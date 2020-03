Paulie Malignaggi choque l’accusation de Deontay Wilder et blâme les «oui les hommes» pour sa perte

Nouvelles de boxe du monde 06/03/2020

Paulie Malignaggi a fait une révélation surprenante concernant les actions passées de Deontay Wilder et le groupe actuel avec lequel le poids lourd choisit de s’associer.

Travaillant en sa qualité de Showtime, Malignaggi a fait face à la colère de Wilder pour certaines de ses opinions au cours des derniers mois.

Malignaggi est même allé jusqu’à déclarer que Wilder avait tenté de le retirer de sa position de Showtime en révélant son opinion sur la perte de Tyson Fury.

“Deontay, sur le ring, a-t-il dit,” Je ne vais pas faire d’excuses “, a déclaré Malignaggi à The AK and Barak Show sur Sirius XM.

«Puis il en a fait quarante. Je suis totalement avec lui en ce que vous n’acceptez pas de perte. Vous trouvez une raison pour laquelle cela s’est produit.

Voici le problème que j’ai, et c’est là, je pense, que Deontay a eu un problème ces dernières années. Personne autour de lui n’est plus honnête, à mon avis.

“Parce que lorsque vous dites certaines choses en public, vous les avez déjà dites dans votre cercle. Vous ne dites pas simplement au hasard des choses publiques que vous n’avez pas dites dans votre cercle, même en passant.

“Donc, à partir du premier combat Fury, quelqu’un devrait se dire:” Vous n’avez pas gagné ce combat, nous nous en sommes sortis. “

«Parce que c’était mon problème avec tout ça. Il a essayé de me faire virer de Showtime et de toutes ces autres choses, tu sais? Il essayait de me faire retirer moi et Farhood et toutes ces autres choses.

“Donc, j’ai une sorte de problème avec ça, parce que je n’ai pas de problème avec vous d’être compétitif et vous n’aimez même pas la critique. Je n’ai pas de problème avec ça, car vous n’êtes pas censé l’accepter aussi facilement. Mais quand c’est constructif, il faut aussi, quand on se calme, car pour le moment, bien sûr, vous n’êtes pas calme.

«Mais lorsque vous vous calmez, vous devez être capable de comprendre la différence entre une critique constructive et une critique haineuse. Et donc, vous devez être capable de prendre des critiques constructives et de vous construire et de vous améliorer. »

Concernant les modifications apportées depuis le premier combat, Malignaggi a ajouté: «Je ne pense pas que de nombreux ajustements aient été apportés lors du deuxième combat. Fury a fait tous les ajustements.

“Wilder n’avait pas l’air si différent. Vous savez, en fait, il avait l’air pire parce que Fury a fait les ajustements pour l’aggraver.

“Mais maintenant, vous avancez rapidement après ce combat, encore une fois, tout comme le premier combat, où vous avez dit que vous avez été volé et que tout le monde vous encourage, que vous avez été volé, maintenant vous dites après ce combat, ‘Yo, cette chose était lourd. Mec, cette tenue était lourde. »Aucun membre de votre équipe n’a le ballon à dire (ce n’était pas le cas).

RÉEL

«Tu vois, j’ai toujours eu mon meilleur ami (Peter). Il était toujours réel. Il serait comme, «ferme l’eff. Et en tant que meilleur ami, tu ne vas pas le jeter hors de ton cercle juste pour être honnête.

«Vous avez toujours besoin de ce vrai gars, au moins un vrai gars.

“Parce que si tout le monde est juste d’accord avec vous, une bande de oui, vous commencez à perdre de vue la réalité. Et j’ai l’impression que Deontay avance que cette excuse n’est qu’un autre signe, un autre indice, pour dire qu’il y a trop d’hommes oui autour de ce type.

“Parce que quelqu’un de son équipe aurait dû être du genre:” Tu vas ressembler à un idiot si tu mets ça là-bas. Ne dites pas cela. »Dites simplement:« Nous avons la clause de revanche. Je vais le refouler, et je vais arranger ça.

“Mais ne dis pas que c’était la tenue. N’allez pas avec la tenue. “

