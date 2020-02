‘On s’en fout? AJ a été détruit par le Doughboy de Pillsbury!

Nouvelles de boxe du monde 26/02/2020

Frank Warren a fustigé le tweet rapide d’Eddie Hearn en se battant immédiatement entre Tyson Fury et Anthony Joshua.

Hearn a clairement exprimé ses sentiments après avoir vu Fury démonter Deontay Wilder au MGM Grand à Las Vegas samedi soir.

Le patron de Matchroom a exhorté Warren et Fury à abandonner un troisième combat contractuel avec Wilder et à entrer directement dans une unification incontestée.

Ceci en dépit de l’obligation de Joshua, Kubrat Pulev étant pratiquement terminé et le propre combattant de Hearn, Dillian Whyte, qui est actuellement le challenger numéro un de Fury.

Warren a mis Hearn fermement à sa place, soulignant que son rival d’Essex n’était pas en mesure d’appeler les tirs sur la suite de ‘The Gypsy King’.

“Qui se soucie de ce que dit Eddie Hearn?” Warren a déclaré à The AK and Barak Show sur Sirius XM Radio.

«Tyson Fury est allé en Amérique, a charmé le public américain et a pris le relais. Son combattant, AJ, est allé à New York contre le Pillsbury Doughboy et a été absolument détruit.

“Donc, il n’est pas aux commandes. Tyson Fury est aux commandes.

«Voulons-nous voir une trilogie (plus sauvage)? – Eh bien, c’est ce qui est dans le contrat. C’est pour cela que nous nous sommes inscrits.

“Ça va arriver. Et ça va être leur appel parce que c’est comme ça que le contrat se lit “.

Sur ses propres réflexions sur Fury vs Joshua, Warren a déclaré qu’il aimerait que la bataille se déroule le plus tôt possible.

“Personnellement, je voudrais le voir tout de suite avec Joshua. Je pense qu’il fera la même chose à Joshua qu’à Wilder. C’est là que je voudrais être.

«Beaucoup de négociations doivent avoir lieu. Tant que l’ego est garé à la porte pour donner aux combattants et au public ce qu’ils veulent. C’est pourquoi nous nous sommes battus avec Deontay en premier lieu.

“Nous avons fait ce combat et c’est la même chose avec Joshua”, a-t-il ajouté.

WILDER III

L’argent mis de côté pour Wilder devrait probablement être le point de départ initial, mais comme Shelly Finkel l’a déclaré à WBN, l’Américain a l’intention d’envisager une troisième clause de combat.

Ce combat aura peut-être lieu en été, au Royaume-Uni ou à Las Vegas – selon la façon dont les chiffres ont été calculés le week-end dernier.

Fury vs Wilder III est une énorme entreprise aux États-Unis et pourrait faire encore plus d’argent que le match revanche.

Comme Bob Arum l’a expliqué à WBN avant le concours, il s’attendait à ce que la porte rapporte 16 millions de dollars. Il l’a fait en effet, battant simplement le record de combat des poids lourds du Nevada.