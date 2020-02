Omar Juarez sera invité d’honneur à la collecte de fonds de la Fondation Tim Tebow

RINGSIDE 07/02/2020

Sensation de boxe super légère invaincue, Omar “El Relámpago” Juarez (7-0, 4 KOs), sera l’invité d’honneur de “A Night To Shine”, un événement de style bal pour les enfants ayant des besoins spéciaux présenté par Down By The Border à association avec la Fondation Tim Tebow.

Les sponsors pour la première fois de cette année, Shoe Palace et Premier Boxing Champions (PBC), présenteront fièrement Omar à cet événement des plus émouvants et réconfortants.

Les postes de maquillage, les entrées des paparazzis sur le tapis rouge et la présence de dignitaires locaux et étatiques feront certainement de cette soirée une expérience inoubliable.

Omar Juarez a été invité d’honneur trois des quatre dernières années, car cet événement s’agrandit chaque année.

Avec neuf cents personnes présentes ce soir, Omar sera sûrement occupé alors que des centaines de participants font la queue pour prendre des photos avec lui et écouter ses paroles d’encouragement.

“C’est un grand événement et j’ai hâte de venir chaque année présenté”, a déclaré Omar Juarez, qui a récemment combattu sur FS1 samedi dernier, remportant une décision unanime spectaculaire.

«Je tiens à remercier Shoe Palace, PBC, Down by the Boarder et la Fondation Tim Tebow pour leur soutien. Je sais que les enfants présents seront très heureux et c’est une soirée très spéciale pour chacun d’entre eux. »