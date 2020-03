Oscar Duarte marque un KO brutal au cinquième tour contre Andres Garcia

RINGSIDE 08/03/2020

📷 Photos de Hogan

Le concurrent léger Oscar Duarte (19-1-1, 14 KOs) a livré une performance spectaculaire dans sa ville natale ce soir en marquant une victoire par élimination brutale sur Andres Garcia (13-3-1, 8 KOs) à 1:02 du cinquième tour pour capturer le vacant NABF Lightweight Title dans l’événement principal de 10 rounds prévu de Golden Boy Fight Night sur Facebook Watch.

L’événement, qui comprenait trois batailles entre le Mexique et la Colombie, a eu lieu au Gimnasio Municipal de Parral, Chihuahua, au Mexique et a été diffusé en direct dans le monde entier sur Facebook Watch via la page Golden Boy Fight Night.

“Je dédie ce combat à vous tous présents aujourd’hui”, a déclaré Oscar Duarte. «Sans tout mon peuple à Parral, Chihuahua, je ne serais rien. Je cherche maintenant de plus grandes choses. C’est une grande responsabilité d’être classé haut dans cette division. Mais mon objectif est d’être un champion du monde, et je vais travailler très dur pour cela. “

Dans le co-événement principal, Luis “El Matador” Hernandez (21-0, 19 KOs) de Chihuahua, au Mexique, a marqué une victoire par élimination directe au troisième tour contre Placido Ramirez (17-2, 10 KOs) de Soplaviento, Colombie pour capturer le vacant WBC Continental Americas Super Lightweight Championship. Le combat a été arrêté à 1:37 du tour que je viens de mentionner.

“Je suis venu ici pour gagner par KO et pour livrer un grand spectacle”, a déclaré Luis Hernandez. «Placido frappe très fort. Je ne savais pas qu’il pouvait frapper aussi fort, mais Dieu merci, nous avons réussi à remporter la victoire. “

William “Camaron” Zepeda (21-0, 19 KOs) de San Mateo Atenco, Mexique a battu Bryam Rico (12-3, 10 KOs) de Bogata, Colombie par KO technique dans un combat léger prévu de 10 rounds. Zepeda a mis fin aux affaires à 2:47 du sixième tour.

“Ce fut un bon combat contre un adversaire coriace et aux bras longs”, a déclaré William Zepeda. «La clé était de le mettre sous pression et de ne pas lui permettre de se mettre à l’aise. Il y a eu quelques difficultés, mais nous sommes venus pour gagner, et nous l’avons fait en nous battant tour par tour. »

Luis Fernando Robles (12-1-1, 3 KOs) d’Oaxaca, au Mexique, s’est battu sur 10 rounds pour obtenir une décision unanime contre Ruben Montoya (14-6-1, 9 KOs) de Tamaulipas, au Mexique, pour le titre WBC FECARBOX Bantamweight Title .

Dans l’ouverture de ce soir à la chaîne Facebook Watch, la championne du monde WBA de poids minimum Anabel Ortiz (31-3, 4 KOs) de Mexico City, Mexique a battu Heidy Cruz (5-7, 1 KO) d’Agua Prieta, Mexique en six rounds non -titre combat dans la division super mouche.