Oscar De La Hoya rend hommage à Ryan Garcia et fait le point sur Canelo Alvarez

Publié le 22/01/2020

Par: Hans Themistode

Dès l’instant où Oscar De La Hoya a fait irruption sur la scène de la boxe, il a été une star instantanée.

Sa médaille d’or olympique de 1992 et ses titres mondiaux dans six catégories de poids différentes ont contribué à alimenter une carrière étoilée. De La Hoya n’est pas entré dans le ring de boxe d’un point de vue compétitif depuis plus d’une décennie, mais maintenant en tant que promoteur, il a contribué à mettre plusieurs boxeurs sur la carte.

Sa plus grande star, Canelo Alvarez est universellement connue comme le visage de la boxe. Son plus jeune et léger concurrent Ryan Garcia est lui-même sur la voie rapide d’une grande carrière.

La plupart des boxeurs plus âgés qui ont pris leur retraite de ce sport ont adopté l’approche du type «descendre de ma pelouse» des boxeurs d’aujourd’hui.

Si quelqu’un comprend à quel point il est difficile de créer un profil d’étoile à partir de zéro, ce serait De La Hoya. Avec Garcia en tête d’affiche de la première carte de sa carrière le jour de la Saint-Valentin, le 14 février au Honda Center d’Anaheim, en Californie, De La Hoya est aussi heureux que possible d’avoir quelqu’un d’aussi jeune et talentueux que Garcia. À seulement 21 ans, De La Hoya peut faire de Garcia l’un des plus grands noms du sport aujourd’hui.

“Il y a tellement de talent ces jours-ci que cela rend parfois les choses un peu plus difficiles”, a déclaré De La Hoya en discutant des difficultés de construire un boxeur star aujourd’hui par rapport à l’époque où il a grandi. “Mais quand vous avez un talent comme Ryan Garcia, ça rend les choses un peu plus faciles car il fait le travail, il se bat dans le ring et fait ses preuves. En tant que promoteur, cela facilite beaucoup mon travail. Oui, nous devons encore organiser tout l’événement et négocier et le lieu et tout cela, donc c’est beaucoup de travail mais quand vous avez un combattant comme Ryan qui l’obtient, cela me facilite beaucoup le travail. “

Garcia pourrait peut-être faciliter la vie de De La Hoya maintenant, mais ce n’était pas toujours comme ça. Garcia est entré dans le sport de la boxe en tant que jeune enfant de 18 ans qui croyait tout savoir. L’attitude et l’arrogance qu’il a montrées à l’intérieur et à l’extérieur du ring lui ont peut-être apporté des fans, mais c’était un mal de tête constant pour De La Hoya. Garcia n’est pas exactement un vétérinaire à 21 ans, mais il a au moins mûri.

«C’est de l’expérience. Chaque combat que vous avez, chaque camp d’entraînement, chaque jour que vous transpirez, du sang et des larmes ça aide. C’est juste l’expérience. Vous gagnez cet élan et cette confiance où vous sentez que vous pouvez affronter le monde entier. Seuls les combats peuvent le faire pour vous et affronter des gens qui sont meilleurs, plus forts, plus rapides et s’entraîner davantage peut le faire pour vous. Il est évident que Ryan n’a même pas atteint son apogée parce qu’il est si jeune, mais il acquiert cette expérience afin qu’il puisse être le meilleur. ”

L’expérience et la maturité couplées bien sûr à son niveau de compétence, ont directement conduit Garcia en tête d’affiche ce 14 février, carte. C’est un événement marquant pour le jeune espoir, mais il pourrait venir avec un problème majeur. Une fois qu’un combattant passe de l’undercard à l’événement principal, il veut rarement revenir à nouveau au rôle d’un combattant undercard.

«Nous devrons voir. Être sous Canelo est toujours une bonne chose. Mais nous devrons voir parce que je crois que Ryan Garcia sera plus grand que beaucoup de combattants que je promeut. Les gens l’aiment. Tant qu’il continue de jouer comme il le fait, je pense que le ciel est la limite. “

Garcia pourrait être un combattant sur le chemin de la célébrité, mais la plus grande star sportive de Canelo Alvarez aura sa propre date de combat dans les prochains mois.

«J’ai très prochainement un voyage dans sa ville natale au Mexique. C’est notre petit rituel, nous allons là-bas et y restons quelques jours et discutons pendant des heures et des heures pour trouver le plan de match. Avec un peu de chance, nous aurons quelqu’un cloué dans le béton au cours des prochaines semaines. »

Trouver un adversaire pour Alvarez est à la fois facile et extrêmement difficile à la fois. La star mexicaine fait actuellement campagne dans trois divisions de poids différentes. Celles-ci étant de poids moyen, de super poids moyen et de poids léger. Donc, même si les options sont longues, cela signifie également que tout le monde veut se faire tirer dessus. Un nom en particulier qui a émergé en tant que favori est l’actuel titlist WBO Super Middleweight Billy Joe Saunders. Si c’est le nom que vous espérez être annoncé, ne retenez pas votre souffle.

“Non pas du tout.”

Avec Billy Joe Saunders effectivement hors de la course pour le combat de Canelo, les fans n’auront qu’à attendre pour savoir qui il affrontera ensuite.