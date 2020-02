Paul ‘Bomber’ Brown veut rester invaincu le 29 février

RINGSIDE 28/02/2020

Paul ‘Bomber’ Brown (4-0) retourne sur le ring le 29 février à Mote Park à Maidstone après une période d’inactivité qui l’a vu se battre une seule fois en 16 mois.

Le poids lourd léger de 30 ans de Ramsgate participe à quatre épreuves lors de l’événement «Back with a Bang» de Boxing Connected, qui présente deux finalistes d’Ultimate Boxxer dans l’émission.

Ancien champion de l’ABA Southern Counties, Brown a fait ses débuts en février 2018 et a couru à 3-0 en l’espace de huit mois. Cependant, un seul combat en 2019 a temporairement bloqué sa progression, qu’il prévoit de reprendre sur la bonne voie à la date quadriennale ce week-end.

S’adressant à British Boxing News, il a expliqué comment une blessure était la principale cause de la dormance: «J’ai ramassé un tympan perforé dans mon oreille droite après mon dernier combat, mais le conseil d’administration [British Boxing Board of Control] m’ont signé maintenant qu’il est autorisé et a également été signé par un spécialiste. “

«Bomber» Brown a été pour la dernière fois en action en juin de l’année dernière, lorsqu’il a décroché sa quatrième victoire aux points blancs. Son cinquième combat marquera le deuxième anniversaire de ses débuts professionnels, mais avec seulement un quartet de combats dans ce délai, Brown souhaite être plus occupé que jamais.

“Restez actif autant que possible”, a-t-il promis. “Je suis maintenant autorisé à boxer, donc je veux retirer celui-ci, puis continuer à partir de là. J’espère que je serai de nouveau absent pour avril / mai, j’ai maintenant 30 ans, donc je ne rajeunis pas! Je veux des titres, donc j’espère que je vais me battre quatre fois cette année et vraiment continuer. “

En plus de la blessure à l’oreille, il y a eu d’autres problèmes dans les coulisses qui ont ajouté à son absence du ring. Un changement dans les gymnases et les entraîneurs était également une autre cause de la pause prolongée.

“C’était terrible parce que j’ai aussi connu quelques problèmes personnels”, a-t-il confié. «La blessure, ne pas pouvoir boxer puis quitter mon entraîneur; à l’époque, j’avais presque envie d’abandonner, pour être juste.

«Je souhaite à mon ancien club tout le succès possible, mais j’ai maintenant une nouvelle équipe autour de moi au Ramsgate Boxing Club. Mon nouvel entraîneur était un boxeur professionnel, donc c’est génial pour moi qu’il soit là et qu’il le vive. Sammy Holloway a apporté de nouvelles choses dans mon entraînement que je n’ai jamais faites auparavant, un peu un choc pour le système au début, et je m’entraîne deux fois par jour, ce que je n’ai jamais fait auparavant. “

Sammy Holloway était connu sous le nom de “The Hammer” pendant sa carrière de boxeur et est resté invaincu en trois combats en tant que pro en 2016, mais malheureusement, une blessure à la main l’a forcé à prendre sa retraite plus tôt. Il a connu une carrière amateur réussie et a également participé à la Queensbury Boxing League de Ross Minter.

“Le style de combat et d’entraînement de Sam me convient vraiment”, a poursuivi Paul. “Mon régime est super maintenant, c’est deux semaines avant la nuit de combat et je prends du poids et je n’ai jamais eu ça avant.”

Un Paul Brown enthousiaste et rajeuni pense que sa positivité et sa mentalité renouvelées seront affichées dans sa prochaine performance.

“Alors oui, je suis très haut à la minute, 100% plus confiant que jamais! Je voudrais obtenir le KO si je le peux, si cela arrive, alors super. Je veux que mes fans puissent dire: «Paul Brown est de retour!»

«Je pense que les gens vont voir une énorme différence en moi le soir du combat; Je suis plus en forme, plus fort, plus mince. “

L’adversaire de Brown n’a pas encore été nommé, mais Andy Bishop (0-12) de Rochdale, un gaucher de 37 ans, devrait être l’homme dans le coin bleu la nuit du combat.

Dans l’événement principal, le finaliste super-welter Ultimate Boxxer, Lenny Fuller (9-1), fait un bond en classe en affrontant l’ancien champion de la WBA Fedebol, Berman Sanchez (29-12-3), en huit manches.

Le “ Gypsy Warrior ”, 25 de Chart Sutton dans le Kent, affrontera le Nicaraguayen, connu sous le nom de “ La Cobra ”, qui a 21 KO sur 29 victoires et a partagé l’anneau avec le champion du monde WBC des super-plumes Miguel Berchelt (37- 1) et le champion du monde des trois poids Jorge Linares (46-5) dans des concours consécutifs. Ses quatre dernières victoires se sont toutes terminées par KO, mais Fuller, entraîné par Lee Page, vise à faire une déclaration dans son premier combat de l’année.

Il sera accompagné de son coéquipier Grant Dennis (14-2), également finaliste d’Ultimate Boxxer, qui co-titrera l’événement «Back with a Bang» à Mote Park qui comprend également Martin Hillman (13-6); Charlie Shane (8-0); Brooklyn Tilley (1-0); Jimmy Peckham (1-0); Zeki Hussein (1-1); et Mick Mills (1-12-1).