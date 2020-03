Nouvelle signature Matchroom ajoutée à Dillian Whyte vs Alexander Povetkin

RINGSIDE 13/03/2020

Zelfa Barrett a signé un accord promotionnel avec Matchroom Boxing d’Eddie Hearn et fera ses débuts très attendus dans Sky Sports sur le blockbuster Dillian Whyte vs Alexander Povetkin Bill à Manchester Arena le samedi 2 mai.

Considéré comme l’un des meilleurs espoirs de la boxe britannique, Barrett (23-1, 14 KO) a décroché le titre du Commonwealth avec une victoire aux points blancs sur le rival britannique Lyon Woodstock au First Direct Arena de Leeds en juin 2019.

Neveu de l’ancien champion d’Europe des super-légers Pat Barrett, ‘Brown Flash’ a remporté 23 de ses 24 combats professionnels, dont 14 victoires par élimination directe, et le joueur de 26 ans espère se lancer dans la lutte pour le titre mondial , à commencer par une grande performance dans sa ville natale.

“C’est un nouveau chapitre, il y a de grandes opportunités pour moi”, a déclaré Barrett. «Je veux continuer à ramasser les ceintures et à m’améliorer, j’ai les capacités pour aller jusqu’au bout. Je crois en mes propres capacités. J’ai eu deux bonnes victoires au rebond et maintenant je cherche à continuer en 2020 et au-delà.

«Je ne perdrais pas de temps si je ne pensais pas pouvoir gagner un titre mondial, c’est pourquoi je suis ici – pour gagner un titre mondial. Il n’y a personne dans ma catégorie de poids, je le crains, je suis prêt à combattre n’importe qui avec la bonne préparation et le bon préavis. J’admire les combattants dans et autour de mon poids mais il n’y a personne que j’éviterais.

«Se battre dans ma propre ville de Manchester est une chose très importante pour moi. Le 2 mai sera une excellente occasion de marquer mes débuts dans Matchroom. Je ne fais pas que participer, je boxe sur la grande scène avec Dillian Whyte et Katie Taylor. Mon style est excitant. J’ai de la vitesse, je peux frapper. Parfois, je me surprends avec ce que je peux faire, les fans devront s’asseoir et regarder chaque seconde de chaque manche. »

“Je suis ravi d’accueillir Zelfa dans l’équipe – il a un énorme avenir devant lui”, a déclaré Eddie Hearn. «Nous avons récemment vu deux champions du monde de Manchester quitter le sport et la ville réclame une nouvelle star – je pense que Zelfa est l’homme qui porte le flambeau et nous lui donnerons toutes les opportunités de se hisser au sommet du sport. “

Les billets pour Whyte vs Povetkin sont au prix de 40 £, 60 £, 80 £, 100 £, 150 £, 200 £ et 400 £ (VIP).

Les billets de vente générale sont disponibles à l’achat MAINTENANT via Manchester Arena (www.manchester-arena.com), StubHub (www.stubhub.co.uk) et Matchroom Boxing (www.matchroomboxing.com).

