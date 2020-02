Ohara Davies présente sa décision d’éviter Tyrone McKenna malgré le ballon d’or

RINGSIDE 18/02/2020

Il y a eu d’énormes surprises lors du tirage de la demi-finale de #GoldenContract, le Ballon d’or ajoutant le drame attendu.

Une énorme soirée d’action a lieu vendredi dans un York Hall à guichets fermés, en direct sur Sky Sports en association avec Matchroom Boxing et sur ESPN + en association avec Top Rank.

Un ballon d’or a été ajouté au tirage au sort de la demi-finale, le combattant le sélectionnant pouvant choisir son adversaire parmi les trois combattants restants qui ont sélectionné les boules rouges.

Dans le tirage super léger, le Ballon d’or a été sélectionné par Ohara Davies, qui a surpris beaucoup en choisissant Jeff Ofori, au lieu de Tyrone McKenna. Cela signifie que McKenna affrontera Mohamed Mimoune dans l’autre demi-finale.

Dans le tirage au sort des plumes, le Ballon d’or a été sélectionné par Ryan Walsh, et il y avait des visages plus surpris lorsqu’il a décidé de choisir Tyrone McCullagh, laissant Leigh Wood affronter Jazza Dickens dans l’autre demi-finale.

Voici tout ce que vous devez savoir du tirage dramatique…

TIRAGE TRÈS LÉGER:

Ohara Davies contre Jeff Ofori

Tyrone McKenna contre Mohamed Mimoune

TIRAGE POIDS PLUME:

Ryan Walsh contre Tyrone McCullagh

Leigh Wood contre Jazza Dickens

Davies a déclaré: “Tout le monde a parlé de moi et de Tyrone, mais il n’y a pas de boeuf. La boxe est amusante et on parle de poubelle, mais Ofori est celle que j’ai choisie. Espérons que McKenna puisse gagner son combat et ensuite nous pourrons faire une grande finale comme je voudrais le rencontrer en finale.

«La première fois que j’ai vu Ofori, c’était lors du dernier spectacle. Il s’est bien battu et c’est un poids plume naturel, donc faire du poids pour lui n’est pas un problème. J’ai dû baisser la tête dans le gymnase et avec du sable, de la sueur de sang et des larmes, je dois faire le 10e, mais ce sera plus facile de lui faire du poids.

«Je n’oublie personne. J’espère que ce sera une excellente demi-finale et que je pourrai accéder à la finale. »

Ofori a déclaré: “Je suis parfaitement préparé. Je savais que celui qui avait obtenu le ballon d’or me choisirait, donc ce n’est pas un problème. Je suis prêt à partir.”

McKenna a déclaré: «Mimoune est un boxeur chic. Je suis ravi d’y entrer et je crois qu’il est classé parmi les 15 premiers au monde par la WBC, donc je cherche à obtenir ce classement.

«Je me suis blessé lors de la dernière manche et cela m’a excité quand je devenais un peu complaisant, donc je savais que je devais être intelligent pour me mettre en demi-finale. Il est le problème, mais je suis la solution. “

Mimoune a déclaré: «Pour moi, ce combat n’est pas un problème. Que ce soit McKenna, Ohara ou Ofori, je suis très excité de combattre n’importe qui. »

Walsh a déclaré: «J’avais plusieurs choses à penser. Je ne pensais pas que j’aurais le Ballon d’Or, j’aurais préféré le Ballon Rouge. Stylistiquement, nous avons travaillé davantage pour ce style, nous allons donc voir comment il se joue. “

McCullagh a déclaré: «Je suis confiant en mes propres capacités. Je suis content d’avoir été choisi car je ne voulais pas le Ballon d’Or. Ryan Walsh est un grand combattant et a beaucoup de respect pour moi, donc ça va être un grand combat. »

Wood a déclaré: «C’est un bon combat pour Sky Sports car Jazza a beaucoup d’expérience et est un bon combattant. Il a un titre britannique sur son CV, donc je sais que ça va être un grand combat. “

Dickens a déclaré: «C’est le plaisir du tirage au sort. Je suis content de mon adversaire, donc tout le meilleur pour nous deux. “

Jamie Conlan, coordinateur du développement professionnel mondial de MTK, a ajouté: «Tyrone McKenna me disait que la blague d’Ohara Davies l’a appelé il y a deux semaines! Je m’attendais donc à ce qu’Ohara le prenne, c’était donc une surprise.

«C’est probablement une bonne tactique d’Ohara pour ensuite bien se préparer pour la finale. Au poids plume, je pense que Wood et Jazza seront Fight of the Night. British Boxing parle de ces hommes depuis un moment et Jazza a été le cheval noir du tournoi.

«Walsh et Wood avaient la pression sur les épaules depuis le début, et Jazza contre Wood est un très bon match britannique, donc cela s’est bien passé pour le public.

«Tyrone McCullagh est une énigme. Les gens pensent peut-être qu’ils savent ce qu’il va faire, mais je ne pense même pas qu’il sait ce qu’il va faire! Il est avec Pete Taylor maintenant et est plus expérimenté et perfectionné, donc je pense que c’est un choix difficile de Ryan Walsh.

“Les bonus à élimination directe se poursuivent et avec Ohara, Mimoune, Wood et Walsh ayant obtenu des éliminations au dernier tour, il se renouvelle et est maintenant un bonus de 7 500 £ pour eux, donc c’est une grande incitation supplémentaire en leur nom. Les autres combattants peuvent également obtenir le bonus à élimination directe de 5 000 £. “

Andy Clarke de Sky Sports a ajouté: «McKenna contre Mimoune est un très bon combat, et c’est ce qui en fait une si bonne compétition. Ohara a parlé de faire du poids, et les épaules d’Ofori sont lâches et il n’a absolument rien à perdre.

«Il n’y avait aucun type de bœuf dans la compétition poids plume, donc c’était intéressant de voir qui a été choisi lors du tirage au sort. McCullagh est une telle poignée stylistique, donc je ne sais pas pourquoi vous le choisiriez. “

Les activités de la semaine de combat se poursuivent tout au long de la semaine, avec la conférence de presse mercredi, la pesée jeudi et la nuit de combat très importante vendredi.