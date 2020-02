Oscar De La Hoya du Golden Boy fait l’éloge du nouveau champion du monde JoJo Diaz

RINGSIDE 01/02/2020

📾 Ed Mulholland

Si au dĂ©but vous ne rĂ©ussissez pas, essayez, essayez, essayez Ă nouveau. Dans sa troisiĂšme tentative de titre mondial, Joseph «JoJo» Diaz Jr. (31-1, 15 KOs) de South El Monte, en Californie, a rĂ©alisĂ© son rĂȘve de devenir champion du monde en battant Tevin Farmer de Philadelphie (30-5- 1, 6 KO) par dĂ©cision unanime de remporter le titre mondial IBF Junior Lightweight au Meridian at Island Garden Ă Miami et diffusĂ© en direct sur DAZN.

Diaz a gagné avec des scores de 116-112, 115-113 et 115-113.

«Dans mes opportunitĂ©s prĂ©cĂ©dentes, j’avais besoin d’apprendre et de faire face Ă l’adversitĂ© que j’avais traversĂ©e», a dĂ©clarĂ© Joseph Diaz Jr.

«Je voulais ĂȘtre une influence et une personne qui montre Ă tout le monde que tant que vous croyez en vous-mĂȘme, vous pouvez tout surmonter, toute adversitĂ©.

«MalgrĂ© tout, j’Ă©tais disciplinĂ© et concentrĂ©, et j’ai obtenu la victoire cette fois. Tevin Farmer est un enfer d’un combattant. Peu importe ce que vous dites de lui. Il a traversĂ© tout. Je le respecte et je le remercie de me donner cette opportunitĂ©.

«Nous sommes absolument ravis que Joseph Diaz Jr. soit désormais champion du monde», a déclaré Oscar De La Hoya, président-directeur général de Golden Boy.

«Aujourd’hui est une journĂ©e trĂšs spĂ©ciale pour nous parce que Diaz Jr. est un jeune homme que nous avons signĂ© il y a environ 8 ans aprĂšs avoir participĂ© aux Jeux olympiques de 2012, et maintenant Ă sa troisiĂšme occasion, il est champion du monde. Golden Boy se renforce chaque jour, et aujourd’hui en est un parfait exemple. »