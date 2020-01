Oscar De La Hoya fait le point sur les progrès du prochain combat historique de Canelo

Nouvelles de boxe du monde 24/01/2020

📸 Amanda Westcott

Il n’y a aucun doute sur le fait que Canelo Alvarez soit le combattant actif n ° 1 sur la planète. Après avoir détrôné Sergey Kovalev pour remporter un troisième titre mondial reconnu dans autant de catégories de poids, le choix WBN pour 2019 Fight of the Year est l’artiste le plus demandé de la planète.

Visage de DAZN – USA, Canelo entre dans son quatrième combat d’un contrat de onze combats d’une valeur minimale de 365 millions de dollars.

Après avoir démantelé Rocky Fielding, Canelo a réalisé une impressionnante victoire sur Daniel Jacobs pour unifier la division de 160 livres en mai dernier. Il a enchaîné avec un KO explosif contre le «Krusher» en novembre.

La question est – qui est le prochain?

Malgré le désespoir des chefs de DAZN de faire la trilogie entre Canelo et Gennadiy Golovkin, le patron de Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya, a confirmé que son combattant de renom contrôlait son propre destin.

“Saul est dans une position où il peut choisir et choisir qui il veut combattre”, a déclaré De La Hoya lors d’une récente apparition à la WBC. “Canelo est un combattant qui veut toujours se battre le mieux parce qu’il veut se mettre au défi.

«Monter jusqu’à 175 livres n’était pas une tâche facile et il a réussi avec brio.

«Nous parlerons à son camp et discuterons des possibilités. Mais je peux vous assurer que le prochain gars qu’il combattra sera une autre tâche difficile, sera un autre combat historique qu’il nous donnera. “

Des combats contre Demetrius Andrade, son compatriote natif Jaime Munguia et GGG au poids moyen sembleraient peu probables après son passage au poids lourd léger lors de sa dernière sortie.

POIDS

Le champion du monde en six divisions De La Hoya sait une chose ou deux sur la difficulté de revenir à un poids plus faible. Un De La Hoya épuisé se retirerait du match en 2008 après une défaite dévastatrice contre Manny Pacquiao au poids welter.

«Il serait difficile d’obtenir [Canelo] retour à 160 livres. Ce serait comme quand je combattais Bernard Hopkins. Puis quand je suis revenu à cent quarante-sept pour combattre Manny Pacquaio.

«Cela pourrait faire de vous un faible combattant. Mais Saul sait ce qu’il fait. Il a une grande équipe et un grand entraîneur. Alors seulement, il sait comment son corps se sent.

“Lorsque nous nous asseyons avec leur équipe, nous repoussons un adversaire et nous l’annoncerons bientôt.”