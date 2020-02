Où étaient les stars de la boxe Top 10 Pound for Pound d’aujourd’hui il y a dix ans?

Nouvelles de boxe du monde 11/02/2020

La boxe est entrée dans une nouvelle décennie alors que 2020 démarre à plein régime. Mais qui conduira le sport lorsque nous atteindrons la fin de cette période de dix ans?

C’est une grande question. Un qui ne peut être répondu avec certitude.

En 2010, Abner Mares, Marcos Maidana, Victor Ortiz, Gennady Golovkin et un jeune Kell Brook faisaient partie des meilleurs et des meilleurs arrivants.

Tous planant au niveau mondial et juste en dessous, le groupe a été présenté comme de futurs champions du monde et à juste titre.

Floyd Mayweather et Manny Pacquiao dirigeaient le navire en 2010, aux côtés de Nonito Donaire, Juan Manuel Marquez, Miguel Cotto, Andre Ward et les frères Klitschko.

Mais comme les stars du livre pour livre d’aujourd’hui, qui étaient toutes âgées de 19 ans ou plus à l’époque, il a évidemment fallu un certain temps pour atteindre leur promesse ultime.

Voici un aperçu du Top 10 d’aujourd’hui et où il se trouvait à l’époque.

CANELO ALVAREZ

Anomalie du sport, Canelo, 19 ans, est devenu pro cinq ans plus tôt. Il était déjà 30-0-1 et se rapprochait d’un premier titre mondial.

VASYL LOMACHENKO

Gagnant de l’or aux Jeux olympiques de Pékin, Lomachenko avait récemment remporté un premier championnat du monde amateur. «Loma» se préparait pour les Jeux de 2012 où il remporterait l’or.

Finalement devenu pro en 2013, le formidable Ukrainien n’a pas perdu de temps pour atteindre le sommet du sport.

NAOYA INOUE

Naoya Inoue, âgé de 16 ans, visait à tirer parti de son succès aux Championnats nationaux juniors japonais en remportant les médailles aux Championnats asiatiques de la jeunesse en Iran.

Inoue a remporté la médaille de bronze avant d’exceller aux championnats nationaux japonais et de remporter l’argent. En fin de compte, Inoue a raté la qualification pour Londres 2012 lors du dernier combat préliminaire.

Il est devenu professionnel plus tard en 2012 et ne regarderait jamais en arrière. Inoue est devenu champion du monde en six combats.

ERROL SPENCE

Spence exerçait toujours son métier dans les amateurs et au milieu de remporter trois championnats nationaux amateurs au poids welter. Il se rendra ensuite à Londres 2012 et perdra en quart de finale.

MANNY PACQUIAO

Étonnamment, Pacquiao a été classé à la même cinquième place du classement WBN Pound for Pound Top 50 qu’il occupe aujourd’hui.

GENNADIY GOLOVKIN

Golovkin commençait à se faire un nom à la limite des poids moyens après être devenu pro en 2006. En août 2010, «GGG» est venu au premier plan en remportant le bracelet provisoire WBA avant la version régulière quelques mois plus tard.

TERENCE CRAWFORD

Crawford avait une fiche de 10-0 au tournant d’une nouvelle décennie, après avoir arrêté sept de ses adversaires jusqu’à présent.

OLEKSANDR USYK

Usyk avait remporté l’or européen et le bronze mondial en 2010 et était prêt à remporter un premier titre mondial amateur un an plus tard. en 2012, l’or a suivi à Londres aux Jeux olympiques.

JUAN ESTRADA

Comme Crawford, Estrada était à deux chiffres en tant que pro et gravissait les échelons professionnels.

DEONTAY WILDER

Wilder était devenu pro en 2008 sur le dos du bronze olympique à Pékin. C’est là qu’il a inventé son surnom «The Bronze Bomber».

Huit combats dans sa course pro, Wilder était 8-0 avec sept KO au premier tour.