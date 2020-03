Oleksandr Usyk est danseur, je prends des cours!

RINGSIDE 12/03/2020

📷 Mark Robinson.

Derek Chisora ​​dit que son affrontement colossal avec les poids lourds avec la star ukrainienne Oleksandr Usyk au O2 à Londres le samedi 23 mai, diffusé en direct sur Sky Sports Box Office au Royaume-Uni et DAZN aux États-Unis, sera le combat le plus dur qu’il aura jamais eu.

“ WAR ” Chisora ​​(32-9, 23 KO) a marqué un KO dévastateur au deuxième tour contre le Polonais Artur Szpilka à l’O2 en juillet 2019, un an après son incroyable victoire au KO au huitième tour contre Carlos Takam au même endroit, avant de lancer un blitz Le Britannique David Price en quatre manches en octobre dernier.

Le favori de Finchley a insufflé une nouvelle vie à sa carrière au cours des 18 derniers mois et vise maintenant à se replonger dans la course au titre mondial en prétendant ce qui serait une victoire bouleversante sensationnelle contre la star ukrainienne invaincue.

“Ce sera du cuir”, a déclaré Chisora. “Je prends déjà des cours de danse. Le gars va être en feu. Il va danser mon frère. Il va danser. Où pouvez-vous trouver des gars qui peuvent se battre comme lui? Nulle part. Le gars est un danseur. Il va danser.

“Ça va être dur, je ne vais pas te mentir. Je pense que ce combat sera le combat le plus dur que j’aie jamais eu. Pas parce que le gars n’a pas de pouvoir, mais à cause de la précision de ses coups de poing et de la façon dont il les jette. Quand il les jette, il est incroyable.

“Je vais devoir manger du cuir, je ne vais pas te mentir. Je vais manger du cuir. Je vais probablement en prendre cinq avant d’en avoir un, mais c’est ce que c’est. Je mange ce sh * t pour le petit déjeuner. La faim demeure et le dévouement est le même. »

Le médaillé d’or olympique 2012 Usyk (17-0, 13 KO) a consolidé sa place parmi les meilleurs combattants de la planète avec une série phénoménale de victoires dans l’arrière-cour de ses adversaires qui l’ont vu couronné champion incontesté des poids lourds du monde et Chisora. avoue être un admirateur de son prochain adversaire.

“Nous ne pouvons pas vendre ce combat en insultant le gars. C’est un combat pour les fans de boxe. Si je lui dis «f * ck», il va penser que j’ai dit «bonjour». Il ne comprend aucun anglais. C’est un bon gars. Il n’y a rien de mal à ce type.

“C’est un gars drôle, il aime la vie, il aime tout. C’est un garçon – il est cool. Je ne peux vraiment rien dire de mal à propos de cet homme. Il a tant fait en quatre ans. Il s’est bien débrouillé. Il est incroyable, je suis un grand fan de lui. “

