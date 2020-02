Nicola Adams appelle les fans britanniques à soutenir les futurs olympiens lors des éliminatoires de Londres

RINGSIDE 29/02/2020

📷 Équipe GB

À deux reprises, la médaillée d’or olympique, Nicola Adams, a exhorté les boxeurs britanniques à utiliser le soutien de la foule locale à leur avantage lorsqu’ils participent à la qualification de qualification olympique de Boxe Road à Tokyo à la Copper Box Arena de Londres du 14 au 24. Mars 2020.

Adams a bénéficié d’un soutien massif à domicile lorsqu’elle a remporté sa première médaille d’or historique en 2012 et estime que la qualification à Londres peut aider les boxeurs britanniques à augmenter leur niveau de performance et est une excellente occasion pour eux de s’assurer leur place à Tokyo 2020 au première fois de demander.

S’exprimant lors d’une récente visite au GB Boxing gym à Sheffield Adams, il a déclaré: «La possibilité de boxer devant leur public à Londres va être fantastique pour les boxeurs qui se qualifieront. Ils ont juste besoin d’absorber tout cela et de se rappeler que tout le pays et la nation sont derrière eux lorsqu’ils entrent dans le ring et la boîte.

«Tant qu’ils travaillent dur et écoutent les entraîneurs, je sais qu’ils s’en tireront bien.»

Ayant récemment pris sa retraite de la boxe professionnelle en tant que champion du monde invaincu, Adams travaillera à la Boxing Road to Tokyo à Londres en tant que présentateur pour la chaîne olympique et a hâte de regarder un certain nombre de boxeurs britanniques dans leur tentative de se qualifier pour Tokyo .

“Les boxeurs que j’ai hâte de voir sont Caroline Dubois, Lauren Price et Pat McCormack”, a expliqué Adams. «Ce sont tous de très bons athlètes qui gagnent tout en ce moment, donc je suis sûr qu’ils feront vraiment bien dans les qualifications.»

Caroline Dubois a un palmarès irréprochable en tant que boxeur junior et jeune et a été comparée à Nicola Adams. La joueuse de 19 ans est championne d’Europe, du monde et olympique de la jeunesse et fera ses débuts en tant que senior le premier jour du tournoi, le 14 mars. À condition que Dubois franchisse les tours préliminaires, son combat de qualification aura lieu à la séance de 12h00 le jeudi 19 mars.

Lauren Price est championne du monde en titre, du Commonwealth et des Jeux européens. Elle commencera sa campagne le mardi 17 mars et prévoit de boxer pour une place qualificative le vendredi 20 mars.

Pat McCormack est le champion des Jeux européens 2019 et médaillé d’argent aux championnats du monde. Son premier combat doit avoir lieu le lundi 16 mars et à condition qu’il progresse en toute sécurité dans les tours préliminaires, son combat de qualification aura lieu à 12h00 le vendredi 20 mars.

Boxing Road to Tokyo est le plus grand événement olympique de boxe organisé en Angleterre depuis les Jeux olympiques de 2012 et verra plus de 350 boxeurs masculins et féminins de plus de 40 pays en compétition pour 77 places de qualification à Tokyo 2020.

Les billets sont en vente sur https://see.tickets/boxingroadtotokyo avec des prix à partir de 5 £ (2,50 £ de réduction).

Le tournoi sera retransmis en direct sur la chaîne olympique sur https://www.olympicchannel.com/.

De plus amples informations sur l’événement, y compris un calendrier des compétitions, sont disponibles sur www.boxingroadtotokyolondon.org.