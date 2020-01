«Partie B de la partie B»: Apple Watch, Sur Hazing et Boudoir Photoshoots – Décomposer les «règles de Vanderpump» S8E2

Nous n’avons pas encore fini de parler du Bachelor! Amelia Wedemeyer se joint à l’émission pour parler des réactions de Champagnegate (1:08), et Juliet a déjà un choix pour qui devrait être la prochaine Bachelorette (7:34). Ensuite, David Jacoby est en ligne pour récapituler les règles de Vanderpump Saison 8, épisode 2 (15:49). Ils parlent du triangle amoureux de Dayna, Max et Scheana (30:08) et essaient de trouver le meilleur endroit et le meilleur cadeau pour le cadeau de mariage de Jax en Bretagne (56:57).

Hôte: Juliet Litman

Invités: Amelia Wedemeyer et David Jacoby

