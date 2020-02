Paul Roberts en vedette à l’émission Taunton à Wellsprings plus tard ce mois-ci

RINGSIDE 04/02/2020

Paul Roberts a la chance d’envoyer un message au champion qu’il poursuit à Taunton ce mois-ci.

Le promoteur Mo Prior s’attend à une foule à guichets fermés au Wellsprings Leisure Centre le vendredi 21 février pour un spectacle mettant en vedette le jeune homme de 24 ans de Chard intensifiant ses six rounds pour affronter Marius Vyniauskas.

Le Lituanien était un bon amateur, représentant son pays aux Championnats d’Europe 2017, et l’été dernier, il a poussé Ricky Little tout au long de six manches.

Vyniauskas a remporté un tour et en a partagé deux autres sur le tableau de bord de l’arbitre contre le champion des super poids légers de la zone sud.

Roberts espère tirer sur la ceinture de Little – à condition de dépasser Vyniauskas.

Prior gère à la fois Roberts et Little et a déclaré: «J’espère que Paul s’en sortira et que nous pourrons ensuite nous battre avec Ricky pour le titre de la zone sud.

«Ce serait un combat. Les deux s’avancent en jetant beaucoup de coups de poing. Ce pourrait être l’un des combats de l’année.

«Premièrement, Paul doit prendre le dernier sur le Lituanien – et ce n’est pas un combat facile.

«Ce garçon est un jeu et il se bat de la première cloche à la dernière cloche.

“Il a donné à Ricky une nuit difficile et maintenant Paul a la chance de lui envoyer un message en faisant un meilleur travail sur lui.”

Prior a toute confiance en Roberts – malgré un début difficile à sa carrière professionnelle.

“J’ai vu Paul dans le gymnase affronter de bons gars et bien faire contre eux”, a déclaré Prior. “Je sais qu’il a ce qu’il faut pour bien faire.”

Les billets pour le spectacle à Taunton sont disponibles auprès de Paul Roberts au 07748 774039 ou de son père Keith au 07833 640467.