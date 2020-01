Oscar De La Hoya propose des tours à Julio Cesar Chavez après Jorge Arce

Ringside 26/01/2020

Oscar De La Hoya a déclaré son intention d’aider l’ex-adversaire Julio Cesar Chavez en faisant le tour de la légende pour son œuvre caritative.

Oh, mon garçon… De La Hoya dit certainement qu’il veut une occasion en or avec son rival et ami de toujours Chavez.

Surnommé de façon impudique: «Le vieil homme» par Jorge «El Travieso» qui lui a donné des coups de main en novembre dernier pour aider à collecter des fonds pour récupérer Christian Castillo, Julio a délogé le garde-chef de Scamp et s’est fait claquer les fesses après la cloche finale de l’exposition à trois tours. . Pas mal pour un vieux bonhomme!

Maintenant, “Golden Gramps” veut avoir la chance de faire de même avec le Old Fellow, mais il devra attendre son tour parce que JC et Travieso ont un match revanche “Grudge, grunge, grunt” le 7 mars.

En tant que jeune uppity, Oscar a été envoyé sur une trajectoire descendante vers la toile par Julio lors d’une session de combat. Cette fois, il espère que les gants ressembleront un peu à des oreillers. Quant au retour du compliment de prospection, Oscar dit qu’il en doute, car il admet librement que dans ses deux combats avec Julio aux mâchoires de granit, il n’a pas été en mesure de le parer. Oscar dit que les fonds de charité seraient idéaux pour la Fondation JC, qui fait un travail merveilleux dans la lutte contre les toxicomanies.

RUSSELL

Champion poids plume du World Boxing Council Gary Russell Jr. défendra sa couronne contre un combattant mongol invaincu Tugstsogt «King Tug» Nyambayar, le samedi 8 février au PPL Center à Allentown, Pennsylvanie.

Russell dirige un événement Premier Boxing Champions qui sera diffusé en direct sur SHOWTIME.

Gary, de Capitol Heights, Maryland (30-1, 18 KOs) a remporté le titre WBC en 2015 lorsqu’il a éliminé le champion multi-divisions Jhonny Gonzalez.

Son rival Nyambayar, 27 ans (11-0, 9 KO) a représenté la Mongolie aux Jeux olympiques de 2012, mais vit maintenant aux États-Unis et s’entraîne à l’extérieur de Las Vegas.

Nyambayar au classement des 126 livres, après avoir remporté d’importantes victoires.