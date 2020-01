New York State Boxing HOF Class on 2020 dîner qui aura lieu le 19 avril

RINGSIDE 28/01/2020

Le Temple de la renommée de la boxe de l’État de New York (NYSBHOF) a officiellement annoncé sa classe de 28 membres de 2019. Le neuvième dîner annuel d’intronisation au NYSBHOF aura lieu dimanche après-midi (12 h 30-17 h 30 HE), le 19 avril chez Russo. Sur la baie à Howard Beach, New York.

“Je suis fier que nous continuions d’honorer les hommes et les femmes de New York en boxe pour leur dévouement au sport qu’ils ont servi”, a déclaré le président de la NYSBHOF, Bob Duffy. «C’est notre façon de les remercier tous et de faire savoir à chaque nouvel intronisé que nous nous souvenons de tout ce qu’ils ont fait et continuent de faire. La classe de 2020 est forte à tous les niveaux, boxeurs et non-participants, poursuivant la tradition NYSBHOF d’honorer la nôtre. »

Les boxeurs vivants se dirigeant vers le NYSBHOF incluent Jorge Ahumada, trois fois champion du monde des poids lourds légers (42-8-2, 22 KOs), de Woodside, Queens en passant par l’Argentine; (1975-78) Champion du Monde WBC de super poids plume Alfredo “El Salsero” Escalera (53-14-3, 31 KOs), de New York par Porto Rico; Freddie “The Pitbull” Liberatore (20-4-1, 11 KOs), challenger pour le titre WBC super poids plume, de Bayside, Queens; Champion du monde de poids moyen WBC et quadruple vainqueur des Golden Gloves de New York Dennis «The Magician» Milton (16-5-1, 5 KOs), du Bronx; Le champion du monde des poids lourds et double vainqueur des Golden Gloves de New York, Lou Savarese (46-7, 38 KO), de Greenwood Lake; et le titre WBA des super-moyens, le challenger mondial Merqui «El Corombo» Sosa (34-9-2, 27 KOs), de Brooklyn en passant par la République dominicaine.

Les participants à titre posthume intronisés sont le soldat de poids welter de Brooklyn Bartfield (51-29-8, 33 KO), qui a combattu 55 champions du monde; Bronx, poids moyen Steve Belloise (95-13-3, 59 KOs); NYSAC et champion du monde des poids légers (1925) Jimmy Goodrich (85-34-21 (12 KOs), de Buffalo; challenger mondial en titre des poids lourds Tami Mauriello (82-13-1, 60 KOs), du Bronx; WBA champion du monde des poids moyens légers ( 1982-83) et quatre titres consécutifs des Golden Gloves de New York, Davey «Sensational» Moore (18-5, 14 KOs), du Bronx, et le champion du monde des poids légers Freddie «The Welsh Wizard» Welch (74-5-7, 34 KOs) ), de New York par le Pays de Galles.

Les non-participants vivants qui se dirigent vers le NYSBHOF sont le juge Oneida Don Ackerman, Wantah, le journaliste / producteur de Long Island Bobby Cassidy, Jr., le manager de Buffalo Rick Glaser, le journaliste de Rockaway Beach Jack Hirsch, le diffuseur de boxe du Bronx Max Kellerman, le médecin de bord d’Ardsley / NY Medical Le directeur, le Dr William Lathan, le juge d’Orangeburg Julie Lederman, l’arbitre de Hyde Park Ron Lipton et l’entraîneur de Staten Island / Catskill Kevin Rooney.

Les membres intronisés à titre posthume des non-participants sont le rédacteur en chef du Ring Magazine de Brooklyn, Lester Bromberg, le rédacteur sportif Dan Daniel, le fondateur de Gleason’s Gym Bobby Gleason, l’écrivain de boxe de Sunnyside, Queens Flash Gordan, le journaliste de Manhattan A.J. Liebling, co-fondateur de NYSBHOF à Long Island City, Tony Mazzarella et Dan Morgan, manager de New York City.

Il existe un certain nombre de premières concernant certains intronisés de la classe 2020: époux-épouse – Dr William et Melvina (promotion 2018) Lathan; fille-père – Julie et Harold (promotion 2012) Lederman. Bobby Jr.et Bobby Cassidy, Sr. (2013) sont le quatrième fils et père intronisé au NYSBHOF, mais la première combinaison boxeur / journaliste. Les autres sont les boxeurs Floyd et Tracy Patterson, les administrateurs exécutifs Bobby et Murray Goodman, et les arbitres Arthur, Sr. et Arthur Mercante, Jr.

Welch entre dans le NYSBHOF en tant que boxeur, mais il a également dirigé Goodrich, intronisé de la classe 2020.

Chaque intronisé participant recevra une ceinture sur mesure signifiant son intronisation au NYSBHOF.

Les lauréats de 2020 ont été sélectionnés par les membres du comité de nomination du NYSBHOF: Randy Gordon, Henry Hascup, Don Majeski, Ron McNair, Jim Monteverde et Neil Terens.

Tous les boxeurs devaient être inactifs pendant au moins trois ans pour être éligibles à l’induction NYSBHOF, et tous les intronisés doivent avoir résidé dans l’État de New York pendant une partie importante de leur carrière de boxe ou au cours de la première de leur carrière respective.

Les billets sont au prix de 150,00 $ par adulte et 60,00 $ pour les enfants (moins de 16 ans) et comprennent un brunch complet et un cocktail à l’entrée, à partir de 12h30. ET, ainsi qu’un dîner complet (côte de bœuf, poisson ou volaille) et un bar ouvert toute la journée. Les billets sont disponibles à l’achat en contactant le président de la NYSBHOF, Bob Duffy au 516.313.2304 ou depcomish@aol.com. Les publicités pour le programme NYSBHOF sont disponibles: demi-page 100,00 $, pleine page 200,00 $ couvertures recto et verso sont de 400,00 $ chacune et 500,00 $ pour la quatrième de couverture. Envoyez les chèques et les annonces avant la date limite du 6 avril à Bob Duffy, 1112 Whitewood Landing, Massapequa Park, NY 11762. Les chèques doivent être payables au NY Stare Boxing Hall of Fame, appelez Duffy pour débiter sur une carte de crédit.