Pacquiao affirme qu’il a été testé négatif pour COVID-19

Publié le 31/03/2020

Par: Sean Crose

Manny Pacquiao aurait testé négatif pour le virus Corona, autrement connu sous le nom de COVID-19. Le boxeur emblématique et le sénateur philippin auraient été en contact avec une personne qui avait été testée positive pour le virus. Pacquiao a affirmé qu’il avait “déjà commencé la quarantaine à domicile” dans une annonce publique. “Ne vous inquiétez pas,” a-t-il déclaré, “j’ai reçu des kits de test rapide de mes amis de Corée du Sud. En utilisant ces kits approuvés en Corée, j’ai testé négatif. La FDA ne les a pas encore approuvés, mais c’est ce qui est utilisé en Corée. ” Comme une grande partie du monde, les Philippines natales de Pacquiao ont été touchées par COVID-19. Pacquiao et sa famille auraient été mis en quarantaine.

Le champion du monde des poids welters de la WBA – et futur garant du futur combattant du Hall of Fame – a déclaré qu’il serait prêt à être testé à nouveau, par écouvillonnage, si des preuves s’avéraient que le virus pourrait le toucher. Pacquiao a également affirmé qu’il était prêt à faire face à la mort lui-même afin d’aider le peuple philippin pendant la pandémie internationale. “C’est une conversation entièrement différente quand je ressens quelque chose d’étrange dans mon corps”, a-t-il déclaré. «Je suis prêt à subir des tests sur écouvillon pour le bien de ma famille et de mon pays, mais je suivrai la procédure régulière.» Pacquiao a fait valoir qu ‘«il y a beaucoup plus de personnes sous enquête ou PUI qui devraient être prioritaires dans les tests».

Pacquiao, peut-être le philippin le plus célèbre sur terre, a fait un dernier pas dans un ring de boxe professionnel l’été dernier lorsqu’il a surpris beaucoup de gens en renversant le champion du monde WBA en titre des poids welters Keith Thurman en route vers une victoire décisive. Bien que Pacquiao était censé se battre à nouveau cet été – le nom de Mikey Garcia a été mentionné – la terreur mondiale qu’est COVID-19 a mis indéfiniment en suspens tous les plans qui pourraient avoir été en préparation. Pour le moment, Pacquiao, qui a détenu des titres dans huit énormes divisions de poids, se concentre sur ses fonctions de sénateur.

“Si vous êtes un leader”, le Manille Bulletin cite Pacquiao, “vous devez être un leader”. Pacquiao a également évoqué le fait que sa propre éducation dans l’extrême pauvreté l’a rendu empathique envers ceux qui en avaient besoin. «Vous devez diriger», a-t-il dit, «et laisser les gens voir que vous êtes avec eux… J’ai grandi pauvre. Je sais ce qu’ils ressentent. » Le week-end dernier, il y avait près d’un millier de cas confirmés de COVID-19 aux Philippines. Plus de 50 Philippins frappés par le virus en ont péri.