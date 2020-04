Otto Wallin révèle qu’une épidémie de coronavirus l’a laissé sans équipement d’entraînement

RINGSIDE 04/04/2020

Le dernier épisode de la série YouTube de Salita Promotions “Train Like a Boxer” est sorti et met en vedette Otto Wallin, un concurrent poids lourd d’origine suédoise, dans son appartement de New York.

Wallin, 29 ans (20-1, 13 KO) est surtout connu pour sa position épique contre le champion des poids lourds unifié et linéaire Tyson Fury à la T-Mobile Arena de Las Vegas le samedi 14 septembre dernier. Wallin a pu ouvrir deux des coupures macabres dans l’œil de Fury et sont parvenues à arrêter le champion avant de perdre une décision unanime.

Toujours gêné par une blessure au pied qu’il a subie à l’entraînement pour une bataille avec l’Australien Lucas Browne prévue pour le 28 mars, Wallin passe par plusieurs exercices adaptés à la boxe pour les personnes en quarantaine avec un espace et une mobilité limités.

“Lorsque COVID-19 et toutes les restrictions ont frappé New York, je n’avais pas d’équipement à la maison”, a déclaré Wallin, “mais maintenant j’ai réussi à faire un bon gymnase à domicile qui fonctionne très bien pour moi, donc je peux continuez à vous entraîner deux fois par jour et soyez en pleine forme lorsque cela passe. Je veux partager comment je l’ai fait et j’espère inspirer certaines personnes en chemin. C’est une période très difficile et difficile pour nous tous, nous devons donc tous intensifier nos efforts et nous entraider. Le plus important est de suivre toutes les directives du gouvernement et de rester à la maison autant que possible. »

“L’effet secondaire positif de cette pandémie est qu’elle relie les combattants et les fans de boxe à un niveau intime”, a déclaré Dmitriy Salita. «Nous sommes tous dans le même bateau et cette série est l’un des ponts reliant les combattants et les fans. Mon souhait est que les fans de boxe et tous ceux qui veulent rester en forme utilisent cette série pour rester affûtés et prêts pour le grand retour de la société dans un avenir pas si lointain. “