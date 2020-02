‘Pas encore activé’, mais Deontay Wilder veut Tyson Fury III

Phil Jay 26/02/2020

📸 Mikey Williams

World Boxing News a été informé par le co-manager de Deontay Wilder Shelly Finkel que l’intention est là pour un troisième combat avec Tyson Fury.

Wilder a été battu en sept rounds de dégringolade alors qu’il semblait complètement en désordre la nuit. Tout, de son costume sans rendez-vous à une blessure à la jambe, a été déployé depuis la perte.

Comme indiqué dans le contrat, le perdant (Wilder, dans ce cas) a le droit d’invoquer la clause de trilogie et de prendre quarante pour cent de la prochaine coupe de l’événement.

Finkel a mis à jour WBN sur la situation – mais a déclaré que rien n’est figé dans l’état actuel des choses.

“En ce moment, la clause pour un troisième combat avec Tyson Fury n’a pas encore été activée”, a déclaré Finkel exclusivement à World Boxing News.

«Deontay a l’intention de l’activer. Il veut la trilogie », a-t-il ajouté.

La conversation de Fury cherchant Anthony Joshua pour une superproduction entièrement britannique a fait surface immédiatement. Il est venu sur le dos du promoteur de Joshua, Eddie Hearn, pataugeant quelques minutes après la défaite de Wilder.

“Pas besoin d’un troisième, allons-y directement en été!” – a déclaré Hearn, qui a depuis été sur toutes les sorties disponibles pour frapper le tambour pour Fury vs AJ.

📸 Mikey Williams

Une chose est sûre, Hearn est impuissant à empêcher Wilder de saisir cette opportunité. Si l’Américain le veut, il l’obtient. C’est vraiment aussi simple que ça.

Toute sorte d’offre monétaire ne sera sûrement pas acceptée par Wilder. L’ancien champion a gagné plus d’argent de la saga Fury que jamais offert par Hearn et Joshua.

Comme WBN l’a vu de première main lors de son séjour à Las Vegas ces derniers jours, Fury vs Wilder est une grande entreprise en ville. Le combat a battu des records jamais vus depuis les goûts de Mike Tyson, Evander Holyfield et Lennox Lewis.

Il convenait que les trois étaient présents sur le ring samedi soir pour être remis par le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, avec une médaille spéciale.

FURY vs WILDER III

Plus d’informations devraient bientôt apparaître sur Fury vs Wilder III, bien qu’il soit évident que les fans britanniques sont plus désireux de voir deux de leurs coups.

Mais il reste des points d’interrogation sur les coups de Wilder et pourquoi le «Bronze Bomber» était si léthargique dans le combat. Mais n’enlevez rien à Fury.

‘The Gypsy King’ a dominé et en a profité. Couper l’anneau et ne pas permettre à Wilder de bouger. Fury mérite son titre et les distinctions qui vont avec.

Fury vs Wilder III à un moment donné au cours de l’été, potentiellement de retour à Las Vegas, est fermement à l’ordre du jour – selon Finkel – qui connaît bien l’état d’esprit de Wilder.

Nous verrons.