Oleksandr Usyk vs Dereck Chisora ​​se déroulant officiellement le 23 mai

Publié le 03/12/2020

Par: Hans Themistode

Après un début pas si impressionnant chez Heavyweight, Oleksandr Usyk obtient une deuxième chance à une première impression contre Dereck Chisora.

Ce ne fut pas si longtemps qu’Oleksandr Usyk fut considéré comme le grand homme sur le campus.

En 2018, il a décroché tous les grands noms de la division Cruiserweight, y compris Mairis Bredis, Murat Gassiev et Tony Bellew. Chacune de ces victoires lui a apporté quelque chose de différent.

La victoire sur Bredis lui a donné le titre WBO à ajouter à sa collection WBC. La victoire sur Gassiev lui a valu les ceintures IBF et WBA. Sa victoire sur Bellew n’a pas apporté de matériel supplémentaire, mais cela l’a solidifié comme le meilleur dans la catégorie de poids. Aucune question posée.

Avance rapide deux ans plus tard, et les points d’interrogation sont partout.

2019, a vu Usyk passer à la division des poids lourds et se battre une seule fois. Chazz Witherspoon était l’adversaire, et avant d’utiliser google pour rechercher ses informations d’identification, sachez qu’elles ne sont pas très impressionnantes.

La victoire contre Witherspoon n’a pas fait grand-chose pour convaincre qui que ce soit Usyk est un vrai concurrent dans la division. Mais le 23 mai, à l’O2 Arena, au Royaume-Uni, Usyk a l’occasion de faire une déclaration contre Dereck Chisora.

Il semble que Dereck Chisora ​​soit un concurrent dans la division des poids lourds depuis des années. Attendez, c’est parce qu’il l’a été. L’ancien prétendant au titre a occupé presque tous les postes au cours de sa carrière de 13 ans. Du jeune espoir au concurrent jusqu’à maintenant, le portier de la division.

Les neuf pertes sur son CV vous diraient qu’il n’est rien de plus qu’un combattant de niveau B. Mais ses trois victoires consécutives, y compris les arrêts consécutifs, pourraient dire le contraire.

Chisora ​​est considéré comme âgé à 36 ans. Il est également considéré comme un pas ou deux en dessous de l’élite de la division. Il suffit de marquer celui-ci comme une autre victoire facile pour Usyk, n’est-ce pas?

Peut-être, mais l’ancien champion Cruiserweight ne le pense pas.

“Je m’attends à un vrai test à Chisora ​​- il est fort, dur et résilient”, a déclaré Usyk. «Je me souviens d’être un amateur et d’avoir regardé son combat avec Vitali Klitschko. Il semblait si grand et si loin. Maintenant, je suis moi-même en train de me battre contre Chisora. Je travaille dur dans mon camp d’entraînement pour montrer une performance spectaculaire le 23 mai. Chers amis, je vous verrai bientôt! ”