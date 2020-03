Pas de problème, combattons sans fans

Nouvelles de boxe du monde 24/03/2020

La brute bulgare Kubrat Pulev est heureuse de combattre Anthony Joshua cet été sans aucun spectateur dans le nouveau stade de Tottenham Hotspurs.

Le vétéran, qui est le challenger obligatoire de l’IBF, dit que le combat pourrait avoir lieu et se concentrer uniquement sur l’élément Pay-Per-View.

Dans l’état actuel des choses, le coronavirus devrait supprimer une date prévue du 20 juin, le 25 juillet étant censé être une sauvegarde.

Malgré une nouvelle date de juillet en place, le gouvernement britannique ne garantit toujours pas que l’événement puisse avoir lieu à ce moment-là.

Par conséquent, Pulev pense que les combattants devraient simplement continuer sans que les fans soient autorisés à regarder la collision en direct.

“Je suis prêt pour le 20 juin ou le 25 juillet. Chaque fois qu’ils le diront”, a déclaré Pulev à la chaîne bTV après avoir initialement déclaré qu’il croyait que le combat était “arrêté pendant des mois”.

«Vous voyez quelle est la situation (avec le coronavirus), le monde entier doit certainement s’y adapter.

“Il n’y a aucun problème à (combattre Joshua) sans spectateurs. Tout le monde serait à la maison. Ils peuvent payer à la vue, donc je ne vois aucun problème, financièrement. “

Pulev a ensuite apparemment changé son air vers la fin, en déclarant: «Le spectacle pourrait être un peu perdu sans fans mais cela peut toujours arriver.

“Après tout, c’est un championnat du monde, qui doit avoir lieu.”

Le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, a déjà exclu une telle occasion sans payer de clients présents.

Le patron de Matchroom espère qu’il n’y aura pas trop de perturbations dans son prochain calendrier lucratif.

Une chronologie de n’importe où entre juillet et décembre a été prédite par certains impliqués dans le sport, le premier étant la cible évidente.

Hearn a plusieurs grands événements alignés et avait initialement prévu d’avoir trois émissions PPV en seulement sept semaines.

Joshua vs Pulev serait rejoint par Dillian Whyte vs Alexander Povetkin et Oleksandr Usyk vs Derek Chisora.

L’affrontement, quand il aura finalement lieu, sera la première défense de Joshua depuis la reconquête des titres.

AJ (23-1, 21 KOs) a repris ses ceintures et sa position de champion du monde des poids lourds unifiés avec une victoire unanime sur Andy Ruiz Jr à la Diriyah Arena en Arabie Saoudite.

Un combat qui a vu les titres des poids lourds du monde disputés pour la toute première fois au Moyen-Orient.

Il représentera également le premier combat du Londonien sur le sol britannique en près de deux ans. La dernière fois, Joshua a défendu ses couronnes avec un KO dévastateur au septième tour de Povetkin au stade de Wembley.

L’ancien homme de Finchley ABC visera à traiter Pulev avec style pour mettre en place une épreuve de force incontestée contre le nouveau champion WBC et son compatriote Brit Tyson Fury sur toute la ligne.