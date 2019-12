Ordre de fonctionnement pour Copper Box

RINGSIDE 21/12/2019

Les poids et l'ordre de course sont ci-dessous pour le choc des poids lourds de samedi soir entre Daniel Dubois et Kyotaro Fujimoto, invaincu au Copper Box Arena de Londres.

DUBOIS vs FUJIMOTO: POIDS ET ORDRE DE COURSE

Combat # 1 – 15h00 (First Bell)

Concours international de poids de croisière de 6 x 3 minutes

JAMES BRANCH JNR contre ISTVAN ORSOS

Combat # 2

Concours de poids welter de 4 x 3 minutes

MICKEY BURKE JNR contre M.J HALL

Combat # 3

Concours 4 x 3 minutes ultra-léger

HENRY TURNER contre NAHEEM CHAUDHRY

Combat # 4

Concours de poids légers de 4 x 3 minutes

MOHAMMAD BILAL ALI contre JAMIE SPEIGHT

Lutte # 5

Concours de poids plume de 4 x 3 minutes

LOUIE LYNN contre BRETT FIDOE

Lutte # 6

Concours de poids super coq de 6 x 3 minutes

CHRIS BOURKE contre LOUIS NORMAN

Combat # 7

Concours de poids légers de 4 x 3 minutes

SAM NOAKES / DARYL PEARCE

Combat # 8

Concours international des poids moyens de 8 x 3 minutes

DENZEL BENTLEY contre ADAM GRABIEC

Combat # 9

LE CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE SUPER-WELTERWAC VACANT IBF

10 X 3 minutes de tours

TROY WILLIAMSON contre DARIO SOCCI

BT SPORT LIVE – 19h30

Lutte # 10

LE CHAMPIONNAT BRITANNIQUE SUPER-VOLANT VACANT

Tours de 12 X 3 minutes

SUNNY EDWARDS (8st 2lb 9oz) v MARCEL BRAITHWAITE (8st 2lb 8oz)

Combat # 11

Concours international des poids lourds 4 x 3 minutes

DAVID ADELEYE (15st 8lb 4oz) / DMITRIJ KALINOVSKIJ

Combat # 12

LE CHAMPIONNAT INTERCONTINENTAL VACANT WBO ET ELIMINATEUR FINAL LE CHAMPIONNAT DU MONDE MOYEN-POIDS WBO

Tours de 12 X 3 minutes

LIAM WILLIAMS (11st 5lb 4oz) v ALANTEZ FOX (11st 5lb 12oz)

Combat # 13

Concours international de poids légers et lourds de 6 x 3 minutes

TOMMY FURY (12st 11lb 8oz) v PRZEMSLAW BINIENDA (12st 11lb 7oz)

Lutte # 14

LE CHAMPIONNAT WBO INTERNATIONAL ET VACANT WBC D'ARGENT LOURD

10 X 3 minutes de tours

DANIEL DUBOIS (17st 2lb) v KYOTARO FUJIMOTO (16st 6lb 4oz)

Lutte # 15

LE CHAMPIONNAT D'EUROPE DE SUPER POIDS PLUME WBO

10 X 3 minutes rondes @ 130 lbs

ARCHIE SHARP (9st 2lb) v ARTJOMS RAMLAVS (9st 4lb)