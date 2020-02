One Shot: L’histoire de Deontay Wilder contre Tyson Fury II

Publié le 19/02/2020

Par: Kirk Jackson

Presque

il y a vingt ans, il y avait une question importante posée à travers le musical / cinématographique

univers qui s’applique à la revanche du méga-événement, ce prochain

week-end entre Deontay Wilder (42-0-1, 41 KO’s) et Tyson Fury (29-0-1, 20

KO).

“Regardez, si vous aviez

un coup ou une opportunité

Pour tout saisir

tu as toujours voulu, en un instant

Voulez-vous capturer

ou simplement le laisser glisser? ” – Eminem

“Lose Yourself” était le single à succès de la bande originale du film 8 Mile, acclamé par la critique, sorti en 2002. De nombreuses paroles, question incluse, servent de bande originale et fournissent la toile de fond de cette revanche épique entre Wilder et Fury.

Crédit photo: Mikey Williams / Promotions de haut rang

Il faut seulement

un coup, un coup de poing, pour que Wilder mette fin au combat et montre pourquoi il reste le

l’homme le plus dangereux de la boxe.

Décision

avec les poings de bronze, le champion de longue date des poids lourds WBC est toujours équipé

avec des bombes prêtes à exploser et avec un objectif singulier pour la destruction de son

opposition.

“Mon intestin

me dit juste que je suis prêt à partir, “a déclaré Wilder. “Je suis dans la meilleure forme de mon

la vie. Mon instinct me dit que je suis préparé plus que tout. Je vais mettre

un spectacle.”

“Mon intestin

me dit que je suis le champion poids lourd du monde, et je ne peux pas être battu.

Et je ne peux pas attendre le 22 février, donc je peux le reposer. C’est ce que mon

gut me dit. “

Récemment

faisant allusion à la retraite, Fury ne peut avoir qu’un seul coup de feu pour sa course au sommet

de la division des poids lourds.

Ceci peut

son étrange, étant donné que Fury est apparu plusieurs fois de la toile

lors de sa première rencontre contre Wilder. Fury se décrivait comme une rose

“Phoenix”, gagnant un match nul dans ce qui était un combat spectaculaire.

Tandis que

Fury s’est figuré comme un phénix, sa personnalité brille aussi tout aussi brillante

– comme une flamme irrépressible, signifiant la résilience de sa vie personnelle;

surmonter la toxicomanie auto-induite, lutter contre les dépendances, la dépression et

mauvaise santé.

“Il y a

aucun stress pour moi d’entrer dans le combat », a déclaré Fury. “Tu sais, j’ai 12 ans

tourne avec lui, le met en boîte assez confortable, prend ses meilleurs clichés, se lève,

renvoyé dedans. Celui qui devrait être concerné est Deontay Wilder parce que

avec lui étant un poney à un tour, il est un artiste KO, mais il m’a fait tomber

deux fois en deux tours, neuf et 12, et il avait plus de deux minutes à chaque tour pour

me finir et il ne pouvait pas me finir. C’était comme ça “Mortal Kombat” [guy]

cela dit: «Finis-le!» »

“Il

ne pouvait pas me finir, alors oui, c’est lui qui devrait être concerné. Il a atterri

les deux meilleurs coups de poing que n’importe quel poids lourd dans le monde pourrait jamais atterrir

quelqu’un d’autre et “The Gypsy King” est ressuscité comme un phénix de ses cendres,

me les pieds et lui a fait mal à la fin du tour. “

“Donc

oui, ça va être assez difficile pour Wilder, pas pour moi. C’est lourd

boxe – j’ai été touché, j’ai été blessé, j’ai été mis à terre dans ma carrière. Mais

ce n’est pas quand on se laisse poser, c’est ce qui se passe quand on se relève, continuez

avancer.”

Wilder

a une perspective différente de la façon dont s’est déroulé le premier combat et a un plan pour mettre fin

les choses en sa faveur la deuxième fois.

“Je dois

jeter beaucoup plus en général, pour de vrai. Le jab met les choses en place. Il définit le

main droite. L’hameçon gauche, l’upercut et tout ce que vous voulez

jeter juste après. Nous ajoutons beaucoup plus de combinaisons de deux et trois coups de poing “,

dit Wilder.

“Quand je vais

là-dedans, ce n’est pas comme si j’essayais de jouer avec le feu ou de perdre des rondes ou

peu importe. Personne ne veut perdre des manches », a poursuivi le champion des poids lourds WBC.

“Quand

vous avez un pouvoir dévastateur comme moi, vous ne vous en faites pas trop.

C’est un combat en 12 rounds. Trente-six minutes. Quelqu’un va devoir faire un

erreur, et devinez quoi; vous allez faire plus d’une erreur. Ils ont

être parfait pour 12 tours. Je ne dois être parfait que pendant deux secondes. »

“Ma

les poings détruisent les boules. J’ai dit à Fury que j’allais le baptiser. Ses nerfs

viennent d’être renversé avant. Imaginez simplement que si vous étiez l’adversaire

nuit, et vous ne savez pas comment vous vous êtes levé? C’est effrayant, non seulement pour vous, mais

à votre famille, vos amis – tout le monde. C’est pourquoi ils ne veulent pas qu’il

reprenez-le. Mes deux dernières sorties ne l’ont pas amélioré, car je

assommé deux gars de façon dévastatrice. Ses sorties contre mes sorties sont

jour et nuit.”

Et à

Le point de Wilder, ses deux dernières sorties étaient également contre une opposition supérieure dans

comparaison à qui Fury s’est battu en préparation de ce match revanche.

Mais

contre différentes oppositions, viennent différentes opportunités et intangibles.

Sera le

Gypsy King manoeuvre hors de danger et inflige suffisamment de sanctions pour

marées et KO l’artiste de KO?

Le

Le bombardier de bronze manipule son positionnement corporel et celui de Fury, au point où

at-il atterri qui vantait la main droite comme illustré dans la vidéo ci-dessous?

Secondaire

questions à méditer – si Wilder atterrit la main droite et Fury tombe, quand le

ça arrive? Le temps jouera-t-il ami ou ennemi avec Wilder? Si Fury est planté sur le

Toile ressuscitera-t-il encore une fois de la tombe? Et Wilder peut-il ranger

Gypsy King pour de bon?

La chanson

“Lose Yourself” est une représentation d’un outsider qui sacrifie tout; se battre

nerfs, combattant toutes les forces négatives qui les opposaient et

surmonter les probabilités. Bien qu’ils ne soient plus négligés, Wilder et Fury sont maintenant

considérés comme des rois respectifs de leur métier.

Ils

les deux représentent la manifestation du travail acharné, du talent naturel, de la détermination,

le courage et le courage mental qu’il faut pour atteindre le sommet du sport. Similaire

comme beaucoup de grands champions du passé.

Tandis que

discuter de la revanche, l’ancien champion des poids lourds Mike Tyson a sonné en proclamant

son admiration pour les deux combattants en raison d’humbles débuts similaires.

“Ils

les deux sont venus de rien et ont réussi à devenir champion poids lourd. Vous devez

respectez cela. J’étais à leur place une fois », a déclaré Tyson.

CA sera

intéressant de voir si Fury canalise une partie de la même agression de l’ancien

champion poids lourd, il a été nommé d’après.

Wilder et Fury auront chacun leur

opportunité, leur tir pour gagner le titre et émerger comme le premier poids lourd

dans le monde. Qui le prend?