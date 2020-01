Okolie est-elle prête pour Glowacki?

Publié le 21/01/2020

Par: Shane Willoughby

Okolie est probablement le prospect numéro un dans la division Cruiserweight et a été lié à ce qui serait son plus grand test à ce jour.

L’ancien champion britannique, du Commonwealth et d’Europe a été déplacé à une vitesse rapide dans sa courte carrière de 14 combats. Lawrence Okolie, qui est dirigé par le double champion unifié Anthony Joshua et promu par Eddie Hearn, est déjà en lice pour un titre mondial dans son prochain combat.

Crédit photo: Compte Twitter Boxe Matchroom

Okolie a été sur une grande course et est déjà devenu un peu un nom au Royaume-Uni; en tête d’affiche de ses propres émissions après seulement 9 combats. Il est maintenant lié à un possible match avec l’ancien champion Krysztof Glowacki pour le titre WBO vacant.

Il ne fait aucun doute qu’Okolie se battra pour un titre mondial, c’est juste s’il est prêt maintenant. Le joueur de 27 ans ne devrait pas être pressé, mais si nous voulons nous en remettre au bilan de sa carrière, il veut probablement se battre maintenant.

La division Cruiserweight traverse une transition, la plupart des meilleurs combattants qui ont dominé cette catégorie de poids ont pris leur retraite ou sont passés à des poids lourds. Il y a encore des gens comme Briedis et Dorticos qui traînent encore mais après cela, il n’y a plus beaucoup de concurrence pour le Britannique.

En plus de cela, Glowacki n’est pas exactement un poulet de printemps et il y a eu plusieurs questions concernant son menton ces dernières années. Ce pourrait donc être le moment idéal pour Okolie.

Mais le problème pour le Londonien est qu’une fois que vous avez décidé de faire ce saut au plus haut niveau, il n’y a plus de retour en arrière. Et avec la division Cruiserweight n’étant pas particulièrement empilée, il pourrait se retrouver dans une impasse.

Lawrence Okolie a géré presque tous les poids lourds au pays, il est donc définitivement temps pour lui de passer à la vitesse supérieure. Pendant des années, Cruiserweight a été considéré comme une opportunité pour les combattants de faire la transition, mais ce qui est regrettable, c’est qu’il n’est pas connu pour la croissance de grands combattants.

Beaucoup des plus grands combattants de la division ont déjà fait leur renommée chez les poids lourds légers ou ont continué à dominer chez les poids lourds. Alors qu’Okolie est définitivement assez grand pour faire campagne chez les poids lourds, il a tellement plus à apprendre avant de faire le saut.