Neuf points clés à retenir de la punition de vol de signes des Astros de la MLB

Il y a deux mois, un rapport explosif d’Athletic a accusé les Astros 2017, via le membre de l’équipe d’alors Mike Fiers, d’avoir volé illégalement des panneaux. Lundi, la MLB a publié sa réponse, et la discipline du club, dans l’ensemble, constitue un peu un test de Rorschach.

Avez-vous fait confiance au commissaire Rob Manfred pour tenir les Astros responsables, au nom de l’intégrité? Ensuite, vous voyez probablement les suspensions d’une saison du directeur général Jeff Luhnow et du manager A.J. Hinch; la perte de choix de repêchage des premier et deuxième tours au cours des années consécutives; et une amende de 5 millions de dollars – le montant maximum autorisé – comme punition juste et sévère.

À l’inverse, étiez-vous cynique et méfiant, en supposant qu’il n’y aurait aucun moyen d’imposer correctement une punition proportionnée, étant donné que les Astros ont remporté les World Series 2017 et que rien ne pourrait ôter les souvenirs et la joie de ce titre? Ensuite, vous pensez probablement que les suspensions ne sont pas trop dures (Luhnow n’aurait même pas manqué une intersaison); que les pertes de tirage au sort sont douloureuses mais pas prohibitives (les Astros auraient probablement choisi au bas des tours de toute façon); et que l’amende équivaut à un changement de taille étant donné l’énorme valeur de la franchise. Le fait que les retombées les plus graves de lundi – le licenciement ultérieur de Houston de Luhnow et Hinch – ne provienne pas de MLB lui-même, mais du propriétaire d’Astros, Jim Crane, semblerait renforcer cette idée.

Ou vous pourriez vous sentir complètement différent, se situant quelque part dans le spectre entre ces réponses. (Certains dirigeants rivaux, il convient de le noter, semblent tendre vers ce dernier.) Ces réponses seront un aliment pour le débat dans les semaines à venir, la MLB faisant l’annonce à midi un lundi pour une discussion de premier ordre, plutôt que de rejeter les nouvelles vendredi dernier après-midi. . Parallèlement à l’annonce des sanctions, Manfred a également publié un rapport de neuf pages résumant les résultats de l’enquête sur le club, qui comprenait des entretiens avec 68 témoins et des évaluations de dizaines de milliers de messages écrits, de photos et de clips vidéo. Voici neuf points clés à retenir du rapport.

1. Le “Banging Scheme”, comme le dit le rapport de Manfred, a évolué au fil du temps

Pour passer en revue, l’histoire de novembre de The Athletic a décrit le mélange des astros de panneaux de haute et basse technologie volant comme suit: Une caméra installée dans le champ central diffuserait sur un moniteur vidéo dans le couloir derrière l’abri de touche à domicile, permettant aux joueurs de regarder et de regarder avertir leurs coéquipiers, avec un coup sur une poubelle, sur le type de terrain en cours de route. Comme le résume le rapport de Manfred, “En général, un ou deux coups correspondaient à certains lancements hors vitesse, tandis qu’aucun coup ne correspondait à une balle rapide.”

Cependant, ce programme, qui a commencé environ deux mois après le début de la saison 2017, ne représentait pas le premier effort du club pour utiliser l’électronique en temps réel pour voler des signes. Le rapport note qu’au début de cette saison, lorsqu’un coureur se tenait sur la deuxième base, les Astros ont utilisé un flux en direct dans leur salle de réexamen pour déchiffrer les signes d’un receveur, qu’ils pouvaient ensuite transmettre à l’abri, puis au coureur, et enfin la pâte à l’assiette. Parfois, selon le rapport, les informations voyageaient de la salle de lecture à l’abri par message texte.

Comparé à l’ultime «Banging Scheme», ce processus semble lourd, long et moins utile. Il comportait quatre étapes distinctes et ne pouvait fonctionner qu’avec un coureur au deuxième but. La poubelle peut, à l’inverse, fonctionner théoriquement en seulement deux étapes – de la caméra au joueur, via un moniteur; joueur à son coéquipier à la plaque, via un coup – et sur chaque terrain.

2. Ce régime s’est prolongé pendant les séries éliminatoires

Le rapport initial d’Athletic était en conflit à ce sujet, notant: «Deux sources ont déclaré que l’utilisation du système par les Astros s’était étendue jusqu’aux éliminatoires de 2017. Une autre source a catégoriquement nié cela, affirmant que le système avait pris fin avant les séries éliminatoires. »

L’enquête de la MLB confirme que les Astros ont continué à voler des signes de cette manière au cours des séries éliminatoires, ce qui a bien sûr permis à Houston de remporter le premier titre des World Series dans l’histoire de la franchise, après sept victoires contre les Yankees et les Dodgers. Personne ne dit à Crane comment ces deux faits peuvent être liés.

Lorsqu’on lui a demandé si cela entacherait la Série mondiale 2017, Jim Crane a répondu “absolument pas”.

– Chandler Rome (@Chandler_Rome) 13 janvier 2020

3. Manfred avait effectivement donné aux Astros une chance d’éviter la détection et la punition, et ils ne l’ont pas prise

En août 2017, un signe assisté par technologie volé est entré dans la conversation de baseball lorsque les Red Sox ont été capturés à l’aide de montres intelligentes pour communiquer dans l’abri, contrairement aux règles de la ligue. À l’époque, Manfred a infligé une amende à Boston (et aux Yankees, pour une utilisation abusive connexe du téléphone de la salle de réexamen) et, comme il le réitère dans le rapport de lundi, a averti les 30 équipes dans une note de service de leur comportement potentiel à l’avenir.

“J’ai expressément indiqué dans le mémorandum que le directeur général et le directeur de terrain des clubs seraient tenus responsables de toute violation des règles à l’avenir”, écrit-il. «Ainsi, tous les clubs ont été avertis le 15 septembre 2017 que toute utilisation de matériel électronique pour voler des panneaux serait traitée plus sévèrement par mon bureau.»

Houston a ignoré cet avertissement, déclenchant ainsi les sanctions les plus sévères, en particulier envers le directeur général et le manager que Manfred a explicitement mentionné environ deux ans auparavant.

4. Prenez note: Frapper est préférable à d’autres formes de communication

Voici une parenthèse farfelue du rapport: “Les témoins ont expliqué qu’ils avaient initialement expérimenté la communication d’informations sur les signes en applaudissant, en sifflant ou en hurlant, mais qu’ils avaient finalement déterminé que frapper une poubelle était la méthode de communication préférée.”

Quelqu’un doit tout découvrir sur la réunion au cours de laquelle cette détermination a eu lieu. Les Astros ont-ils effectué des tests scientifiques? Ont-ils contrôlé les variables confusionnelles? Les gens demandent des réponses.

5. On ne sait pas si le régime a réellement fonctionné

Ici, les joueurs anonymes interrogés par MLB semblent confirmer l’analyse publique, qui a remis en question la valeur des signes volés. Bien que «la plupart des joueurs de position» de l’équipe aient participé à l’entraînement et reçu cette information pendant le frappeur, selon le rapport de Manfred, «certains joueurs d’Astros ont dit à mes enquêteurs qu’ils ne pensaient pas que le système de vol de signes était efficace, et c’était plus distrayant qu’utile aux frappeurs.

De plus, alors que l’enquête a appris que les Astros n’ont pas continué à frapper les poubelles en 2018, elle révèle qu’ils ont continué à utiliser la vidéo de la salle de lecture pour décoder et transmettre les signes du receveur. Cependant, ils ont cessé cette pratique au milieu de l’année parce que “les joueurs ne croyaient plus que c’était efficace”.

6. Les joueurs d’Astros étaient au moins un peu inquiets de se faire prendre… alors ils sont devenus plus secrets au lieu de s’arrêter

Le rapport de Manfred note que «bon nombre des joueurs interrogés ont admis qu’ils savaient que le plan était mauvais.» Pourtant, quand ils ont été presque rattrapés – par le releveur des White Sox Danny Farquhar, qui a compris ce qui se passait en lançant contre Houston – la fin l’appel n’a pas entraîné de changement de cœur.

Au lieu de cela, le rapport détaille, «il y avait un sentiment de« panique »dans la pirogue des Astros» ce jour-là. Avant la fin du jeu, un groupe de joueurs avait retiré le moniteur de la paroi du tunnel et l’avait caché, le remplaçant dans les séries éliminatoires par un «moniteur portable» pour, vraisemblablement, éviter plus facilement une détection potentielle.

Même s’il a reconnu ce subterfuge, Manfred a épargné aux joueurs toute punition en raison de son précédent en 2017, lorsqu’il a annoncé spécifiquement qu’il tiendrait les GM et les managers coupables d’un tel événement. Il note en outre que «la discipline des joueurs pour ce type de conduite est à la fois difficile et peu pratique» en raison de l’impossibilité de déterminer précisément comment chaque joueur a participé au programme.

7. Hinch a attaqué une télévision à deux reprises

Bien que Manfred ait suspendu Hinch parce que le manager de Houston n’a pas empêché ses accusations de commettre des irrégularités, le rapport indique que Hinch a exprimé son opinion en interne de manière décalée. «Il pensait que la conduite était à la fois mauvaise et distrayante», indique-t-il. “Hinch a tenté de signaler sa désapprobation du programme en endommageant physiquement le moniteur à deux reprises, ce qui a nécessité son remplacement.”

Aurait-il pu utiliser ses mots pour dire à ses joueurs de s’arrêter? Peut être! (Et si l’on en croit le rapport, cela aurait fonctionné: «Les joueurs ont déclaré que si le manager AJ Hinch leur avait dit de cesser de se comporter, ils se seraient immédiatement arrêtés.») Au lieu de cela, il a choisi de faire part de sa frustration les moniteurs eux-mêmes. C’est pourquoi une communication claire et saine est importante.

8. Les mêmes qualités qui ont aidé à propulser les Astros vers la victoire ont été la base de leur défaite

La section la plus énergique du rapport voit Manfred transmettre ses «observations générales concernant le département des opérations de baseball des Astros», qui lient à la fois les interviews sur ce scandale et celles sur le licenciement de l’ancien assistant GM Brandon Taubman après sa conduite désobligeante lors des éliminatoires de 2019 fête. (Dans ce rapport, Manfred a également placé Taubman sur la liste des personnes non éligibles à travers les World Series 2020.)

Dans cette section, Manfred se débat avec les questions mêmes qui ont tourmenté le monde plus large du baseball ces derniers temps: Luhnow, écrit-il, est «largement considéré comme l’un des dirigeants de baseball les plus performants de sa génération», ayant construit un «concurrent pérenne en séries éliminatoires» »Et« un leader de l’industrie dans ses analyses ». Pourtant, en même temps, l’organisation qu’il a supervisée a produit une culture« très problématique »,« se manifestant dans la façon dont ses employés sont traités, ses relations avec les autres clubs et ses relations avec les médias et les intervenants externes. »En fin de compte, écrit Manfred, la structure des opérations de baseball du club a permis aux deux parties – les points positifs et négatifs, le profit et le poison – de prospérer simultanément.

9. Cette saga n’est pas terminée – la punition d’Alex Cora arrive, et elle sera sévère

Cora, l’entraîneur du banc de Houston en 2017 et le manager de Boston à partir de 2018, n’a pas été discipliné lors de cette manche. C’est parce que la MLB enquête toujours sur une autre allégation de vol de signe assisté par la technologie, des Red Sox, vainqueurs des World Series 2018, et Manfred a écrit qu’il retiendrait une annonce sur la punition de Cora jusqu’à la fin de l’affaire.

Sur la base des informations qui figurent dans ce rapport, cependant, Cora devrait s’attendre à une suspension d’une saison comme celle de Luhnow et Hinch – au minimum. Son nom apparaît 11 fois dans le rapport, plus d’une fois par page, et il est désigné comme le seul non-joueur directement impliqué dans le stratagème.

Cora, selon le rapport, a supervisé l’installation du moniteur vidéo dans le couloir derrière la pirogue, pour recevoir le flux de la caméra du champ central. Il a également servi d’intermédiaire entre la salle de répétition et l’abri dans l’effort secondaire de vol de panneaux. Le rapport déclare: «Cora a été impliquée dans le développement du système de détonation et dans l’utilisation de la salle de réexamen pour décoder et transmettre les signes. Cora a participé aux deux stratagèmes et, grâce à sa participation active, a implicitement toléré la conduite des joueurs. »Cette formulation directe vient dans la même section que le rapport exonère (partiellement) Luhnow et Hinch, mais ils ont quand même reçu la longue suspension de toute façon.

Selon The Athletic, la seule suspension managériale de l’histoire d’une durée supérieure à une saison a été l’interdiction à vie de Pete Rose de jouer sur ce sport. Tout indique que la punition de Cora sera plus sévère que celle de Hinch – donc soit il sera banni pour de bon, comme Rose, soit il passera par un terrain d’entente sans précédent. Le propriétaire des Astros, Crane, pourrait penser, comme il l’a dit lors d’une conférence de presse lundi, que le scandale est «derrière nous». Mais du point de vue du baseball, ce type de calcul a encore beaucoup de chemin à parcourir.