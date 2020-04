NYSBHOF & Ring 8 mettent en place un fonds pour aider la communauté de boxe à New York

RINGSIDE 02/04/2020

Le Temple de la renommée de la boxe de l’État de New York (NYSBHOF) et Ring 8 ont annoncé conjointement aujourd’hui un partenariat pour établir un fonds COVID-19 pour aider les boxeurs et le personnel de boxe de New York et du New Jersey qui ont des besoins financiers pendant la pandémie de coronavirus.

Tout personnel de boxe (boxeurs, entraîneurs, hommes de coupe, etc.) qui sont des entrepreneurs indépendants et qui vivent à New York ou au New Jersey peut demander une aide financière en remplissant un formulaire de demande affiché sur www.NYBoxingHOF.org et www.Ring8tv, com, ou demandez un formulaire à fightpublicist@gmail.com pour être directement envoyé par e-mail.

Tous les candidats doivent être agréés (NYSAC, NJSAC ou USA Boxing) et les formulaires doivent être soumis au président de la NYSBHOF Bob Duffy par e-mail (depcomish@aol.com) ou appelez-le (1.516.313.2304) avec les informations requises.

“Les gymnases sont fermés et la boxe a été suspendue indéfiniment”, a déclaré le président de la NYSBHOF, Bob Duffy. «La plupart des entraîneurs de boxe, hommes de coupe et autre personnel de boxe sont des entrepreneurs indépendants, donc ils n’ont aucun revenu en ce moment pendant cette pandémie. Ils ont des familles à charge, un loyer à payer, de la nourriture à mettre sur la table et d’autres dépenses essentielles.

«Nous voulons les aider en créant ce fonds. Nous ne sommes pas en mesure d’accorder à chaque candidat une allocation importante, mais nous sommes en mesure de verser un petit paiement pour l’aider temporairement un peu. Nous nous engageons à le faire pour le mois d’avril, à tout le moins, puis nous réexaminerons la possibilité de prolonger les paiements jusqu’au retour de la boxe, tant qu’il y aura de l’argent disponible dans ce fonds. C’est ce qu’il faut faire!”

“Ring 8 poursuit nos objectifs pour aider les boxeurs et les boxeurs à New York pendant cette crise”, a ajouté le président de Ring 8, Charlie Norkus, Jr. «C’est notre mission depuis le tout début. Nous sommes heureux de rejoindre le New York Boxing Hall of Fame dans cette entreprise. “