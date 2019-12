Où va «Star Wars» d'ici?

Disney

Décomposer les prochaines étapes de la franchise emblématique

The Rise of Skywalker est enfin sorti, et bien qu'il s'agisse techniquement du dernier film prévu dans la saga Skywalker, nous savons tous que nous obtenons plus de Star Wars. Le Ringer's Sean Fennessey est rejoint par l'expert de Star Wars et co-hôte du mode Binge Mallory Rubin pour décomposer les prochaines étapes de la franchise emblématique, les séries télévisées en préparation, les retombées possibles du film et les effets de la réponse initialement négative au film. sur l'avenir de Star Wars.