futurs choix de deuxième ronde. Tristan Thompson est dans la dernière année de son contrat, en moyenne des sommets en carrière en points, rebonds et passes décisives, et il pourrait être une cible pour les équipes (Clippers? Raptors?) Qui cherchent à consolider une déficience rebondissante et ajouter un autre gros corps défensif pour un poussée des séries éliminatoires. Brandon Knight, John Henson et Matthew Dellavedova ont tous de gros contrats arrivant à expiration, ce qui pourrait aider les prétendants à retirer de l’argent à plus long terme pour le prix de certains jeunes talents et de futurs actifs. À ce stade, déplacer tout le monde en dehors de Sexton et des recrues Darius Garland et Kevin Porter Jr. est probablement sur la table pour les Cavs. Ou, du moins, ça devrait l’être.

New York Knicks

Malgré une récente remontée rafraîchissante vers la moyenne de qualité professionnelle, les Knicks détiennent toujours le troisième pire record de la NBA. En tant que tel, il serait logique que le président de l’équipe, Steve Mills, et le directeur général, Scott Perry, envisagent au moins de retourner leur groupe de joueurs qu’ils ont signé l’été dernier pour de jeunes talents à coûts contrôlés ou tout autre projet de capital qu’ils peuvent marquer. Je ne sais pas à quel type de retour New York pourrait raisonnablement s’attendre pour les débutants Taj Gibson et Elfrid Payton, les réserves Bobby Portis et le tout récent Reggie Bullock, ou la rotation hors de la Wayne Wayne Ellington – ou comment intéressé les décideurs des Knicks seraient chargés de les déplacer, mais il semble qu’il serait sage d’enquêter au moins sur le marché. (Payton, en particulier, a été un contributeur majeur à la décence ascendante des Knicks en tant que meneur de jeu régulier de passe-premier depuis son retour d’une souche aux ischio-jambiers; il a un ratio d’aide-chiffre d’affaires de 4,38: 1 depuis le tir de David Fizdale .)

Le joueur qui pourrait probablement rapporter le plus gros rendement est Marcus Morris, un attaquant robuste et expérimenté sur un contrat expirant qui marque un record de carrière de 19,1 points par match et tire 46,9% sur une plage de 3 points en 5,8 essais par nuit. Morris, appréciant la vie comme une option de choix pour la première fois de sa carrière NBA, dit qu’il ne veut aller nulle part. Les Knicks “préféreraient également le garder”, selon Shams Charania de The Athletic, certains membres de l’organisation estimant qu’il a “une valeur à long terme pour le club”, selon Colin Martin et Ian Begley de SNY. Les deux pourraient changer, cependant, si un concurrent légitime pendant un choix de premier tour vient appeler.

Les vendeurs réticents dans l’Ouest (bondé)

Quatre matchs seulement séparent les Spurs, huitièmes têtes de série, et les Pélicans, 14e, du classement de la Conférence Ouest. Il y a deux semaines, nous nous demandions tous si Alvin Gentry avait atteint la fin de la ligne à la Nouvelle-Orléans et mis le feu à la machine commerciale pour trouver de nouvelles maisons pour Jrue Holiday et JJ Redick. Maintenant, cependant, les Pélicans ont gagné six des neuf derniers derrière une défense renforcée par le retour en forme de Derrick Favors et le tir à chaud de Lonzo Ball, et semblent enfin sur le point de ne pas réussir. 1 choix de repêchage Zion Williamson dans le pli. Votre fortune peut changer rapidement en Occident… ce qui rend extrêmement difficile l’analyse des équipes qui pourraient décider de couper l’appât.

Sacramento Kings

Le meilleur pari pourrait être les Kings, dont la saison est passée de la déception à la joie et vice-versa, avec neuf défaites lors de leurs 11 derniers matchs. Six mois après un accord de trois ans avec la franchise, le centre Dewayne Dedmon veut assez de Sacramento pour manger une amende de 50000 $ pour l’avoir dit publiquement, ce qu’il est probablement assez cool, car cet accord de trois ans lui rapportera 40 millions de dollars ( comme Love, il a l’argent pour couvrir le coût de sa liberté d’expression). Dedmon a été largement dominé cette saison par Richaun Holmes, qui a sans doute été le meilleur joueur de Sacramento et l’une des meilleures histoires de développement de la ligue. Il n’est pas loin d’être un tireur à 3 points à 37,2% sur deux saisons en tant que tronçon-5 de protection de jante à Atlanta, ce qui pourrait inciter les éliminatoires à espérer donner un coup de pied aux pneus du joueur de 30 ans.

Le nom le plus intrigant à regarder à Sacramento est Bogdan Bogdanovic, qui devrait frapper la libre agence restreinte cet été, et qui sort toujours du banc derrière le Buddy Hield et De’Aaron Fox. J’ai écrit un peu avant la saison sur la crise financière dans laquelle les Kings se trouveraient après avoir signé à nouveau Harrison Barnes et étendu Hield, et si la nécessité de conserver de l’argent pour d’éventuelles extensions pour Fox et Marvin Bagley pourrait conduire à la sortie du Serbe. Effectivement, Bogdanovic s’est retrouvé dans le moulin à rumeurs lundi, avec Marc Stein du New York Times rapportant que Sacramento avait fait des ouvertures vers les Lakers sur un accord pour Kyle Kuzma, étant entendu que Bogdanovic devrait se rendre à Los Angeles dans tout arrangement. De nombreux rapports (qui semblaient émaner du même endroit) ont démenti cette notion, suggérant que les rois devraient être bouleversés par une offre pour même envisager de déplacer Bogdanovic. S’ils sont prêts à faire le jumelage en agence libre restreinte et à le payer cet été, cela a du sens; s’ils ne sont pas désireux de débourser de grosses sommes pour un troisième garde, cependant, nous pourrions être pour plus de bavardages Bogdan avant la sonnerie du délai.

Golden State Warriors et Portland Trail Blazers

Au-delà de Sacramento, devenir actif – quiconque veut un Harrison Barnes légèrement utilisé pour le prix bas de 60,9 millions de dollars au cours des trois prochaines saisons? -, il est difficile d’identifier de nombreux vendeurs motivés au début de janvier. Golden State vit dans la cave ouest dans une campagne ravagée par les blessures, mais les Warriors auraient voulu garder la puce commerciale supérieure D’Angelo Russell autour pour voir à quoi il ressemblerait aux côtés d’un Stephen Curry en bonne santé pendant une plus longue période. Cela retarderait probablement tout accord jusqu’à cet été, au plus tôt, et limiterait le directeur général des Warriors Bob Myers à déplacer des pièces à la marge comme Alec Burks, Glenn Robinson III et peut-être Willie Cauley-Stein avant la date limite.

Très peu de choses se sont bien passées cette saison à Portland, mais l’apocalypse des blessures qui a facilité le retour de Carmelo Anthony semble moins être une raison pour Neil Olshey de le faire exploser et plus comme une excuse pour simplement sortir le sucer et voir ce que les Blazers pourraient avoir la saison prochaine, lorsque des versions saines de Jusuf Nurkic et Zach Collins reviendront sur le flanc Damian Lillard et CJ McCollum. (Olshey a déclaré à Jason Quick de The Athletic le mois dernier qu’il prévoyait d’être «opportuniste» mais «discipliné» sur le marché commercial, quoi que cela vaille.)

Si Olshey choisit de devenir actif, les pièces les plus susceptibles d’être en mouvement sont Hassan Whiteside, un compilateur de statistiques principalement à calories vides qui est néanmoins grand et durable, et Kent Bazemore, dont la finition intérieure est tombée d’une falaise – il a le pourcentage de tir à 2 points le plus bas de tous les joueurs pour enregistrer au moins 750 minutes cette saison, mais reste un défenseur polyvalent qui peut tirer à peu près la moyenne de la ligue à longue distance. Les deux ont des contrats expirant monstre – 27,1 millions de dollars pour Whiteside et 19,3 millions de dollars pour Bazemore; crie à l’été 2016 de pic-bouchon alimenté par la psilocybine – que Olshey pourrait chercher à utiliser comme poids pour importer des talents pour une course aux séries éliminatoires … ou, si Portland casse dans l’autre sens, pour sortir de la taxe de luxe (actuellement environ 11 millions de dollars sur la ligne). À défaut d’un gros mouvement comme celui-ci, il pourrait chercher à mélanger l’attaquant vétéran Anthony Tolliver pour un corps plus jeune dans la zone avant, dans l’espoir d’ajouter plus de taille à la ligne de front épuisée par Portland.

Minnesota Timberwolves

Un lugubre 2-12 décembre a mis le Minnesota sur la route de nulle part et a conduit à des spéculations sur la question de savoir si Karl-Anthony Towns pourrait être la prochaine star montante à commencer à envisager une sortie de l’équipe qui l’a rédigé, avec “quelques [team executives] relayer le message que Towns est malheureux au Minnesota »lors de la récente G League Showcase à Las Vegas, selon Ethan Strauss de The Athletic. Les loups ont battu l’homme Jon Krawczynski, mais ils ont rapidement minimisé les inquiétudes concernant le fait que KAT cherche à forcer sa sortie, et Stein du Times a rapporté dans son bulletin d’information qu’il avait été “informé que l’idée de faire du commerce avec les villes était à peu près la dernière chose que les loups étaient penser. “

Stein a cependant noté un «intérêt extérieur» continu pour Robert Covington – un joueur que son coéquipier du Ringer Kevin O’Connor a identifié le mois dernier comme un objet d’intérêt pour les équipes des séries éliminatoires désireuses d’ajouter un swingman 3 et D polyvalent pour la course d’étirement. . Mais cela, combiné à un contrat d’aubaine qui lui rapportera un peu plus de 25,1 millions de dollars au cours des deux prochaines saisons, fait également de lui exactement le type de joueur qu’une équipe du Minnesota qui a l’intention de construire tout autour de Towns devrait vouloir continuer … à moins, bien sûr, Le nouveau président des opérations de basket-ball des Wolves, Gersson Rosas, peut extraire quelques morceaux qui pourraient mieux correspondre à sa pièce maîtresse de 24 ans pendant le reste de son contrat de 190 millions de dollars sur cinq ans.

San Antonio Spurs et Phoenix Suns

Les Spurs, qui se sont mis en route, ont rebondi depuis leur début brutal de la saison pour être dans la moyenne des six dernières semaines, 10-9 avec le non. 14 classement net dans une ligue de 30 équipes depuis le 23 novembre — et miraculeusement revenir en position éliminatoire. Il pourrait être préférable à long terme pour les cuivres de San Antonio d’essayer de voir quels types de jeunes talents ou de choisir des packages que DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge pourraient trouver sur le marché, mais vous attendez-vous vraiment à ce que Gregg Popovich and Co. échange maintenant pour plus tard à ce stade du jeu?

Dans le même ordre d’idées: les Suns se sont également stabilisés après un évanouissement à la mi-décembre, Devin Booker ayant perdu la tête – une moyenne de moins de 35 points et sept passes décisives par match sur 54% des tirs depuis Noël – et Deandre Ayton de retour de suspension et départ aux côtés d’Aron Baynes dans une cour avant à deux tours (pour l’instant, du moins). C’est la première fois depuis des années que Phoenix est aussi fonctionnel; après avoir fait un grand nombre de mouvements cet été avec l’intention expresse d’essayer de rivaliser, pourquoi plier la main alors que vous n’êtes qu’à un match et demi de la huitième tête de série?

Grizzlies de Memphis

Toujours aux premiers stades de leur reconstruction autour du grand homme de deuxième année passionnant Jaren Jackson Jr.et du meneur recrue électrique Ja Morant, les Grizzlies semblent penser qu’ils devraient chercher à déplacer leurs vétérans à court terme pour toute aide future qu’ils pourraient obtenir. Et pourtant: Memphis est fringant comme l’enfer! Les Grizz ont une fiche de 10-9 avec une attaque dans le top 10 depuis le 1er décembre et ne restent qu’un match de la huitième graine tout en continuant à nourrir un régime régulier de minutes de développement pour presque tous leurs jeunes. Ils jouent essentiellement avec l’argent de la maison en ce moment, et en dehors de la petite question de savoir quoi faire avec l’aile de refroidissement en cryostase Andre Iguodala – que tous les prétendants de la ligue prient se retrouvera sur le marché du rachat, et que Memphis’s le front office est resté indéfectible, il sera en mesure de négocier des actifs futurs – ils n’ont vraiment rien à faire.

Commencer petit attaquant Jae Crowder n’a pas bien tiré le ballon – à seulement 37,5% du terrain et 30,7% à partir de la plage de 3 points – mais il est un vétéran défenseur de l’aile avec une expérience en séries éliminatoires, et quelqu’un de bonnes équipes pourrait cibler comme aide à court terme sur un accord expirant. (Je creuse en quelque sorte l’idée de John Hollinger sur Dallas, si elle ne trouve pas quelqu’un de plus juteux à mettre aux côtés de Luka Doncic et Kristaps Porzingis, en intégrant l’accord de l’ancien Maverick Crowder dans l’exception commerciale de 11,8 millions de dollars qu’il a créée dans l’accord Harrison Barnes de l’année dernière avec Sacramento en échange d’un futur choix de draft.) Mais Crowder a également fait partie des files d’attente les plus utilisées de Memphis, et bon nombre de ses plus réussies, aussi, alors peut-être décident-ils de le laisser rouler. Avec des jeunes servis et un produit amusant sur le sol tous les soirs, le Grizz peut aussi avoir son gâteau et le manger.

Oklahoma City Thunder

Les Thunder roulent un peu plus haut que les Grizzlies, mais ils sont ostensiblement dans le même bateau. Sam Presti a mis la table pour sa reconstruction au cours de l’été, faisant tourner Paul George, Russell Westbrook et Jerami Grant en autant que 15 choix de première ronde entre 2020 et 2026, ainsi que la garde en herbe Shai Gilgeous-Alexander. L’affaire a également importé une paire de vétérans à fort revenu – le meneur Chris Paul, le meneur de jeu éternellement sous-estimé Danilo Gallinari – qui semblait susceptible d’être la première chose à fumer d’Oklahoma City dès que Presti pourrait trouver des prétendants prêts à continuer. son coffre de guerre plein à craquer. Une chose amusante s’est toutefois produite sur le chemin de l’usine d’actifs: OKC est septième à 20-16, 4,5 matchs à l’écart du non. 8 place, avec Paul montrant qu’il est toujours excellent, Gallinari en moyenne 18 points par match et perçant 39% de ses 3, et le triptyque CP3-SGA – Dennis Schröder émergeant comme l’un des trios les plus puissants de toute la ligue puante.

Oui, il s’agit d’une équipe en transition, une liste essentiellement construite pour être déconstruite, avec de nombreuses pièces importantes qui ne resteront probablement pas longtemps dans un maillot bleu clair. Peut-être que Presti voit l’avantage de jouer à l’arbitrage avec Gallinari, qui frappera le libre arbitre cet été. Peut-être qu’il préférerait encaisser ses jetons avant que Gallinari ou Paul n’en souffre un autre dans ce qui a été une longue liste de blessures tout au long de chacune de leurs carrières. Cependant, lorsque vous vous rapprochez d’un territoire verrouillé en fin de saison – les projections de FiveThirtyEight donnent à OKC un tir à 89% pour les éliminatoires, et Basketball-Reference.com a le Thunder à près de 99% – il serait assez difficile de persuader votre fan base des mérites de la vente, même si c’est votre jeu à long terme préféré.

Le fonctionnement du Thunder au cours du mois prochain pourrait être la question la plus fascinante au tableau, mais il est loin d’être le seul. De quelle manière les Raptors se penchent, que les 76ers essaient de prendre une autre grosse oscillation pour aplanir leur attaque rocheuse, que les Wizards puissent décrocher le package commercial le plus riche de l’histoire de la NBA en échange du droit d’employer la légende lettone Davis Bertans – il y a beaucoup à garder un œil sur le 6 février. Et plus nous nous rapprochons, plus nous obtenons une image claire des équipes qui se sont regardées dans le miroir et ont vu l’écriture sur le mur.