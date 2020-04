Pas de fans Pay-Per-View est le seul moyen de retour de boxe à court terme

Phil Jay 17/04/2020

Boxe Pay-Per-View – World Boxing News a suivi de près la crise actuelle des coronavirus avec la tâche de garder les fans fermement mis à jour à une priorité élevée.

Nous avons fermement besoin de retrouver notre sport et le plus tôt sera le mieux pour tout le monde. Une image de la façon dont nous le faisons émerge lentement.

Comme WBN l’a expliqué précédemment, la seule chose qui est sûre, c’est que la distance sociale restera en place jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé.

La boxe doit donc s’adapter à ces règles. Il n’y aura certainement aucun événement avec une foule massive de si tôt.

Alors Anthony Joshua vs Kubrat Pulev au Tottenham Stadium? – Oublie. Tyson Fury vs Deontay Wilder au MGM Grand avec une masse de fans? – Oublie.

Cela ne pourra tout simplement pas se produire aux États-Unis ou en Europe sans défense contre COVID-19.

Ce qui est très probable, c’est que les spectacles se déroulent à huis clos dans des conditions surveillées. Une fois que le test est à pleine capacité, c’est définitivement sur les cartes.

Maintenant, par respect pour les organisateurs et les promoteurs qui prendront un coup en raison de l’absence de capacité d’audience, Pay-Per-View est une certitude pour tous les combats et sous-cartes.

Qu’il s’agisse de cinq ou dix dollars pour un spectacle plus petit, ou de cinquante à cent dollars pour un spectacle moyen, PPV doit être présent afin que tous les événements soient rentables.

De toute évidence, les plus grandes émissions comme Fury vs Wilder III pourraient être en mesure d’attendre plus longtemps pour que les reçus de la porte deviennent une réalité. Mais si la demande est là, les fans peuvent facilement s’attendre à payer plus d’une centaine de dollars pour en être témoins. Plutôt que rien du tout.

Ce n’est pas un vol, ce n’est même pas une randonnée, c’est juste la façon dont cela doit être jusqu’à ce que la foule puisse à nouveau payer les billets ou à la porte.

Je suis sûr que si vous demandiez à n’importe quel fan ce qu’il serait prêt à payer pour que la boxe revienne sur les écrans, ce serait un petit prix pour n’importe qui.

À TRAVERS LE CONSEIL PPV

Nous avons besoin de retour du sport! – Payer un supplément pour aider toutes les personnes concernées, en particulier les boxeurs à gagner leur vie, ne devrait même pas être une discussion.

C’est ainsi que les choses recommencent. Pay-Per-View dans tous les domaines, les tests COVID-19 allant de pair.

L’avenir en dépend. Et une fois en place, nous pourrions voir d’énormes spectacles se dérouler d’ici juin ou juillet – sans attendre les directives du gouvernement sur la distanciation sociale qui pourraient prendre des mois, voire des années sans remède.

