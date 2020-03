Nelson Cuevas décède en raison d’un coronavirus après une vie en boxe

Publié le 27/03/2020

Par: Hans Themistode

La boxe a vu de nombreux visages. On a également vu beaucoup d’entre eux partir.

Comme pour tous les autres sports, l’histoire de la boxe ne peut être racontée sans mentionner certains noms.

Des noms tels que Kobe Bryant, Michael Jordan, Lebron James, Larry Bird, Phil Jackson et d’innombrables autres sont étroitement liés à la NBA. Essayez tout ce que vous voulez expliquer l’histoire du jeu sans eux, mais vous verrez que c’est impossible. Tom Brady, Joe Montana et Jerry Jones sont des pièces précieuses pour la NFL. Alors que des noms tels que Derek Jeter, Babe Ruth et Hank Aaron sont sur le mont Rushmore.

Autrement dit, certains noms sont synonymes de leur sport respectif.

Dans le cas de la boxe, les noms sont presque infinis. Dès l’instant où Muhammad Ali est entré dans le ring en 1960, il s’est surnommé «The Greatest». Nous avons tous ri. Mais alors qu’il commençait à accumuler les réalisations, le rire s’arrêta rapidement. D’autres noms tels que le livre pour le grand sucre Ray Robinson, le Floyd Mayweather fraîchement retraité et le promoteur Bob Arum viennent tous à l’esprit en discutant de l’histoire de la boxe.

Nelson Cuevas, récemment intronisé au Temple de la renommée du New Jersey, fait partie des noms dans lesquels l’histoire de la boxe ne peut être racontée sans mentionner son nom. Son décès, dû à la pandémie de coronavirus qui a ravagé le monde entier, est particulièrement douloureux.

Cuevas a tout donné à la boxe à partir du moment où il a posé les yeux dessus il y a plus de 60 ans. Avec l’aide du légendaire entraîneur Cus D’Amato, Cuevas a rapidement trouvé sa place en tant que cut man, trainer et manager. Si vous vous considérez comme l’un des plus grands boxeurs du monde, il y a de fortes chances que vous travailliez avec Cuevas.

Des combattants tels que Earnie Shavers et Buddy McGirt ont travaillé en étroite collaboration avec Cuevas. Il a également réussi à établir des relations avec Muhammad Ali, Mike Tyson et Floyd Mayweather. Il ne les connaissait pas seulement comme de grands combattants à l’intérieur du ring, mais il en connaissait également un autre côté. Quelque chose que le public n’a pas toujours eu la chance de voir.

«Ils étaient des gars formidables», a déclaré Nelson à propos des noms polarisants avec lesquels il a travaillé au fil des ans. «Les gens les regardaient parfois comme s’ils étaient de mauvaises personnes mais ils ont fait tout cela pour la publicité, ce sont des gens formidables.»

Au fil des ans, Cuevas n’a jamais demandé la vedette. Il n’était pas intéressé par ça. Tout ce qu’il voulait simplement faire, c’était continuer à redonner.

Bien qu’il ait travaillé avec certains des plus grands combattants de tous les temps, ce n’était pas ce dont il était le plus fier.

«Beaucoup de gens grandissent avec de l’aide, mais pas moi. Je suis devenu un homme à 11 ans. J’ai travaillé avec tant d’enfants et je les ai aidés à sortir de la rue et j’en suis très fier. »

Avec la nouvelle de son décès qui a frappé le monde de la boxe comme une tonne de briques, l’amour débordant et l’appréciation pour tout ce qu’il a fait est venu immédiatement.

“Nous sommes tristes d’annoncer le décès de notre cher Nelson Cuevas”, a déclaré Mendez Boxing Gym via Facebook. «Il comptait beaucoup pour beaucoup d’entre nous et c’est navrant d’entendre et de partager cette nouvelle.

Veuillez envoyer vos pensées et vos prières pour sa femme, Nilda pendant cette période. Nous nous sentons parfois vulnérables, mais nous devons être là les uns pour les autres. Tu nous manques Nelson. Repose en paix.”

Le décès de Nelson Cuevas est une pilule amère à avaler. Le monde de la boxe a perdu un géant. Cuevas est peut-être parti, mais il ne sera certainement jamais oublié. Son héritage restera à jamais au Temple de la renommée du New Jersey et dans le cœur de tous ceux qu’il a touchés tout au long de sa vie.