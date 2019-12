NFL semaine 17: chaque scénario de séries éliminatoires reste

Il ne reste que deux places en séries éliminatoires ouvertes. Dans l'AFC, les Ravens, Patriots, Chiefs, Texans et Bills sont de la partie tandis que les Titans, Steelers et Raiders (oui, les Raiders) se disputent la place finale. Dans la NFC, les 49ers, Packers, Seahawks, Saints et Vikings sont de la partie, les Eagles et les Cowboys étant toujours en vie pour le titre NFC East. Voici comment gagner ces places en séries éliminatoires:

Gagnez et c'est parti

Philadelphie remporte le NFC East avec une victoire sur les Giants

Le Tennessee obtient le deuxième joker de l'AFC avec une victoire sur Houston

A besoin d'aide

Dallas remporte le NFC East avec une victoire sur Washington et une défaite des Eagles

Pittsburgh obtient une wild card AFC avec une victoire sur Baltimore et une défaite des Titans

A besoin d'un acte de Dieu

Les Raiders font les séries éliminatoires avec une victoire à Denver, et des pertes Steelers, Titans et Jaguars

Mis à part les deux dernières équipes, trois des quatre byes du premier tour sont toujours à gagner. Baltimore a obtenu le non. 1 tête de série dans l'AFC, mais la Nouvelle-Angleterre et Kansas City sont en compétition pour le no. 2 graines. Dans la NFC, les 49ers, Packers, Saints et Seahawks sont tous en lice pour un laissez-passer au premier tour. L'avantage à domicile dans le NFC ne sera pas décidé avant…

Le dernier match de la saison régulière

49ers de San Francisco (12-3) @ Seahawks de Seattle (11-4)

Heure du coup d'envoi: 20 h 20 ET

Canal: NBC

Annonceurs: Al Michaels, Cris Collinsworth, Michele Tafoya (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Seattle -1 (maintenant San Francisco -3)

Plus / moins: 47

Blessures et absences des 49ers clés: Récepteur Deebo Samuel (épaule), garde Mike Person (cou), centre Weston Richburg (rotule), extrémité défensive Dee Ford (ischio-jambiers), plaqueur défensif D.J. Jones (cheville), ailier défensif Damontre Moore (avant-bras), aileron défensif Ronald Blair (ACL), à l'intérieur du secondeur Kwon Alexander (pectoral), la sécurité Jaquiski Tartt (côtes)

Blessures et absences majeures des Seahawks: Running back Chris Carson (hanche), running back Rashaad Penny (ACL), running back CJ Prosise (bras), extrémité serrée Will Dissly (Achilles), extrémité serrée Ed Dickson (genou), attaquant gauche Duane Brown (genou / biceps), centre Justin Britt (ACL), centre Joey Hunt (péroné), garde Mike Iupati (cou), joueur de ligne offensive Germain Ifedi (genou), joueur de ligne intérieur Ethan Pocic (noyau), plaqueur offensif Jamarco Jones (épaule), extrémité défensive Jadeveon Clowney ( core), le secondeur Mychal Kendricks (ischio-jambiers), le cornerback Shaquill Griffin (ischio-jambiers), le dos défensif Quandre Diggs (cheville), la sécurité Tedric Thompson (labrum)

Que regarder: Blocage de Seattle

La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées, 7-2 Seattle a battu 8-0 San Francisco en prolongation dans l'un des matchs les plus captivants de la saison. Ces équipes se rencontreront à nouveau le dimanche soir Football comme le 256e et dernier match de la saison régulière. Le vainqueur remporte le NFC West et peut-être un bye de premier tour. Le perdant obtiendra une place joker et volera jusqu'à trois fuseaux horaires et 3 000 milles pour jouer sur la route au premier tour des éliminatoires. Pas de pression.

Aucune des deux équipes n'a l'air aussi forte que lors de leur première rencontre. En décembre, chaque équipe a une fiche de 2-2 et a été devancée par ses adversaires. L'offensive de Seattle a été décomposée même lorsqu'elle était saine, et elle n'est plus saine. Les Seahawks n'ont pas leurs trois meilleurs demi-arrières, ce qui les a amenés à ramener le demi-retraité Marshawn Lynch cette semaine. Pourtant, Seattle peut avoir du mal à créer des trous. L'équipe a également perdu le plaqueur gauche Duane Brown pour ce match et compte cinq autres joueurs de ligne offensive sur son rapport de blessure. Cela pourrait être un problème contre la ligne défensive de San Francisco, qui est également frappée, mais pas à peu près dans la même mesure. Si les 49ers peuvent arrêter le jeu de course des Seahawks dès les premiers essais et forcer Russell Wilson à terminer troisième, les 49ers seront en bonne forme pour gagner ce match. Cela commence avec leur ligne défensive étoilée contrôlant la ligne de mêlée contre le groupe de Seattle.

Gagnez et c'est parti

Eagles de Philadelphie (8-7) @ Giants de New York (4-11)

Heure du coup d'envoi: 16 h 25 ET

Canal: Renard

Annonceurs: Thom Brennaman, Chris Spielman, Shannon Spake (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Philadelphie -5,5

Plus / moins: 45

Blessures et absences des Eagles clés: Le porteur de ballon Jordan Howard (épaule), le receveur Alshon Jeffery (pied), le receveur DeSean Jackson (abdomen), le receveur Nelson Agholor (genou), l'attaquant droit Lane Johnson (cheville), le gardien Brandon Brooks (mollet), l'attaquant défensif Fletcher Cox (triceps) ), l'ailier défensif Derek Barnett (cheville), le cornerback Ronald Darby (fléchisseur de la hanche)

Blessures et absences des Giants clés: Récepteur Darius Slayton (genou), extrémité serrée Evan Engram (pied), extrémité serrée Rhett Ellison (commotion cérébrale), attaquer Mike Remmers (commotion cérébrale), secondeur Lorenzo Carter (genou), demi de coin Janoris Jenkins (libéré), secondeur Chris Peace (genou) , sécurité Jabrill Peppers (arrière), vivaneau long Zak DeOssie (genou)

Que regarder: Daniel Jones lance en dehors des marques de hachage

Si les Eagles gagnent ce match, ils gagnent le NFC East. Cela semble facile, mais les fans des Eagles ne savent rien de cette saison – ou des trois dernières années – a été aussi facile qu'il y paraît. Le quart-arrière recrue des Giants, Daniel Jones, a lancé cinq touchés la semaine dernière contre Washington, mais a ruiné la chance de New York au non. 2 choix et Ohio State passent le chasseur Chase Young. Cette semaine, il pourrait ruiner les espoirs de Philly en séries éliminatoires. Il y a quelques semaines à peine, Eli Manning a brûlé les Eagles pour deux touchés en première mi-temps, et Jones joue mieux que Manning. Sterling Shepard a qualifié Jones de «sauvage» après le match, et les talents de flip-cup de Jones le confirment. Les Eagles sont parmi les équipes les plus blessées du football, et leur secondaire est parmi les plus faibles de la ligue, en particulier en gardant les récepteurs à l'extérieur. Si les Giants attaquent les Eagles en marge, ce que Dallas n'a pas fait jusqu'à la fin de la semaine 16, ils pourraient en faire un match.

Titans du Tennessee (8-7) @ Houston Texans (10-5)

Heure du coup d'envoi: 16 h 25 ET

Canal: CBS

Annonceurs: Jim Nantz, Tony Romo, Tracy Wolfson (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Pick 'em (maintenant Titans -3.5)

Plus / moins: 45

Blessures et absences des Titans clés: Récepteur Corey Davis (commotion cérébrale), receveur Adam Humphries (cheville), fin serré Delanie Walker (cheville), passe-brusque Cameron Wake (ischio-jambiers), demi de coin Adoree 'Jackson (pied), demi de coin Malcolm Butler (poignet), demi de coin Chris Milton (cheville) ), kicker Ryan Succop (genou)

Blessures et absences des Texans clés: Quarterback Deshaun Watson (arrière), receveur DeAndre Hopkins (maladie), receveur Will Fuller V (aine), receveur Kenny Stills (genou), tacle Tytus Howard (ménisque), ailier défensif J.J. Watt (pectoral), secondeur Benardrick McKinney (commotion cérébrale), secondeur Jacob Martin (genou)

Que regarder: Ryan Tannethrill

Si les Titans gagnent ce match, ils obtiennent la dernière place en séries éliminatoires de l'AFC. Ce match pourrait être plus facile que lorsque les Titans ont perdu contre Houston à domicile il y a deux semaines. L’entraîneur-chef des Texans, Bill O’Brien, a déclaré que Houston jouait pour gagner, mais il voulait peut-être dire que ses remplaçants joueraient pour gagner. Les Chiefs de Kansas City donnent le coup d'envoi contre les Chargers à 13 h. ET. Si les Chiefs gagnent ce match, les Texans sont enfermés dans le no. 4 graines. Compte tenu du nombre de joueurs clés de Houston confrontés à des blessures, il serait logique de les retirer à la mi-temps ou de les mettre hors jeu si leur situation en séries éliminatoires est hors de leur contrôle.

A besoin d'aide

Washington (3-12) @ Dallas Cowboys (7-8)

Heure du coup d'envoi: 16 h 25 ET

Canal: Renard

Annonceurs: Joe Buck, Troy Aikman, Erin Andrews (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Dallas -7 (maintenant Dallas -11)

Plus / moins: 44

Blessures et absences à Washington: Le porteur de ballon Derrius Guice (MCL), le receveur Terry McLaurin (commotion cérébrale), le receveur Paul Richardson Jr. (tendon du jarret), le receveur Trey Quinn (commotion cérébrale), l'extrémité serrée Jordan Reed (commotion cérébrale), l'extrémité serrée Vernon Davis (commotion cérébrale), le garde droit Brandon Scherff (coude), tacle Morgan Moses (genou), joueur de ligne offensive Donald Penn (genou), secondeur extérieur Ryan Kerrigan (mollet), demi de coin Quinton Dunbar (ischio-jambiers), demi de coin Jimmy Moreland (pied), demi de coin Fabian Moreau (ischio-jambiers), défensif retour Deshazor Everett (épaule), sécurité Landon Collins (épaule)

Blessures et absences clés des Cowboys: Quarterback Dak Prescott (épaule), attaquant gauche Tyron Smith (arrière), garde Connor Williams (ACL), extrémité défensive Demarcus Lawrence (épaule), extrémité défensive Michael Bennett (pied), plaqueur défensif Tyrone Crawford (hanche), secondeur Leighton Vander Esch (cou), secondeur Luke Gifford (bras), cornerback Anthony Brown (triceps), sécurité Jeff Heath (épaule), dos défensif CJ Goodwin (pouce), parieur Chris Jones (abdomen)

Que regarder: La fin de l'ère Jason Garrett?

Si Dallas gagne ce match et que les Giants battent les Eagles, les Cowboys remporteront la division. Si l'une de ces choses ne se produit pas, Dallas ratera les séries éliminatoires et l'entraîneur-chef Jason Garrett appellera probablement un Uber au coucher du soleil. Le contrat de Garrett expirera après ce match, et avec une perte, il ne sera certainement pas retenu après avoir supervisé peut-être la décennie la plus décevante du football des Cowboys depuis la fondation de la franchise en 1960. Puisque Troy Aikman annonce ce match, préparez-vous à entendre à propos de ça.

Pittsburgh Steelers (8-7) @ Baltimore Ravens (13-2)

Heure du coup d'envoi: 16 h 25 ET

Canal: CBS

Annonceurs: Ian Eagle, Dan Fouts, Evan Washburn (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Baltimore -3,5 (maintenant Steelers -2)

Plus / moins: 41 (maintenant 37,5)

Blessures et absences des Steelers clés: Quarterback Mason Rudolph (épaule), porteur de ballon James Conner (quadriceps), ailier rapproché Vance McDonald (commotion cérébrale), centre Maurkice Pouncey (genou), aileron défensif Stephon Tuitt (pectoral), secondeur extérieur Bud Dupree (épaule)

Blessures et absences clés des corbeaux: Le quart-arrière Lamar Jackson (repos), le demi-arrière Mark Ingram (mollet), l'ailier serré Mark Andrews (cheville), le garde gauche le maréchal Yanda (repos), le centre Matt Skura (genou), l'ailier défensif Brandon Williams (repos), le demi de coin Marcus Peters ( poitrine), sécurité Earl Thomas (genou / main)

Que regarder: #TBRGIII

Pittsburgh obtient la dernière place des séries éliminatoires de l'AFC avec une victoire et une défaite des Titans. Les Ravens ont enfermé le non. 1 tête de série dans la conférence et reposera le quart-arrière Lamar Jackson, le comte de sécurité Thomas, le garde Marshal Yanda et quelques autres joueurs clés. Mais cela ne signifie pas que ce match sera une victoire facile pour Pittsburgh. Le remplaçant de Baltimore est Robert Griffin III, et il s'agit de loin de l'offensive la mieux conçue dans laquelle Griffin a joué depuis sa saison recrue spectaculaire en 2012. Pittsburgh a une moyenne de 14,7 points par match lors de ses sept derniers matchs, de sorte que Griffin pourrait ne pas avoir à mener aussi de nombreux lecteurs de score pour éliminer les Steelers.

A besoin d'un acte de Dieu

Oakland Raiders (7-8) @ Denver Broncos (6-9)

Heure du coup d'envoi: 16 h 25 ET

Canal: CBS

Annonceurs: Andrew Catalon, James Lofton

Ligne d'ouverture: Denver -5

Plus / moins: 41,5

Blessures et absences des Raiders clés: Le porteur de ballon Josh Jacobs (épaule / maladie), le plaqueur Trent Brown (pectoral), le garde Richie Incognito (cheville), l'ailier défensif Arden Key (pied), le demi de coin Trayvon Mullen (cou / commotion cérébrale), la sécurité Lamarcus Joyner (veau / quad), sécurité Karl Joseph (pied), sécurité Johnathan Abram (labrum)

Blessures et absences clés des Broncos: Garde Ron Leary (commotion cérébrale), plaqueur droit Ja'Wuan James (genou), arrière Andy Janovich (coude), secondeur extérieur Bradley Chubb (ACL), extrémité défensive Derek Wolfe (coude), extrémité défensive Adam Gotsis (genou), extrémité défensive Dre'Mont Jones (cheville), secondeur Joe Jones (arrière), sécurité Kareem Jackson (suspendu)

Que regarder: Un miracle

Les Raiders feront les éliminatoires si toutes les choses suivantes se produisent:

Oakland gagne à Denver

Pittsburgh perd à Baltimore

Le Tennessee perd à Houston

Indianapolis gagne à Jacksonville

Individuellement, tous ces éléments sont plausibles. Ensemble, ils sont peu probables. Un parlay de ces quatre résultats se produit donne environ 20 à 1 cotes, selon la source. Ces quatre jeux débuteront au cours de la dernière fenêtre, donc si les Raiders réalisent le miracle, tout cela se produira simultanément (pour les membres les plus dévots des fidèles d'Oakland, peut-être consultez ce parlay).

Problèmes de bye au premier tour (AFC Edition)

Miami Dolphins (4-11) @ New England Patriots (12-3)

Heure du coup d'envoi: 13 h ET

Canal: CBS

Annonceurs: Greg Gumbel, Trent Green, Melanie Collins (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Nouvelle-Angleterre -14

Plus / moins: 43,5

Blessures et absences des dauphins clés: Le porteur de ballon Kalen Ballage (Achille), le porteur de ballon Myles Gaskin (cheville), le receveur Preston Williams (ACL), le receveur Gary Jennings (épaule), le receveur Allen Hurns (cheville), l'attaquant défensif Christian Wilkins (cheville), l'attaquant défensif Gerald Willis ( hanche), extrémité défensive Taco Charlton (cheville), extrémité défensive Zach Sieler (cheville), secondeur extérieur Vince Biegel (coude), secondeur extérieur Andrew Van Ginkel (épaule), secondeur intérieur Raekwon McMillan (ischio-jambiers), cornerback Xavien Howard (genou) , demi de coin Aqib Talib (côtes), demi de coin Ryan Lewis (ischio-jambiers), demi défensif Ken Webster (cheville), demi de coin Cordrea Tankersley (ACL), demi de coin Jomal Wiltz (épaule), sécurité Reshad Jones (poitrine), sécurité Bobby McCain (épaule)

Blessures et absences des Patriots clés: Récepteur Julian Edelman (genou / épaule), arrière James Develin (cou), centre David Andrews (maladie), tacle Marcus Cannon (cheville), secondeur extérieur Jamie Collins (épaule), cornerback Jason McCourty (aine), cornerback Jonathan Jones (aine) ), le botteur Stephen Gostkowski (hanche)

Que regarder: La renaissance offensive de la Nouvelle-Angleterre

Les Patriots obtiennent un laissez-passer au premier tour avec une victoire ou une défaite des Chiefs. Attendez-vous à ce que les Pats obtiennent une victoire, mais aussi à le faire avec leur performance offensive la plus impressionnante depuis des mois. Tom Brady a disputé son meilleur match de la seconde moitié de la saison contre la meilleure défense de Buffalo la semaine dernière; il pourrait déchiqueter la défense de bas niveau de Miami. On s’est beaucoup concentré sur le manque d’options de réception de la Nouvelle-Angleterre, mais ce problème a été exacerbé par le peu de temps que Brady a eu pour lancer le ballon. Ce n'était pas un problème la semaine dernière. La ligne offensive de la Nouvelle-Angleterre a bien protégé Brady contre une solide défense de Buffalo, et cette unité aura beaucoup moins de mal contre une défense de Miami qui est un navire fantôme ambulant. La semaine dernière, les Dolphins ont battu le record de joueurs utilisés dans une saison de la NFL avec 80. Il y a plus de trous dans cette défense que dans le T-shirt du jour de Noël de Kyle Kuzma.

Los Angeles Chargers (5-10) @ Kansas City Chiefs (11-4)

Heure du coup d'envoi: 13 h ET

Canal: CBS

Annonceurs: Kevin Harlan, Rich Gannon, John Schriffen (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Kansas City -7,5

Plus / moins: 48

Blessures et absences des chargeurs clés: Quarterback Philip Rivers (pouce), attaquant gauche Russell Okung (aine), centre Mike Pouncey (cou), guard Forrest Lamp (jambe), secondeur Denzel Perryman (cheville), arrière défensif Nasir Adderley (ischio-jambiers)

Blessures et absences des chefs clés: Running back Spencer Ware (épaule), running back Darrel Williams (ischio-jambiers), guard Martinas Rankin (genou), guard Andrew Wylie (maladie / cheville / épaule), ailier défensif Emmanuel Ogbah (pectoral), aileron défensif Alex Okafor (pectoral), cornerback Morris Claiborne (épaule)

Que regarder: Le dernier match de la carrière des Chargers de Philip Rivers?

Les Chiefs obtiennent un laissez-passer au premier tour avec une victoire et une défaite des Patriots. Les deux matchs débutent en même temps, et l'entraîneur-chef Andy Reid dit que Kansas City jouera pour gagner. En attaque, les chefs peuvent se défouler. En défense, ils pourraient être la dernière équipe à affronter le quart-arrière Philip Rivers, dont le contrat expire après cette saison. Rivers a le pourcentage de touchés le plus bas (3,9) et le deuxième plus faible QBR (49,1) de sa carrière cette saison.

"Ce ne sera pas seulement ma décision", a déclaré Rivers aux journalistes plus tôt ce mois-ci au sujet du retour aux Chargers. "C’est là que je pense que l’incertitude réside. Nous devrons juste en quelque sorte voir. … Je pense qu'avec cette incertitude, cela ajoute de l'émotion. »

Problèmes de bye au premier tour (édition NFC)

Packers de Green Bay (12-3) @ Lions de Détroit (3-11-1)

Heure du coup d'envoi: 13 h ET

Canal: Renard

Annonceurs: Kevin Burkhardt, Charles Davis, Pam Oliver (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Green Bay -10,5

Plus / moins: 41,5

Blessures et absences des Key Packers: Le porteur de ballon Jamaal Williams (épaule), le plaqueur droit Bryan Bulaga (aine), le centre Corey Linsley (arrière), le garde Cole Madison (ACL), le plaqueur de nez Kenny Clark (cheville), l'ailier défensif Dean Lowry (cheville), le secondeur Rashan Gary ( épaule)

Blessures et absences clés des Lions: Quarterback Matt Stafford (hanche / dos), receveur Marvin Jones Jr. (cheville), attaquant droit Rick Wagner (genou), ailier défensif Da'Shawn Hand (cheville), plaqueur défensif Mike Daniels (bras), plaqueur défensif A'Shawn Robinson (épaule), secondeur extérieur Devon Kennard (épaule), sécurité Tavon Wilson (ischio-jambiers)

Que regarder: Si les Packers peuvent ranger une mauvaise équipe

Les champions de la NFC North gagneront un laissez-passer au premier tour avec une victoire ou une défaite des Saints. En théorie, les Lions édentés ne seront pas difficiles pour les Packers, mais Green Bay a pris l'habitude de laisser les équipes inférieures traîner toute l'année, y compris une victoire de 23-22 contre Détroit lors de la semaine 6. Aaron Rodgers n'a pas l'air tranchant contre le Les Vikings la semaine dernière, et les fans de Packers se réjouiraient s'il retrouvait sa précision dans cette mise au point.

New Orleans Saints (12-3) @ Carolina Panthers (5-10)

Heure du coup d'envoi: 13 h ET

Canal: Renard

Annonceurs: Kenny Albert, Ronde Barber, Lindsay Czarniak (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Nouvelle-Orléans -11,5

Plus / moins: 48

Blessures et absences des Saints clés: Quarterback Drew Brees (genou), receveur Michael Thomas (main), garde gauche Andrus Peat (avant-bras), garde droite Larry Warford (genou), extrémité défensive Marcus Davenport (pied), plaqueur défensif Sheldon Rankins (cheville), secondeur extérieur Kiko Alonso (quad), sécurité Marcus Williams (aine), sécurité Vonn Bell (genou), arrière défensif Chauncey Gardner-Johnson (commotion cérébrale), arrière défensif Johnson Bademosi (pied), arrière défensif Saquan Hampton (non divulgué)

Blessures et absences des Panthers clés: Quart-arrière Cam Newton (pied), quart-arrière Kyle Allen (banc), extrémité serrée Greg Olsen (genou), tacle Greg Little (cheville), gardien Greg Van Roten (orteil), tacle défensif Kawann Short (épaule), tacle défensif Dontari Poe ( quadriceps), ailier défensif Marquis Haynes (genou), secondeur extérieur Shaq Thompson (pied), Safety Tre Boston (épaule)

Que regarder: Si les saints peuvent rester en bonne santé

Les 12-3 Saints sont à l'extérieur et attendent un au revoir au premier tour. Pour ignorer le week-end générique, ils ont besoin de l'un des scénarios suivants:

Une victoire plus une défaite des Packers

Une victoire plus une perte de 49ers

Une perte Packers et une perte 49ers

La dernière fois, les saints ont eu une chance extérieure d'obtenir le non. 1 tête de série au cours de la semaine 17 a eu lieu en 2010. L'entraîneur-chef Sean Payton a joué avec les débutants de l'équipe et ils ont perdu quatre joueurs clés à cause d'une blessure. Les Saints n'ont pas obtenu de laissez-passer au premier tour, puis la Nouvelle-Orléans a perdu contre les Seahawks de Seattle 7-9 au premier tour des éliminatoires (dans le match Marshawn Lynch Beastquake). En mars suivant, Sean Payton a déclaré aux journalistes qu'il avait regretté de ne pas avoir laissé ses débutants dans cette finale la saison prochaine.

Ces craintes ne concernent pas Payton cette fois-ci, même si les saints sont en colère.

"Non, non, non, non, non, non", a déclaré Payton lorsqu'on lui a demandé s'il allait reposer ses débutants cette semaine. "Absolument pas."

Lorsque les journalistes ont interrogé Payton sur la semaine 17 de 2010, Payton a déclaré que ce n'était pas comparable, car ils ont beaucoup plus de chances d'obtenir un avantage sur le terrain cette fois-ci.

"Je ne pense pas que ce soit un long plan dont nous avons besoin cette semaine", a déclaré Payton.

Au moins, Carolina a eu la gentillesse de partager son plan de match. Christian McCaffrey est à seulement 67 verges de réception de devenir le troisième joueur de l'histoire de la NFL avec 1000 verges au sol et 1000 verges de réception dans la même saison, avec Roger Craig et Marshall Faulk. Le coordinateur de l'offensive des Panthers, Scott Turner, a déclaré qu'il obtiendrait le ballon de McCaffrey "comme il le pouvait" dimanche. Si quelqu'un apprécie sans vergogne de battre un record, ce sont les Saints, qui ont impitoyablement poursuivi le record de touché de Brees il y a deux semaines et le record de capture de Michael Thomas la semaine dernière.

Enfermés dans leurs places en séries éliminatoires

Chicago Bears (7-8) @ Minnesota Vikings (10-5)

Heure du coup d'envoi: 13 h ET

Canal: Renard

Annonceurs: Dick Stockton, Mark Schlereth, Jennifer Hale (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Minnesota -7,5 (maintenant -1)

Plus / moins: 37

Blessures et absences des ours clés: Receveur Taylor Gabriel (commotion cérébrale), extrémité serrée Trey Burton (mollet), extrémité serrée Adam Shaheen (pied), extrémité serrée Ben Braunecker (commotion cérébrale), tacle Bobby Massie (cheville), garde Kyle Long (hanche), garde Rashaad Coward (genou) ), tacle défensif Akiem Hicks (coude), tacle défensif Roy Robertson-Harris (pied), tacle nasal Eddie Goldman (commotion cérébrale), secondeur Roquan Smith (pectoral), secondeur intérieur Danny Trevathan (coude), demi de coin Prince Amukamara (ischio-jambiers)

Blessures et absences des Vikings: Le porteur de ballon Dalvin Cook (épaule), le porteur de ballon Alexander Mattison (cheville), le centre Brett Jones (MCL), le secondeur intérieur Eric Kendricks (quadriceps), le secondeur extérieur Ben Gedeon (commotion cérébrale), le cornerback Xavier Rhodes (cheville)

Que regarder: Backup Battle Royal

Le Minnesota est enfermé dans le non. 6 têtes de série, et l'entraîneur-chef Mike Zimmer n'a pas exclu de reposer ses partants.

"Je n'ai pas encore vraiment décidé", a déclaré Zimmer aux journalistes mardi. "Je ne connais pas encore la réponse."

C'est l'un de ces moments où l'indécision est une décision. Remarquez comment lorsque Sean Payton a été interrogé sur le repos de ses entrées, il a utilisé le mot «non» une demi-douzaine de fois. Attendez-vous à ce que les débutants des Vikings sortent à mi-chemin du jeu même s'ils jouent. Il en va de même pour Chicago. L'entraîneur des Bears, Matt Nagy, semblait profiter de l'occasion pour tester ses jeunes joueurs contre les plus jeunes du Minnesota dans ce match.

Jets de New York (6-9) @ Buffalo Bills (10-5)

Heure du coup d'envoi: 13 h ET

Canal: CBS

Annonceurs: Tom McCarthy, Jay Feely

Ligne d'ouverture: Buffalo -4

Plus / moins: 37,5

Blessures et absences des Jets clés: Récepteur Robby Anderson (mollet), receveur Demaryius Thomas (ischio-jambiers / genou), extrémité serrée Ryan Griffin (cheville), tacle Chuma Edoga (MCL), tacle Kelvin Beachum (bck), tacle défensif Quinnen Williams (cou), secondeur CJ Mosley ( aine), sécurité Jamal Adams (cheville), cornerback Brian Poole (commotion cérébrale)

Blessures et absences liées aux principaux projets de loi: Tackle Ty Nsekhe (cheville), tacle défensif Corey Liuget (genou), ailier défensif Shaq Lawson (ischio-jambiers), secondeur Maurice Alexander (genou)

Que regarder: Compte bancaire d'Adam Gase

Les Bills sont enfermés dans les 5 têtes de série de l'AFC, mais l'entraîneur des Bills Sean McDermott joue la plupart des partants de Buffalo – pour le début du match, au moins.

"Nous prévoyons de jouer la majorité de nos gars ce dimanche, y compris Josh Allen", a déclaré McDermott aux journalistes. "Nous serons intelligents avec cela, mais il est important que nous travaillions fondamentalement en termes d'exécution afin de rester aussi pointus que possible. C'est un équilibre délicat pour rester affûté et garder notre avantage et aussi travailler pour continuer à aller mieux. "

On dirait qu'Allen et Cie commenceront le jeu, ils ne le termineront peut-être pas. Il semble également que Sean McDermott ait une meilleure adhérence sur son équipe qu'Adam Gase.

Jouer purement pour la fierté

Arizona Cardinals (5-9-1) @ Los Angeles Rams (8-7)

Heure du coup d'envoi: 16 h 25 ET

Canal: Renard

Annonceurs: Chris Myers, Daryl Johnston, Laura Okmin (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Béliers -7,5

Plus / moins: 49

Blessures et absences des cardinaux clés: Quarterback Kyler Murray (ischio-jambiers), guard Justin Pugh (arrière), tacle Jordan Mills (genou), extrémité défensive Zach Allen (cou), extrémité défensive Jonathan Bullard (ischio-jambiers), tacle défensif Rodney Gunter (orteil), tacle défensif Clinton McDonald ( cou), le secondeur Brooks Reed (ischio-jambiers), le secondeur Tanner Vallejo (côtes), la sécurité Budda Baker (quadriceps)

Blessures et absences des Rams: Tacle gauche Andrew Whitworth (quadriceps), centre Brian Allen (MCL), ailier défensif Michael Brockers (genou), demi de coin Jalen Ramsey (genou), demi de coin Troy Hill (pouce), sécurité John Johnson III (épaule), sécurité Eric Weddle (aine )

Que regarder: La défense des Rams

Le coordinateur défensif des Rams, Wade Phillips, a déclaré aux journalistes cette semaine qu'il ne prêtait pas attention aux rumeurs selon lesquelles il ne reviendrait pas dans l'équipe en 2020. Son dernier match en tant que coordinateur défensif des Rams pourrait venir contre Brett Hundley si le quart-arrière recrue des Cardinals Kyler Murray rate le match avec un blessure à la cuisse.

Atlanta Falcons (6-9) @ Tampa Bay Buccaneers (7-8)

Heure du coup d'envoi: 13 h ET

Canal: Renard

Annonceurs: Tim Brando, Matt Millen, Sarah Walsh (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Tampa Bay -2,5

Plus / moins: 50,5

Blessures et absences des Falcons: Récepteur Julio Jones (genou), receveur Calvin Ridley (abdomen), garde James Carpenter (commotion cérébrale), garde Jamon Brown (maladie), extrémité défensive Takkarist McKinley (épaule), extrémité défensive Adrian Clayborn (genou), demi de coin Desmond Trufant (avant-bras) , arrière défensif Johnathan Cyprien (pied), sécurité Keanu Neal (Achilles), sécurité Ricardo Allen (épaule)

Blessures et absences des boucaniers clés: Quarterback Jameis Winston (pouce / genou), récepteur Mike Evans (ischio-jambiers), récepteur Chris Godwin (ischio-jambiers), récepteur Scott Miller (ischio-jambiers), tacle Donovan Smith (cheville), sécurité Jordan Whitehead (ischio-jambiers), sécurité Justin Evans (pied)

Que regarder: La course de 30-30 de Jameis Winston

Et si je vous le disais… Jameis Winston donne, Jameis Winston enlève. Aucun quart n'a jamais lancé 30 touchés et 30 interceptions au cours de la même saison. Winston a 31 touchés et 28 interceptions cette saison. Il mène la ligue dans les tentatives de passes, les passes de passes et les choix. Il a disputé quatre matchs cette saison au cours desquels il a lancé une interception lors de sa première passe. Le quart-arrière devrait explorer des eaux inexplorées dans ce match.

Du côté des Falcons, ce match était censé être le dernier de l’entraîneur Dan Quinn avec la franchise. Ce ne sera apparemment pas le cas.

Adieu, Adieu, à toi et à toi et à toi

Doug Marrone de Jacksonville et Freddie Kitchens de Cleveland pourraient être licenciés dès ce lundi.

Indianapolis Colts (7-8) @ Jacksonville Jaguars (5-10)

Heure du coup d'envoi: 16 h 25 ET

Canal: CBS

Annonceurs: Spero Dedes, Adam Archuleta

Ligne d'ouverture: Jacksonville -1

Plus / moins: 43

Blessures et absences des Colts clés: Garde Quenton Nelson (commotion cérébrale), receveur Parris Campbell (pied), receveur Devin Funchess (clavicule), receveur Chester Rogers (genou), bout droit Eric Ebron (chevilles), bout défensif Kemoko Turay (cheville), tacle défensif Denico Autry (commotion cérébrale) ), cornerback Kenny Moore (cheville), cornerback Quincy Wilson (épaule), kicker Adam Vinatieri (genou)

Blessures et absences clés des Jaguars: Quarterback Gardner Minshew II (épaule), porteur de ballon Leonard Fournette (cou), receveur DJ Chark (cheville), extrémité serrée Josh Oliver (arrière), extrémité serrée Geoff Swaim (commotion cérébrale), extrémité serrée James O'Shaughnessy (ACL), tacle Cam Robinson (genou), gardien Brandon Thomas (genou), centre Brandon Linder (genou), extrémité défensive Calais Campbell (arrière), extrémité défensive Josh Allen (épaule), plaqueur défensif Taven Bryan (poignet), secondeur intérieur Myles Jack (genou) ), le secondeur Jake Ryan (ischio-jambiers), le secondeur Najee Goode (genou), le secondeur DJ Alexander (pied), cornerback A.J. Bouye (poignet)

Que regarder: L'école sort à Jacksonville

Le grand méchant principal Tom Coughlin est parti, et les Jaguars sont proches des vacances d'été. L'entraîneur-chef Doug Marrone peut essayer de remporter une victoire à domicile pour convaincre le propriétaire Shad Khan qu'il mérite une chance sans Coughlin, mais nous verrons si ses joueurs l'écouteront toujours.

Cleveland Browns (6-9) @ Bengals de Cincinnati (1-14)

Heure du coup d'envoi: 13 h ET

Canal: Renard

Annonceurs: Brandon Gaudin, Robert Smith, Megan Olivi (journaliste secondaire)

Ligne d'ouverture: Cleveland -2,5

Plus / moins: 44,5

Blessures et absences des Browns clés: Récepteur Odell Beckham Jr. (hernie sportive), récepteur Jarvis Landry (hanche), tacle Kendall Lamm (genou), tacle Chris Hubbard (genou), centre JC Tretter (genou), extrémité défensive Myles Garrett (suspendu), extrémité défensive Olivier Vernon (genou), arrière défensif Robert Jackson (cheville), plaqueur défensif Sheldon Richardson (arrière), sécurité Morgan Burnett (Achilles)

Blessures et absences clés des Bengals: Récepteur A.J. Vert (cheville), receveur Auden Tate (genou), receveur Stanley Morgan Jr. (commotion cérébrale), gardien Alex Redmond (biceps), plaqueur défensif Renell Wren (hanche), ailier défensif Kerry Wynn (commotion cérébrale), demi de coin William Jackson (épaule) , cornerback Dre Kirkpatrick (genou)

Que regarder: Le dernier jeu Bengals-Browns sans intérêt dans un avenir prévisible

Les Browns ont été la pire équipe du 21e siècle. Depuis 2000, ils ont le pourcentage de victoires le plus bas (31,2) et le pire différentiel de points (négatif-1 816) et sont la seule équipe à ne pas avoir 100 victoires (ils sont 99-219). Tout le monde sait que les Browns sont horribles, mais les gens oublient qu'avant que cette franchise Browns ne devienne toxique, les Bengals étaient la pire équipe de football. De 1990 à 1999, Cincinnati avait le pire pourcentage de victoires de la ligue (32,5) et le différentiel de points (négatif-949). Avec un camée de Détroit de temps en temps, l'une des équipes orange de l'Ohio a toujours été la pire de la ligue depuis 30 ans.

Cela pourrait bientôt prendre fin. Alors que Baker Mayfield n'a pas tenu sa promesse de publicités progressives de protéger cette maison en 2019, Cleveland est sans aucun doute en train de remonter du plus bas. Et avec Cincinnati en ligne pour le repêchage de Joe Burrow du LSU, les Bengals pourraient bientôt les rejoindre. Après trois décennies de médiocrité, ces deux franchises pourraient avoir radicalement changé de cap en trois ans. Ce jeu ne vaudra pas la peine d'être regardé, mais c'est peut-être la dernière fois que c'est vrai pour un match Bengals-Browns depuis longtemps.