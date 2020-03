Oscar Duarte vs Andres Garcia: résumé de la conférence de presse finale

RINGSIDE 06/03/2020

📷 Photos de Hogan

Oscar Duarte (18-1, 13 KOs) et Andres Garcia (13-2-1, 8 KOs) ont organisé leur dernière conférence de presse aujourd’hui au J. Quissime Restaurant Bar à Parral, Chihuahua, Mexique avant leur combat de 10 rounds pour le titre NABF Lightweight vacant.

L’événement aura lieu le samedi 7 mars au Gimnasio Municipal de Chihuahua, au Mexique, et sera diffusé en direct sur Facebook Watch via la page Golden Boy Fight Night.

Voici ce que les participants d’aujourd’hui ont dit lors de la conférence de presse:

OSCAR DUARTE, concurrent léger:

“La vérité est que je suis super content. Je vois tout cela et je ne le crois pas. Pour moi, c’est un honneur de me battre pour le meilleur promoteur du monde, qui est Golden Boy. Et combattre ici chez moi, c’est aussi un honneur. Pour ce combat, je me suis très bien préparé et je me sens prêt à gagner. Nous allons gagner un nouveau titre ce samedi, puis nous en chercherons plus. »

ANDRES GARCIA, concurrent léger:

«Je veux remercier Dieu pour la grande opportunité de faire partie de cette carte. Je suis ici pour vous dire que je ne suis pas venu au Mexique pour rien. Je me prépare. Je viens dans ce combat, et je suis prêt à porter ce titre dans ma patrie, à mon peuple de Fonseca, en Colombie, qui n’a jamais eu de titre comme celui que je vais lui donner. »

LUIS HERNANDEZ, aspirant super léger:

«Je suis très préparé et j’espère que mon adversaire l’est aussi. Pour moi, c’est une belle chose de retourner à Parral, au Mexique. Beaucoup de combattants ont commencé leur carrière ici, y compris certains de mes coéquipiers. J’ai également fait mes débuts à Parral. Je pense que ce sera compliqué pour mon adversaire de remporter ce titre en Colombie. »

PLACIDO RAMIREZ, aspirant super léger:

«Je tiens à remercier Dieu, mon agent et mes entraîneurs de m’avoir permis de me battre dans le cadre de cette undercard. Je suis prêt à me montrer et à me battre. Je suis prêt à remporter le titre dans ma ville natale, Soplaviento, en Colombie. “

WILLIAM ZEPEDA, concurrent léger:

«C’est un honneur pour moi de faire partie d’une undercard comme celle-ci. Je remercie toutes les personnes qui m’ont soutenu. Je me suis bien entraîné pour ce combat et je me sens très motivé et préparé. Je sais que j’ai un bon rival ici, mais j’ai le désir de gagner et de commencer 2020 du bon pied et de continuer à avancer. »