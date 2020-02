Oscar De La Hoya ajoute une paire de vedettes amateurs hawaïennes à la liste

RINGSIDE 19/02/2020

📷 Cris Esqueda

Golden Boy est ravi d’annoncer qu’il a signé des accords de promotion avec les vedettes amateurs hawaïennes Dalis Kaleiopu et Asa Stevens. Ce duo passionnant cherchera à faire ses débuts professionnels dans un proche avenir.

Kaleiopu est un natif de Waianae, Hawaï, âgé de 21 ans, qui participera à la division des poids légers. Après avoir commencé à boxer à l’âge de 13 ans, Kaleiopu a participé à plusieurs tournois amateurs et aux essais olympiques. Ce jeune espoir peut boxer et frapper, alors il cherchera à faire des vagues dans la division empilée de 140 livres.

“Je remercie Dieu de m’avoir permis d’être dans cette position et d’avoir Golden Boy me promouvoir”, a déclaré Dalis Kaleiopu.

«C’est un grand compliment à ma famille et à mon équipe pour tout le travail acharné que nous faisons ensemble à l’intérieur et à l’extérieur du ring. Oscar était un grand combattant et il a développé des champions partout dans le monde. Donc, être un Hawaïen d’une petite île au milieu de l’océan Pacifique me fait vraiment plaisir d’être dans votre écurie parmi vos grands champions. Mahalo Nui Loa, M. De La Hoya et l’équipe Golden Boy. »

Stevens, un prodige de 19 ans qui est également originaire de Waianae, à Hawaï, participera à la division des poids coq. Stevens est un champion amateur multi-national avec un style gaucher tactique lisse. Cousin du combattant de l’UFC Max Halloway, Stevens cherchera à gagner une popularité similaire dans le sport de la boxe.

“Cela commence à se sentir réel maintenant”, a déclaré Asa Stevens. «L’idée de devenir pro et de devenir champion du monde était secondaire à devenir olympienne. Mais maintenant je comprends que les amateurs n’étaient qu’une partie de mon voyage et que ces rêves sont terminés. Maintenant, je suis prêt à tourner la page de ce nouveau chapitre de ma vie et à mettre en valeur mon talent de professionnel. Waianae, Hawaii, nous sommes maintenant sur la carte. Le monde regarde et je ne nous laisserai pas tomber! “

“Notre écurie s’améliore de jour en jour”, a déclaré Oscar De La Hoya, président-directeur général de Golden Boy. «Dalis Kaleiopu est un enfant énorme pour 135 livres, nous avons donc hâte de le voir grandir dans ce qui est une division très empilée pour nous à Golden Boy. D’un autre côté, Asa Stevens est un gaucher intelligent et intelligent qui, sans aucun doute, entrera dans l’échelon supérieur de la division dans quelques années. Avec ces deux nouveaux talents, tout est possible. Nous pouvons même organiser un événement à Hawaï afin qu’ils puissent présenter leurs compétences devant une foule de leur ville natale. Restez à l’écoute.”