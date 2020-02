Otto Wallin exclu du combat contre Lucas Browne, un remplaçant trouvé pour le 28 mars

RINGSIDE 26/02/2020

Le puncheur de poids lourds invaincu Apti Davtaev affrontera le vétéran Lucas Browne dans le co-événement de 10 rounds de SHOWTIME BOXING: ÉDITION SPÉCIALE le samedi 28 mars, en direct sur SHOWTIME (22 h HE / 19 h HP) dans un événement Premier Champions de boxe du Park Theatre au Park MGM à Las Vegas. Davtaev remplace le concurrent poids lourd Otto Wallin, qui a été contraint de suspendre l’entraînement et de se retirer de son combat prévu en raison d’une blessure au pied.

De Kurchaloi, en Russie, Davtaev (20-0-1, 19 KOs) a obtenu un ratio de KO de 90% avec son style agressif et sa puissance dévastatrice. L’athlète, âgé de 30 ans, est resté actif depuis son déménagement aux États-Unis en 2017 après avoir signé avec Salita Promotions. Il s’entraîne au Kronk Gym de Détroit, au Michigan, sous la tutelle de SugarHill Steward, neveu du légendaire entraîneur du Temple de la renommée Emanuel Steward.

“Otto a subi une blessure mineure et suspendre l’entraînement était la chose intelligente à faire”, a déclaré le promoteur de Wallin, Dmitriy Salita. «Il sera de retour dans le ring en peu de temps. Heureusement, Apti était en pleine forme et prêt à partir. Il est un poids lourd doué et il sera sur le radar de tout le monde après le 28 mars. “

Lors de sa dernière sortie le 21 février, le joueur de six pieds cinq pouces a infligé à John Napari, précédemment invaincu, sa première défaite avec un KO de second tour vicieux. Quelques semaines auparavant, le 10 janvier, il avait marqué un arrêt de troisième ronde impressionnant sur le vétéran Keith Barr. Il s’agit de son cinquième départ aux États-Unis et de son premier combat télévisé à l’échelle nationale.

Browne (29-2, 25 KOs) s’est battu de la Nouvelle-Galles du Sud, Australie, le plus récemment, a remporté une victoire par élimination directe contre John Hopoate en novembre, sa deuxième victoire de 2019. Il a remporté quatre de ses cinq derniers combats, avec ses seules pertes en carrière venant à Dillian Whyte et David Allen au Royaume-Uni, Browne a remporté ses 25 premiers combats professionnels, y compris un arrêt de Ruslan Chagaev en 2016 pour capturer un championnat des poids lourds WBA. Il fera ses débuts aux États-Unis.

La télédiffusion SHOWTIME BOXING: SPECIAL EDITION en trois combats met en vedette l’ancien champion du monde des poids coqs invaincu Luis Nery (30-0, 24 KOs) affrontant le concurrent invaincu Aaron Alameda (25-0, 13 KOs) dans un événement principal WBC Super Bantamweight Title Eliminator. Les perspectives des poids lourds légers Joseph George (10-0, 6 KOs) et Marcos Escudero (10-1, 9 KOs) ouvrent la télédiffusion avec une revanche de 10 rounds de leur confrontation ShoBox de novembre qui a vu George remporter une décision étroite.

Le diffuseur chevronné Brian Custer sera l’hôte de la télédiffusion avec le diffuseur sportif de combat polyvalent Mauro Ranallo appelant l’action aux côtés de l’analyste du Temple de la renommée Al Bernstein et de l’ancienne championne du monde en deux divisions Paulie Malignaggi. L’équipe de télédiffusion est complétée par Jim Gray, reporter primé aux Emmy®, Steve Farhood, marqueur non officiel du ring et l’annonceur de renommée mondiale Jimmy Lennon Jr. David Dinkins Jr.est producteur exécutif avec Ray Smaltz producteur et Bob Dunphy réalisant.

Les billets pour l’événement en direct, qui est promu par TGB Promotions et Mayweather Promotions, sont maintenant en vente et peuvent être achetés sur ticketmaster.com. Davtaev vs. Browne est promu en association avec Salita Promotions.