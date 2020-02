Oscar Duarte a opposé Andres Garcia le 7 mars au Golden Boy Fight Night

RINGSIDE 27/02/2020

Le concurrent léger Oscar Duarte (18-1-1, 13 KOs) cherchera à offrir une performance passionnante dans sa ville natale quand il affrontera Andres Garcia (13-2-1, 8 KOs) pour le titre NABF Lightweight vacant dans un tournoi principal en 10 manches un événement.

La soirée d’action aura lieu le samedi 7 mars au Gimnasio Municipal dans la ville natale de Duarte à Parral, Chihuahua, au Mexique, et sera gratuite pour le public. Los combates serán transmettreidos en vivo globalmente en Facebook Regardez un través de la Pagina Fight Night de Golden Boy.

Duarte est un puncheur de 24 ans qui vient de remporter trois victoires à élimination directe après avoir subi sa seule défaite, qui était contre le concurrent expérimenté Adrian Estrella. Le perforateur charismatique a également combattu sur de nombreuses cartes importantes sous la bannière Golden Boy, où il a marqué de grandes victoires contre des goûts de Roger “The Kid” Gutierrez et Rey “Flash” Perez. Duarte est ravi de revenir devant une foule de sa ville natale et pour la deuxième fois consécutive sur la plateforme Facebook Watch.

“Je suis très heureux d’avoir l’opportunité de combattre à Parral, Chihuahua, au Mexique pour la deuxième fois”, a déclaré Oscar Duarte. «Je tiens à remercier Oscar De La Hoya, Golden Boy et toute mon équipe. Je sais qu’Andres Garcia viendra faire une guerre et marquer un bouleversement, mais je me suis entraîné très dur avec Joel Diaz pour repartir avec ma main levée dans la victoire. De grandes choses seront alignées pour moi si je gagne ce combat, donc je vais travailler très dur comme toujours. “

Garcia est un boxeur de 32 ans qui combattra pour la première fois en dehors de son pays natal, la Colombie. Garcia vient de remporter une victoire par élimination technique en octobre 2019 et il prévoit de bouleverser Duarte sur son propre territoire.

“Je viens gagner par tous les moyens nécessaires”, a déclaré Andres Garcia. «Je comprends très bien qu’Oscar Duarte sera le favori parce que nous serons dans sa ville natale, et à part une défaite, il est pratiquement invaincu. Mais je suis prêt et concentré pour gagner ce combat de toutes les manières possibles, que ce soit par KO ou par décision. Une victoire est la clé de ma carrière. »

Le undercard de cet événement comprendra deux combats supplémentaires contre le Mexique contre la Colombie mettant en vedette deux de nos perspectives les plus excitantes, ainsi que de nombreuses perspectives de partout au Mexique.

Dans le co-événement principal, Luis “El Matador” Hernandez (20-0, 18 KOs) de Chihuahua, au Mexique, défendra son titre WBC Youth Super Lightweight Title dans un combat de 10 rounds contre Placido Ramirez (17-1, 10 KOs) de Soplaviento, Colombie.

William “Camaron” Zepeda (20-0, 18 KOs) de San Mateo Atenco, Mexique affrontera Brayam Rico (12-2, 10 KOs) de Bogota, Colombie dans un affrontement léger en 10 rounds.

Jaime Saavedra (4-0, 1 KO), originaire de Chihuahua, au Mexique, qui est co-promu par Miguel Cotto Promotions et Golden Boy, reviendra dans un combat super léger de quatre rounds.

Jacobo Guerra (1-0) de Parral, au Mexique, participera à une bataille de quatre rondes super welters contre le débutant Sean Hamilton d’El Paso, au Texas.

David Alvarado (1-0) de Parral, au Mexique, se battra dans un affrontement en quatre rounds de 112 livres contre Carlos Zaleta (1-0) de Chihuahua, au Mexique.

Yamil Luna (1-0) de Parral, au Mexique, et Eduardo Simmons d’El Paso, au Texas, s’affronteront dans un combat léger de quatre rounds.

Luis Fernando Robles (11-1-1, 3 KOs) d’Oaxaca, au Mexique, se battra contre Jesus Iribe (21-13-5, 10 KOs) de Culiacan, au Mexique dans un affrontement de 10 rounds de 118 livres.

Israël Rodriguez Picazo (17-5, 9 KO) de Tlaxcala, au Mexique et Juan Jimenez (27-18-3, 19 KO) se disputeront face à face dans une bataille de huit rounds dans la division des poids super coq.

Ulises Moguel (6-0, 4 KO) du Chiapas, au Mexique, participera à un combat léger de huit rounds contre Ever Ceballos (11-24-1, 3 KO) de Casas Grandes, au Mexique.

Carlos Ortiz (11-5, 11 KOs) de Torreon, au Mexique, fera son retour dans une bataille super légère de huit rounds contre Octavio Ochoa (2-9, 1 KO) de Casas Grandes, au Mexique.

Manuel Rascon (7-2, 7 KOs) de Delicias, au Mexique, ouvrira la soirée dans un affrontement léger de six rounds poids mouche.