Oscar Rivas signe avec Top Rank, toujours amer de la situation de Dillian Whyte

RINGSIDE 13/02/2020

Le concurrent poids lourd Oscar «Kaboom» Rivas, le poinçonneur né en Colombie et basé au Canada au bord du précipice d’un tir au titre mondial, a signé un accord promotionnel multi-combats avec Top Rank. Rivas, co-promu par le Groupe Yvon Michel, reviendra sur une plateforme ESPN en 2020.

Rivas (26-1, 18 KO), classé n ° 3 par la WBC, a représenté la Colombie aux Jeux olympiques de Pékin 2008 avant de déménager à Montréal pour commencer sa carrière professionnelle.

“Top Rank est dans le secteur des poids lourds, et nous sommes heureux de nous associer à Yvon Michel pour aider Oscar à passer au niveau supérieur”, a déclaré le président de Top Rank, Bob Arum. “Il s’intègre parfaitement dans le monde des poids lourds et a les compétences et la ténacité pour rivaliser avec n’importe qui dans la division.”

Michel a déclaré: «Oscar Rivas est prêt à envoyer un message fort, car il a le style pour battre n’importe quel poids lourd n’importe quel jour. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous confirmons ce partenariat pour Oscar avec Top Rank. »

«Je suis très fier et ravi d’unir mes forces à Top Rank. Je remercie Top Rank d’avoir cru en moi », a déclaré Rivas. «Je veux également remercier mon manager, Stéphane Lepine, et mon promoteur, Yvon Michel, pour leur leadership et leurs conseils depuis le début de ma carrière.

«Je suis encore un peu amer au sujet des circonstances entourant mon dernier combat à Londres contre Dillian Whyte, et j’espère qu’un jour nous combattrons un match revanche sur un pied d’égalité. Quant à Dillian, je sais qu’il fera tout ce qu’il peut pour éviter cela, mais rien ne m’empêchera jamais de devenir champion du monde. Je suis prêt à relever n’importe quel défi. »

Rivas était invaincu lors de son voyage sur le terrain de Whyte en juillet dernier dans une lutte pour le titre mondial provisoire des poids lourds WBC. Rivas a renversé White au neuvième tour, mais a finalement perdu une décision unanime. Le Whyte défait a mis un terme temporaire à l’élan de Rivas, alors qu’il entamait sa campagne 2019 avec un spectaculaire TKO au 12e tour contre Bryant Jennings.

Rivas rejoint maintenant l’écurie lourde chargée de Top Rank, qui comprend le champion de la lignée Tyson Fury et les meilleurs prétendants Kubrat Pulev, Agit Kabayel, Carlos Takam et Jarrell Miller. En tant qu’amateur, Rivas a battu Pulev et l’ancien champion du monde des poids lourds unifié Andy Ruiz Jr.