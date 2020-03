Parier des DDD sur des combats de boxe potentiels, y compris Mayweather vs Pacquiao, alors que les fans rêvent du retour du sport

Ringside 25/03/2020

📸 Esther Lin

La pandémie de COVID-19 a pratiquement fermé le monde sportif dans son ensemble. Pour l’instant, nous nous demandons quand les quarantaines de coronavirus prendront fin et quand les sports reprendront le dessus.

Cela laisse beaucoup de temps aux parieurs pour parler de rumeurs et d’hypothèses, et pour pimenter la conversation, MyBookie Sportsbook a publié une série de lignes de paris sur les combats possibles que nous verrons cette année. Si vous n’êtes pas familier avec le paris sportifs, vous pouvez lire une critique MyBookie ici.

Jetons un coup d’œil aux combats de boxe possibles qu’ils ont en tête ainsi qu’aux cotes de paris qu’ils ont publiées. Cela devrait donner lieu à des débats amusants sur le refroidisseur d’eau quant à leur réalisme et à qui gagnera.

Deontay Wilder contre Tyson Fury

Cotes: Fury -260

Un combat qui n’est pas hypothétique sera le troisième combat entre les poids lourds Deontay Wilder et Tyson Fury. Fury a surtout dominé le premier combat avec Wilder, mais a subi un renversement tardif qui a conduit à une égalité quelque peu controversée. Dans le match revanche, il a dominé du début à la fin, forçant le coin de Wilder à jeter l’éponge.

Wilder a fermé en tant que favori -150 dans le match revanche, mais est maintenant un outsider +210. Il devra ressembler à un combattant complètement différent ou changer de stratégie s’il espère gagner parce que Fury l’a apparemment compris.

Floyd Mayweather contre Conor McGregor

Cotes: Mayweather -200

Il semblait que nous aurions un retour de Floyd Mayweather en 2020, mais cela a probablement été annulé en raison de décès dans la famille. Rien qu’au cours des dernières semaines, Mayweather a perdu la mère de ses trois enfants lorsque Josie Harris a été retrouvée morte dans sa voiture le 11 mars. Une semaine plus tard, l’oncle et entraîneur-chef de longue date Roger Mayweather a perdu sa bataille contre le diabète et est décédé.

Quoi qu’il en soit, nous ne savons jamais avec Money Mayweather et si le jour de paie est correct, il pourrait simplement décider de sortir de la retraite plus tard dans l’année. La question est de savoir qui combattra-t-il s’il le fait? Une option est une revanche avec Conor McGregor. Mayweather voudra probablement un combat facile et gagnable pour lui avec un gros salaire et McGregor offrirait cela. Si cela se produit, Mayweather est un favori prohibitif de -200 chez MyBookie tandis que McGregor est affiché à +160.

Floyd Mayweather contre Manny Pacquiao

Cotes: Mayweather -260

S’il ne s’agit pas d’une revanche de Mayweather-McGregor, nous pourrions voir Mayweather-Pacquiao II. Les deux légendes de la boxe sont évidemment au crépuscule de leur carrière et les regarder se battre à l’âge de 43 ans (Mayweather) et 41 ans (Pacquiao) n’est pas le combat que tout le monde avait envie quand ils étaient à leur apogée. En même temps, les deux sont des icônes du sport et les gens paieront de l’argent pour les voir recommencer.

Mayweather a surtout dominé le premier combat, gagnant par décision unanime. Il n’a combattu que deux fois depuis (ce combat a eu lieu en 2015). Pacquiao, d’autre part, a été plus actif car il a combattu six fois depuis, remportant cinq des combats. Il n’a pas combattu depuis près d’un an, car il vient de remporter une victoire par décision partagée sur Keith Thurman en juillet dernier.

Manny Pacquiao contre Mikey Garcia

Cotes: Pacquiao -160

Un combat qui a excité les fans de combat est un combat potentiel entre Pacquiao et Garcia. Pacquiao est évidemment une légende du sport alors que Garcia avait été un combattant en hausse avant sa défaite contre Errol Spence Jr. en 2019. À ce jour, c’est toujours le seul défaut de son bilan puisqu’il a remporté les 40 de ses autres combats.

Malgré cela, la défaite de Spence Jr. était suffisamment préoccupante pour que les cotes aient affiché Pacquiao, 41 ans, favori de -160 sur Garcia, qui a neuf ans de moins.

Billy Joe Saunders contre Saul Alvarez

Cotes: Alvarez -700

Ce combat était précédent sur le rôle du 2 mai à Las Vegas mais nous devrons voir si cela finira par se produire. Pour commencer, Canelo Alvarez et Gennady Golovkin ont déjà accepté leur combat de trilogie, qui est prévu pour l’automne. Si la pandémie de coronavirus se prolonge, beaucoup se demanderont s’ils vont simplement annuler ce combat et passer au combat Alvarez-GGG.

Le sentiment général est que Canelo devrait se débarrasser de Saunders assez facilement. Cependant, Saunders n’est pas un petit gâteau. Il a une fiche de 29-0 et est classé au deuxième rang des super-moyens actifs par BoxRec et au sixième rang par The Ring. Le défi pour lui est qu’il n’a vraiment jamais combattu personne du calibre d’Alvarez, car ses dernières victoires sont venues contre Marcelo Esteban Coceres, Shefat Isufi et Charles Adamu. Alvarez a remporté 11 de ses 12 derniers matchs avec le seul raté à égalité et il a battu des joueurs comme Sergey Kovalev, Gennady Golovkin, Julio Cesar Chavez Jr., Amir Khan et Miguel Cotto pendant cette période. Cela ne devrait pas être beaucoup plus qu’un coup de radar pour lui, tant qu’il se concentre sur la tâche à accomplir et ne regarde pas vers Golovkin.