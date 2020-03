Nouvelles dates Joshua vs Pulev, Whyte vs Povetkin, Chisora ​​vs Usyk préparées

Nouvelles de boxe du monde 23/03/2020

Le patron de Matchroom, Eddie Hearn, sait que la position précaire du monde face au coronavirus signifie qu’aucun événement de boxe, y compris Joshua vs Pulev, n’est sûr à long terme.

Malgré l’annonce d’un calendrier semestriel complet avant que COVID-19 ne mette fin à l’interaction humaine à l’extérieur de nos maisons, chaque promoteur, y compris Hearn, a dû faire face à un remaniement.

Tous les spectacles de mars et avril ont été annulés ou déplacés. Les mois de mai et juin semblent également menacés.

Le choc de Dillian Whyte contre Alexander Povetkin devrait commencer le 2 mai. Cela ne se produira certainement pas dans le climat actuel.

Le gouvernement britannique a demandé à de nombreuses personnes de s’auto-isoler pendant une période pouvant aller jusqu’à douze semaines. Cela laisse les dates en mai et début juin apparemment hors de propos.

Par conséquent, si Whyte vs Povetkin doit être déplacé, cela a un effet d’entraînement sur chaque événement sous la bannière de Hearn.

Cela signifie que Derek Chisora ​​vs Oleksandr Usyk doit être repoussé. Même Anthony Joshua contre Kubrat Pulev.

Hearn pense déjà à de nouvelles dates pour les trois événements Sky Sport Box Office.

«Mai avance (dans l’état actuel des choses), mais nous comprenons également que nous avons des contingences en place pour déplacer Dillian Whyte vers la mi-juin. (Aussi) pour déplacer Derek Chisora-Usyk vers la fin juin, début juillet. Et bien sûr Anthony Joshua, qui devait se rendre le 20 juin au club de football de Tottenham Hotspur », a déclaré Hearn à Sky Sports.

Sur la raison pour laquelle c’est le cas, Hearn a expliqué que la suspension du football doit avoir la priorité sur les événements de boxe organisés dans les stades.

“Il dépend vraiment du déroulement de la Premier League maintenant”, a-t-il déclaré. «Parce que si la Premier League prolonge sa saison, les Spurs auront besoin de leur stade.

“Nous avons déjà une date de réserve dont nous discutons avec les Spurs du 25 juillet pour Anthony Joshua contre Kubrat Pulev au Tottenham Hotspur Stadium.”

MOIS

Pulev, d’autre part, a récemment indiqué qu’il pensait que la lutte serait interrompue pendant des mois. Une opinion avec laquelle certains sont d’accord.

Le Royaume-Uni sortant de ce blocus des coronavirus plus tôt que l’été dernier semble de plus en plus improbable pour le moment.

L’Euro 2020 a déjà été déplacé en 2021, tandis que le Comité International Olympique envisage de retarder les Jeux de Tokyo 2020.

Tout cela laisse les fans de boxe ne sachant pas quand les émissions de combat précédemment programmées recommenceront et toutes les personnes impliquées dans les limbes.