Paul McCullagh Jr signe avec MTK Global avant la course professionnelle

RINGSIDE 16/01/2020

MTK Global est fier de confirmer un accord de conseil et de promotion avec la future star Paul McCullagh Jr alors qu’il devient professionnel.

Le prometteur champion des poids légers Ulster Elite, qui se bat hors de Belfast, est guidé par Dave Coldwell et est impatient de se lancer dans la course alors qu’il rejoint les rangs payés peu après son 20e anniversaire.

McCullagh, qui est formé par John O’Brien, a déclaré: «Je suis très heureux. Dave Coldwell a déjà fait des champions du monde et je crois que je peux en être un autre, tandis que MTK Global est l’une des plus grandes entreprises de boxe actuellement.

«MTK Global a eu un impact majeur sur la boxe à Belfast et toute la ville va me suivre. J’ai un soutien si brillant là-bas.

«J’ai grandi en idolâtrant Ricky Hatton. J’ai adoré son style et cela m’a inspiré pour me battre avec cœur, détermination et être un combattant impitoyable mais aussi un boxeur habile.

“Je cherche à démarrer ma carrière professionnelle avec autant de KO que possible et j’espère me battre jusqu’à huit fois en 2020.”

Coldwell a déclaré: «L’entraîneur de Paul, John O’Brien, est un de mes amis de longue date. Je le connais depuis près de 30 ans et il m’a téléphoné et m’a parlé de ce gosse qui frappe fort.

“John m’a dit qu’il aimerait que je le gère et il m’a envoyé des vidéos. J’ai vu les vidéos et il était tellement excitant. J’ai appelé et j’ai dit: «Ouais. Je le veux!’

«Paul étant irlandais, je pensais que la chose la plus intelligente à faire serait de faire équipe avec MTK Global et de commencer à le construire là-bas parce que je pense qu’il sera une grande star.

«C’est un enfant que les fans vont adorer regarder. Il est un poids léger et lourd de 6 pieds 4 pouces et il continue de grandir et de se développer. Il me rappelle quand Tony Bellew était jeune et c’est peut-être pour ça que je suis tellement excité à son sujet. “

Le promoteur de MTK Global, Lee Eaton, a ajouté: «C’est une autre excellente signature pour MTK Global parce que nous pensons que Paul a le potentiel pour être une grande, grande star dans ce match.

«Tout le monde a vu qu’il a des outils naturels au pouvoir, ce qui, nous le savons, attire l’attention. Ce qui est tout aussi important, c’est d’avoir quelqu’un comme Dave dans son coin pour s’assurer qu’il gagne l’expérience nécessaire pour correspondre.

“Notre travail consiste à l’aider à trouver les bons combats au bon moment pour le pousser là où il veut être – et c’est au sommet.”

La nouvelle de la première affectation de McCullagh Jr en tant que professionnel sera annoncée en temps voulu.