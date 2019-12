OH Canada: Le champion des poids lourds légers, Jean Pascal, suggère en plaisantant que le mur pourrait être nécessaire entre les États-Unis et son voisin sportif au nord

Publié le 27/12/2019

Par: Johnny Walker

Champion poids léger WBA Jean Pascal (34-6-1 20 K0s) de Laval, au Québec, a été l'un des guerriers de boxe les plus durables au cours de la dernière décennie et un excellent représentant des Canadiens.

Et pendant l'entraînement pendant les vacances à Atlanta, en Géorgie, pour son combat pour le titre à venir samedi soir à la State Farm Arena avec Badou Jack (22-2-3 15 KOs) de Suède, l'esprit de Pascal a été sur sa patrie dans le Grand Nord blanc.

Le Canada a connu l'une de ses plus grandes années dans le sport international en 2019, y compris une victoire au titre pour la NBA Toronto Raptors et le titre féminin de l'US Open en tennis remporté par une adolescente de Toronto Bianca Andreescu.

Pascal, 37 ans, a également pris part à cette vague canadienne de succès sportif lorsqu'il a bouleversé Marcus Browne à Brooklyn en août pour redevenir un champion poids léger.

Et, avec son sens de l'humour typiquement ludique, Pascal dit qu'il espère continuer le flot d'or du succès canadien quand il montera sur le ring avec l'ancien champion des poids légers à Jack samedi soir.

Dans une interview en ligne, Pascal est allé jusqu'à aiguiller l'actuel président américain Donald Trump pour son obsession à ériger un «mur» entre le Mexique et les États-Unis afin de tenir les immigrants à l'écart.

Pascal dit qu'il réfute le long mur prévu entre les États-Unis et le Mexique de Trump, et plaisante que le Canada pourrait plutôt avoir besoin d'un mur construit entre lui et les États-Unis à la place afin de garder les Américains à l'écart, alors que le Grand Nord blanc cherche à poursuivre sa course sportive et même la domination culturelle pop.

«Hé, écoutez, je n'aime pas que Donald Trump essaie de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis», explique Pascal.

"Je ne sais vraiment pas pourquoi (Trump le veut), parce que les Mexicains sont des gens très gentils."

«(Trump) devrait construire un mur entre le Canada et les États-Unis (à la place), parce que le Canada, nous avons tout gagné cette année», poursuit Pascal.

"Nous avons le meilleur rappeur du jeu, Canard, nous sommes champions de la NBA avec Raptors, nous sommes même le vainqueur de l'US Open de tennis avec Bianca Andreescu, et la ceinture (WBA légère-lourde) va rester dans le Nord où elle appartient, au Canada », jibes Pascal.

«Alors Donald Trump, construisez un mur entre le Canada et les États-Unis, pas entre les États-Unis et le Mexique!»

Jean Pascal contre Badou Jack est l'événement co-présenté en tant que double champion du monde de super poids plume Gervonta "Tank" Davis affrontant l'ancien champion du monde de poids plume unifié Yuriorkis Gamboa pour le titre WBA des poids légers