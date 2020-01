Nommez UN autre sport qui permettrait aux YouTubers sans talent d’être des pros

Phil Jay 07/01/2020

Ce n’est pas un secret pour les nouvelles de la boxe mondiale qui sont du côté de la majorité des vrais fans de boxe en ce qui concerne le débat sur la boxe YouTubers.

Les Joes moyens qui fréquentent régulièrement le gymnase se voient offrir une plate-forme injustifiée par les réseaux et les promoteurs qui cherchent à faire de l’argent rapidement ou à augmenter les abonnés.

On dit régulièrement à ceux qui sont contre le mouvement, “c’est bon pour le sport” ou “cela attirera de nouveaux publics” – mais au fond, nous savons tous que ce n’est pas vrai.

Le sport est exploité car il est évidemment jugé facile à manipuler. Piquer deux lapins de gymnastique l’un contre l’autre de niveau de compétence similaire équivaut à un moyen sûr de gagner de l’argent.

Soyons clairs – c’est tout ce nouveau mode fatigant. Ce n’est pas pour faire grandir la boxe ou quoi que ce soit de ce genre. Quiconque croit que c’est simplement une blague.

Par définition, ceux qui participent sont simplement des présentateurs Internet qui ont été placés sur un pédastal pour une seule raison – ils ont des millions de likes, de vues ou de followers.

Pour moi, et je ne suis pas seul, ce n’est certainement pas un droit de passage pour boxer professionnellement.

Tout simplement parce que vous commandez un public, cela ne vous donne pas le droit de participer à un événement de haut niveau. Franchement, cela devient une blague et tire la laine sur les yeux des fans.

La boxe est l’un des sports les plus sérieux auxquels tout le monde puisse participer. Elle n’est pas pleinement respectée en organisant ce genre de spectacles et en les déguisant en compétitions de bonne foi.

Si vous pouviez nommer un autre sport qui permettrait aux YouTubers sans talent et non éprouvés de devenir des professionnels à part entière, ce serait une énorme surprise.

Mais encore une fois, le pugilisme est la proie d’aucune autre raison que le gain des autres. Non seulement cela nuit aux vrais pros, mais cela se moque de tout ce que la boxe représente.

ESPÉRER

Les échanges de coups et la compétition d’homme à homme sont un grand espoir pour beaucoup de jeunes en difficulté. C’est un moyen de sortir d’une mauvaise vie ou d’une situation qui ne va que dans une seule direction – principalement la mort ou la prison.

Donc, avoir ces événements de déambulation de la primadone millionnaire sur-privilège est une pure et totale gifle au visage. Il prend les projecteurs et la colonne à quelques centimètres des jeunes combattants de la relève.

Les écrivains et les journalistes devraient donner une partie du précieux temps d’antenne aux joueurs et aux farceurs de la FIFA injustifiés.

Plus tôt ce sera fini, mieux ce sera tous ceux qui aiment vraiment le sport.

Il est compréhensible que la génération du millénaire soit à bord, mais toute la mascarade doit être séparée de la boxe professionnelle. Pourquoi – parce que ce n’est PAS de la boxe professionnelle et on ne peut pas en être plus éloigné.

Les durs à coudre qui sont d’accord ne peuvent finalement jamais gagner cet argument. Le dollar froid et dur en dit toujours long.

Par conséquent, tant que les fans de YouTube continueront de le roder et de cliquer sur s’abonner, ceux d’entre nous de l’autre côté de la table marmite devront probablement le regrouper.

C’est jusqu’à ce que des dommages inévitables et permanents soient causés.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News et membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay